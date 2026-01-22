¤É¤³¤Ç¤â»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë»º¶ÈÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿¡ÖTHERMOMARK GO¡×¿·ÅÐ¾ì
¥Õ¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÌîÇîÄÌ¡Ë¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥Þー¥¥ó¥°ºî¶È¤òÂçÉý¤Ë¸úÎ¨²½¤¹¤ë¡¢»º¶ÈÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿¡ÖTHERMOMARK GO¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÈ¯ÇäµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¤òÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æ±´ü´Ö¤Ë¿Íµ¤¤Î¹©¶ñ¥·¥êー¥º¡ÖTOOLfox¡×¤«¤é°ìÉôÀ½ÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖTool¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2026¡×¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤Î¥Þー¥¥ó¥°ºî¶È¤ò¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ë
À©¸æÈ×¤äÅÅµ¤ÀßÈ÷¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ã¼»ÒÂæ¤äÇÛÀþ¡¢³Æ¼ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¼±ÊÌ¤Î¤¿¤á¥Þー¥¥ó¥°¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÉÊÌÜ¤äÍÑÅÓ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î½àÈ÷¡¢¥Çー¥¿¤ÎºîÀ®¡¢°õ»ú¡¢¤½¤·¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±ºî¶È¤Ï¡¢¸½¾ì¤Î¹©¿ôÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»ÅÍÍÊÑ¹¹»þ¤ÎºÆºîÀ®¤äÅ½¤êÂØ¤¨ºî¶È¤Ç¤Ï¡¢Àµ³Î¤«¤Ä¿×Â®¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ò°ìÂæ»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢µÞ¤Ê¸½¾ìºî¶È¤Ë¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»º¶ÈÍÑ¥×¥ê¥ó¥¿¡ÖTHERMOMARK GO¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
- ËÜÀ½ÉÊÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢PC¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ç¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë¥Çー¥¿ºîÀ®¤«¤é°õ»ú¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- µÌ¾ÈÄ¡¢¥ï¥¤¥äー¥Þー¥¥ó¥°¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥Þー¥¥ó¥°¤Ê¤É100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ç½ÀÆð¤Ë°õ»ú¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¼°¤Ç¥³ー¥ÉÉÔÍ×¤Î¤¿¤á»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤â¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊËÜÂÎ¡§Éý135mm¡¢¹â¤µ175mm¡¢Ä¹¤µ70mm¡¢½Å¤µ1,174g¡Ë
¢¨À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤ä»ÈÍÑÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤è¤êÅö¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¦ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤é´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¿·ÅÐ¾ì¤Î»º¶ÈÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥ê¥ó¥¿¡ÖTHERMOMARK GO¡×
ºÇÂç5¿Í¤Þ¤ÇBluetooth¤Ê¤É¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³
¥Þー¥¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±Áàºî
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ØTool¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2026¡Ù
ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯3·î31Æü¤´È¯ÃíÊ¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖTHERMOMARK GO¡×¤ÎÀìÍÑ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥°¤òÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿Íµ¤¤ÎÄêÈÖ¹©¶ñ¡ÊTOOLfox¥·¥êー¥º¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¾ðÊó¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ªÁá¤á¤ËÊÀ¼ÒÆÃÌóÅ¹¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
À½ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.phoenixcontact.com/ja-jp/products/thermal-transfer-printer-1090747
Tool¥¥ã¥ó¥Úー¥ó2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://www.phoenixcontact.com/ja-jp/toolcampaign-lp
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡ã¥Õ¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
À¤³¦£µ£µ¤«¹ñ°Ê¾å¤Î³¤³°»Ù¼Ò¤òÅ¸³«¤·¡¢½¾¶È°÷21,000¿Í°Ê¾å¡¢ÁÏ¶È100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥É¥¤¥Ä¤Î»º¶ÈÍÑÀÜÂ³ÉôÉÊ¡¢À©¸æµ¡´ï¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®µ¡´ï¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¥Õ¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ó¥¿¥¯¥È¼Ò¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏËÜ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á£±£°±Ä¶ÈµòÅÀ¡¢ÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿ー¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢£Ä£É£Î¥ìー¥ëÅëºÜÍÑÃ¼»ÒÂæ¡¦¥×¥ê¥ó¥È´ðÈÄÍÑÃ¼»ÒÂæ¡¦»º¶ÈÍÑ¥³¥Í¥¯¥¿¤Ê¤É¤ÎÀÜÂ³ÉôÉÊ¡¢¿®¹æÊÑ´¹´ï¡¦ÅÅ¸»¡¦¥ê¥ìー¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¡¢¥µー¥¸ÊÝ¸îµ¡´ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï¤Ê¤É10ËüÅÀ°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ÖÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£¾ÜºÙ¤ÏHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.phoenixcontact.co.jp¡¡