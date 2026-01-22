Anua¡¢Âç¿Íµ¤¡ÖPDRN¥ß¥¹¥È¡×¤¬POPUP¤ÇÅÐ¾ì SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¡È¤ª¼é¤ê¥ß¥¹¥È¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¡È¥¬¥é¥¹¶Ì¤Î¥Ä¥ä´¶¡É¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ª ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã´ë²è¤â¼Â»Ü
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒThe Founders JAPAN¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAnua¡Ê¥¢¥Ì¥¢¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖPDRN¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥¹¥È¡×¤Î¹¥É¾¡¦È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢ÂÎ¸³·¿POPUP¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖANUA PDRN¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¶Ì¤Î¥Ä¥ä´¶¤ò¡£¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë@cosme TOKYO¡¢2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë@cosme NAGOYA¡¢2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë@cosme OSAKA¤Î3ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿ Anua PDRN¥é¥¤¥ó
¡¡Anua¤ÎPDRN¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖPDRN¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥«¥×¥»¥ë100¥»¥é¥à¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ë¤Æ·×14¤Î¥¢¥ïー¥É*¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖPDRN100¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥»¥é¥à¥Þ¥¹¥¯¡×¤âÂ¿¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPDRN¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥¹¥È¡×¤Ï¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î7Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦¥ª¥êー¥Ö¥ä¥ó¥°N ¥½¥ó¥¹Å¹1³¬¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡¢PDRN¥ß¥¹¥È¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿Anua½é¤ÎÃ±ÆÈPOPUP¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥×¥óÄ¾¸å¤Ë500¿Í°Ê¾å¤¬¥¦¥§¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Qoo10¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢PDRN¥ß¥¹¥È¤Ï¹¥Ä´¤ÊÈ¿¶Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯Åß¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Qoo10¥á¥¬³ä´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¬³ä³«»Ï¸å2Æü´Ö¤ÇÌó2Ëü¸Ä¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢Anua¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¡¢Anua¤ÎPDRN¥é¥¤¥ó¤¬³ð¤¨¤ë¡È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Ä¥ä´¶¡É¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤ÆÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëPDRN¥±¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
* ½¸·×ÂÐ¾Ý¡§¹ñÆâ¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É¡¦¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤ÎÎß·×¡Ê³Æ´ë²è¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°·ÇºÜ¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¡¿2025Ç¯1·î～2025Ç¯12·î25Æü¡¿¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¡ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¡¢¡ÖANUA PDRN¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¶Ì¤Î¥Ä¥ä´¶¤ò¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¢¤ëPDRN¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò°ìÆ²¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖPDRN¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥¹¥È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢PDRN¥é¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢È©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤´¶¤ä¥Ä¥ä´¶¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ©¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡È¤ª¼é¤ê¥ß¥¹¥È¡É¤È¤·¤ÆSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëPDRN¥ß¥¹¥È30ml¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤ÎPDRN¥ß¥¹¥È100mL¥µ¥¤¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤´¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤Î1ÅùÅöÁªÆÃÅµ¤È¤·¤ÆPDRN¥ß¥¹¥È30mL¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¬¥Á¥ãÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¡Ö¤´¹ØÆþÆÃÅµ£±.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨PDRN¥ß¥¹¥È30mL¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÆÃÊÌ¸ÂÄê´ë²è
ËÜPOPUP¤Ç¤Ï¡¢¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤ä¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¸ÂÄê´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Íè¾ìÆÃÅµ
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢¤´Æþ¾ì»þ¤ËAnua¸ø¼°SNS¤ò¥Õ¥©¥íー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ª¤è¤Ó¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¥¤¥áー¥¸
¡¦SNSÅê¹ÆÆÃÅµ
²ñ¾ìÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤ÏÆ°²è¤ò¡¢É¬¿Ü¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ø¡¢¡ÖPDRN¥¯¥êー¥à ¥ß¥Ë10mL¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¸Â¤ê¡£
¡¦¤´¹ØÆþÆÃÅµ£±.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã
PDRN¥é¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤ò1ÅÀ°Ê¾å´Þ¤ß¡¢ÀÇ¹þ3,500±ß°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¤Ë1²ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ý1Åù¡§PDRN¥ß¥¹¥È 30mL ¡Ü ¥·¥ê¥³¥ó¥ー¥ê¥ó¥°¡Ü¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥óÍÑ¥Á¥ãー¥à2¼ï¡Ú1,500±ßÁêÅö¡Û
¡ý2Åù¡§PDRN¥Þ¥¹¥¯ 7ËçÆþ¤ê ¡Ü PVC¥Ýー¥Á¡§¡Ú770±ßÁêÅö¡Û
¡ý3Åù¡§PDRN¥»¥é¥à ¥ß¥Ë10mL ¡Ü PVC¥Ýー¥Á¡§¡Ú400±ßÁêÅö¡Û
¡¦¤´¹ØÆþÆÃÅµ£².
