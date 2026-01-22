¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡¢¡ÖVoX Live¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤¤¤â¤Î¡¦ÈþÌ£¤¤¤â¤Î ¤ª¼è¤ê´ó¤»Å·¹ñ¡ÙBS11¤Ç¤ÎÈÖÁÈÊü±Ç¤ò³«»Ï¡ª CSÊüÁ÷Â¾¤Ø¤Î³ÈÂç¤â·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼ÅÄ ¼Â¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4179¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖVoX Live¡Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ë¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤¤¤â¤Î¡¦ÈþÌ£¤¤¤â¤Î ¤ª¼è¤ê´ó¤»Å·¹ñ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êBS11¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÊü±Ç¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2026Ç¯2·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾BS¶É¤äCSÊüÁ÷Åù¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â½ç¼¡³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖVoX Live¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://voxlive.jp/¡Ë¡×¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¶¨»¿´ë¶È¤ÎÄÉ²Ã·ÇºÜ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¡¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡ÈÀ¼¡ÊVoX¡Ë¡É¤ò¼Ò²ñ¤ØÆÏ¤±¤ë´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡VoX Live¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤¬¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢´ë¶È¡¦À¸»º¼Ô¡¦Ä©Àï¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤äÇØ·Ê¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¦Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë～
¡¦ÊüÁ÷¶É¡§BS11
¡¦º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§2026Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢CSÊüÁ÷Åù¤Ø½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê
»ëÄ°¼Ô¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÈ¯¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶¨»¿´ë¶È¡¦½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê¿¼¤¯ÅÁ¤ï¤ë¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¶¨»¿´ë¶È¾ðÊó¤Î³È½¼
¡¦ÈÖÁÈÏ¢Æ°¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð¶¯²½
¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¤ª¼è¤ê´ó¤»¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡¦À¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡ÈÂÎ¸³¤Ç¤¤ë·Á¡É¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶ ¶¨»¿¾¦ÉÊ°ìÍ÷¥Úー¥¸
https://voxlive.jp/product-category/otoriyosetv/
¶¨»¿´ë¶È°ìÍ÷¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒAman-Style¡Ê¤ª¤°¤é¤¤ó¤Ê¤ÙÄÌÈÎ»öÌ³¶É¡Ë¤µ¤Þ¡¡https://ogurakinnabe.com/
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò°¡Ìç¤µ¤Þ¡¡https://unagi-amon.com/
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀª²°¤µ¤Þ¡¡https://iseya-wakayama.com/¡¡
¡¦¹¾ÅÄÃÜ»º³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¡¡https://www.eda-livestock.com/¡¡
¡¦ÌÐ´Ý³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¡¡https://shigemaru99.com/¡¡
¡¦Äí»³Áî¹ç¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¡¡https://bologne-shopping.com/
¡¦³ô¼°²ñ¼Ònenaro¤µ¤Þ¡¡https://www.soseki.life/¡¡
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒHIROTSU¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤µ¤Þ¡¡https://hbio.jp/¡¡
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¨¥Î¥Ð¤µ¤Þ¡¡https://moenova.net/¡¡
¡¦¥ä¥Þ¥â¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤Þ¡¡https://www.yamamori.co.jp/¡¡
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒOne¤µ¤Þ¡¡https://www.one2013.com/¡¡
¢¨¶¨»¿´ë¶È¤Ïº£¸å¤â½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
VoX Live¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖVoX Live¡Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥é¥¤¥Ö¡Ë¡×¤Ï¡¢´ë¶È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¡ÈÀ¼¡ÊVoX¡Ë¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥ÈÆÈ¼«¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦ÈÖÁÈÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤ä¥¹¥Èー¥êー¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎBS11¤Ç¤ÎÊüÁ÷·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ËTikTok shopÅù¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤äEC¥µ¥¤¥È¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó ¡ß ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® ¡ß EC¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¾ðÊóÈ¯¿®¡¦¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÖÁÈÆâÍÆ¡Û
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ê¤É¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾»º¤òÆÃ½¸¤·¡¢À¸»º¼Ô¤Î¾ðÇ®¤äÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ê¸²½¡¢¤½¤·¤Æ¡È¿©¡É¤¬¤Ä¤Ê¤°¿Í¤È¿Í¤È¤Îå«¤òÉÁ¤½Ð¤¹±þ±çÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢TikTok Shop¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
TikTok Shop¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢TikTok Shop¤È¤ÎÏ¢Æ°´ë²è¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TikTok¾å¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¾¦ÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¼Ô¡¢TikTok¥æー¥¶ー¡¢ECÍøÍÑ¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÜÅÀ¤ò»ý¤ÄÀ¸³è¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ÈSNS¡¦EC¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ö¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¡ÊVoX¡Ë¤ò´ë¶È²ÁÃÍ¤ØÊÑ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëSaaS»ö¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢BS11¤Ç¤ÎÈÖÁÈÊüÁ÷¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢VoX Live¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶É¡¦ÃÏ°è»ö¶È¼Ô¡¦EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢´ë¶È¤ÈÀ¸³è¼Ô¤Î¿·¤·¤¤ÀÜÅÀ¤ÎÁÏ½Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈEC¤ÎÍ»¹ç¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¥Èー¥¿¥ë¥Æ¥ì¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¦ÊªÎ®¡¦CRM¤òÅý¹ç¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹±¿±ÄÂÎÀ©¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¼ý±×¹×¸¥¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡È¼Â¶È»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¡É¤Î³ÎÎ©¤ò°ú¤Â³¤¡¢¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È¤Î³µÍ×¡Û
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-8-9 HBÊ¿²ÏÄ®¥Ó¥ë3F
¡¡ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼ÅÄ¡¡¼Â
¡¡ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2001Ç¯7·î
¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¡¡§https://www.gnext.co.jp/
¡¡¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://discoveriez.jp/
¡þ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥Í¥¯¥¹¥È Ã´Åö¡§¼ò°æ¡¦²ÏÂ¼
¡¡E-mail¡§info-ir@gnext.co.jp