PDRN¥ß¥¹¥È 100mL¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ø¡¢¡ÖPDRN¥¯¥êー¥à ¥ß¥Ë30mL¡ÜPVC¥Ýー¥Á¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨³ÆÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥©¥È¥¾ー¥ó
¡¡²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¾ー¥ó¤òÀßÃÖ¡£´Ú¹ñ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÎ©ÂÎ¥ß¥éー¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¥ß¥éー¥Õ¥©¥È¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¡¦¡÷cosme TOKYO
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë11:00～21:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§@cosme TOKYO ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹ 1F
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1ÃúÌÜ14-27
¡¦¡÷cosme NAGOYA
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë10:00～21:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§ @cosme NAGOYA ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø1-1-3Ì¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¥²ー¥È¥¿¥ïー¥âー¥ë 5F
¡¦¡÷cosme OSAKA
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü¡¦ÅÚÆü½Ë 10:30～20:30
³«ºÅ¾ì½ê¡§@cosme OSAKA ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Úー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3 ¥ë¥¯¥¢ ¥¤ー¥ì 3F
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ç¼¡ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ìÀ©¸Â¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¦PDRN¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ï¥¤¥É¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ß¥¹¥È¡¿100ml 2,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ä¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*¹¡×¡Ö¥³¥éー¥²¥ó*²¡×¡ÖPDRN*³¡×¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿ANUA PDRN CAPSULE(TM)ÇÛ¹ç¤ÎÊÝ¼¾¥ß¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥×¥ìー¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥¨¥á¥é¥ë¥É¿§¤Î¥°¥í¥¦¥ª¥¤¥ë¥Óー¥º¤¬¶Ñ°ì¤Ë¹¤¬¤ê³Ñ¼ÁÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¿åÊ¬¤òËþ¤¿¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¿å¸÷È©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*2 ²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*3 DNA-Na¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¡¦PDRN ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥«¥×¥»¥ë100¥»¥é¥à¡¿30ml 2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
PDRN¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À100¥»¥é¥à¤Ï¡¢À®Ê¬¤Î´ÞÍÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ê¬¤ÎÇÛ¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃåÌÜ¤·³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤ä¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*¹¡×¡Ö¥³¥éー¥²¥ó*²¡×¡ÖPDRN*³¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ½é*4¤Î100%¥¹¥Þー¥È¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤Ç¿åÊ¬¤òËþ¤¿¤·¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¿å¸÷È©¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*1 ²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*2 ²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*3 DNA-Na¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*4¥»¥é¥àºÞ·¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥Þー¥È¥«¥×¥»¥ë¹©Ë¡¤ò100¡óÅ¬ÍÑ¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï´Ú¹ñ½é
¡¦PDRN100¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥»¥é¥à¥Þ¥¹¥¯¡¿7ËçÆþ¤ê 770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
PDRN100¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥»¥é¥à¥Þ¥¹¥¯¤Ï¡¢¿Íµ¤¤ÎÈþÍÆ±Õ¡ÖPDRN¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥«¥×¥»¥ë100¥»¥é¥à¡×¤Ë¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ°È©À®Ê¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·ー¥È¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À*¹¡×¡Ö¥³¥éー¥²¥ó*²¡×¡ÖPDRN*³¡×¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤È¥Ä¥ä¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¿åÊ¬¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È´Þ¤ó¤ÀÆ©ÌÀ¤Ê¥²¥ë¥·ー¥È¤¬È©¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯Ì©Ãå¤·¡¢³Ñ¼ÁÁØ¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤Ù¤¿¤Ä¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢È©¤ò¤¹¤³¤ä¤«¤ËÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
*1 ²Ã¿åÊ¬²ò¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*2 ²Ã¿åÊ¬²ò¥³¥éー¥²¥ó¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
*3 DNA-Na¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¢£Anua¡Ê¥¢¥Ì¥¢¡Ë¤È¤Ï
Anua(¥¢¥Ì¥¢)¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¡£¶¯¤¯¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¸¶ÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿À½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥É¥¯¥À¥ß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«Á³Í³Íè¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Àー¥Þ¥é¥¤¥ó¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢È©¥¿¥¤¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Anua¤Ï2019Ç¯4·î¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¡£È¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ØËÜ³ÊÅ¸³«¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤Ç¤Ï²¤ÊÆ¤ò´Þ¤à160¥õ¹ñ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚAnua¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾ðÊó¡Û
¢£Anua ¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.anuashop.jp/
¢£Anua ¸ø¼°Instagram :https://www.instagram.com/anua.jp/
¢£Anua ¸ø¼°X : https://x.com/anua_official
¡ÚAnua¸ø¼°ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¾ðÊó¡Û
¢£ Anua ¸ø¼°¥µ¥¤¥È : https://www.anuashop.jp/
¢£ Qoo10 ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× : https://www.qoo10.jp/shop/anua
¢£ ³ÚÅ·»Ô¾ì ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× : https://www.rakuten.ne.jp/gold/anuajapan/
¢£ Amazon ¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× : https://www.amazon.co.jp/stores/page/7AB81D93-3891-41EB-A58E-D2FE1D863A4D
¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢Qoo10¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¤ª¼è°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£