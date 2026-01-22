¡ÚÆ³Æþ»öÎã¸ø³«¡Û¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¤ÎAIÉþ»îÃåAPI¤òÂÎ¸³·¿¥ß¥éー¡Ö+PLUS MIRROR¡×¤ËÄó¶¡¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎAIÉþ»îÃåAPI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒInnovation Studio¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥ß¥éー¡Ö+PLUS MIRROR¡Ê¥×¥é¥¹¥ß¥éー¡Ë¡×¤Î¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö+PLUS MIRROR¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´é¤ä¿ÈÂÎ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢AI¥«¥á¥é¥ì¥³¥á¥ó¥É¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¿ÇÃÇ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÂÎ¸³·¿¥ß¥éー¤Ç¤¹¡£Æ³Æþ¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥éー¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥Ðー¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°²èÁü¤òÁª¤ÓÁ´¿È¼Ì¿¿¤ò1Ëç»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°áÉþ¤ÎºÙÉô¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊÅö¼Ò¤ÎAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÉþ¤ò»îÃå¤·¤Æ¶À¤Ë±Ç¤ë»Ñ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¶á¤¤¥¤¥áー¥¸¤ò¼Â¸½¤·¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤ÈÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öÆ³Æþ»öÎã¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼ÒInnovation Studio ¡Ø+PLUS MIRROR¡Ù¡ÃÅ¹ÊÞ¡ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÁÏ¤ë¿·¤¿¤Ê»îÃåÂÎ¸³(https://www.perfectcorp.com/ja/business/successstory/innovation-studio-jp?utm_source=prtimes&utm_medium=SSIS)
¢£Æ³Æþ¤ÎÀ®²Ì- Å¹ÊÞÂÎ¸³²ÁÃÍ¤¬¸þ¾å
»îÃå¼¼¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥«¥éー¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨»þ¤Ë¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤È¤·¤ÆÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊ¥Ðー¥³ー¥É¤ÎÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°²èÁü¤ÎÁªÂò¤«¤éÁàºî¤ò³«»Ï¤·¡¢ºÇÂç5ÅÀ¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÆ±»þ¤Ë»î¤»¤ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î»îÃå¤Ç¤Ï¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿Ê£¿ôÈæ³Ó¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»îÃåÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ä¾´¶Åª¤«¤Ä³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤È¿Ê²½¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÅ¹ÊÞÂÚºß»þ´Ö¤ª¤è¤Ó¹ØÇã°ÕÍß¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½
¡Ö»îÃå¼¼¤Ø¤Î°ÆÆâ¡×¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅªÀ©Ìó¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº®»¨»þ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤ò¥»¥ë¥ÕÍøÍÑ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥ß¥éー±Û¤·¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¿ÍÑÉé²Ù¤òÍÞ¤¨¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ÈEC¥µ¥¤¥È¤Î²óÍ·¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢OMOÆ³Àþ¤ò¶¯²½
¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃåµ¡Ç½¤ÏOMO¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÍ»¹ç¡Ë¤ÎÆ³Àþ¶¯²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞÂÎ¸³¸å¡¢»îÃå·ë²Ì¤È¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËEC¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÈEC¤Î²óÍ·Î¨¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¹ØÆþ¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþ¤Îµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡Ö+PLUS MIRROR¡Ê¥×¥é¥¹¥ß¥éー¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¡Ø»÷¹ç¤¦¡Ù¤òÃ¯¤â¤¬µ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤¬²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤ò¤â¤Ã¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ëÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö+PLUS MIRROR¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¤ä¹ü³Ê¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¡×¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö»îÃå¤·¤¿»Ñ¡×¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î»îÃå¼¼¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤äÃåÃ¦¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤è¤êµ¤·Ú³î¤ÄÄ¾´¶Åª¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¤ÎAIÉþ»îÃåAPI¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¡Ö¼Á´¶¡×¤ÎºÆ¸½ÎÏ¡§°áÉþ¤ÎÁÇºà´¶¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢ÃåÍÑ»þ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÙÉô¤Þ¤Ç¹âÀºÅÙ¤ËºÆ¸½¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÃå¤ë¤È¤³¤¦¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤ò¼«Á³¤ËÁÛµ¯¤Ç¤¤ë»îÃåÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
- ½ÀÆð¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¡§ APIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢½ÀÆð¤ÊÂÎ¸³Àß·×¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¡£
¢£¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¤¬¡Ö+PLUS MIRROR¡×¤ØÄó¶¡¤¹¤ëAPI
¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö+PLUS MIRROR¡×¤Ø¡¢¡ÖAIÉþ»îÃå¥Äー¥ë¡×¤È¡Ö´é¸ò´¹¥Äー¥ë¡×¤òAPI¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAIÉþ»îÃå¥Äー¥ë¡×¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥«¥éー¤Î°áÉþ¤ò½Ö»þ¤Ë»î¤»¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¶á¤¤»îÃåÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹ØÆþÁ°¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¸ÜµÒ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤·¤¤¹ØÇã¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÏ½Ð¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
AIÉþ»îÃå¥Äー¥ë¤Î¾ÜºÙ :
https://www.perfectcorp.com/ja/business/products/ai-clothes-changer?utm_source=prtimes&utm_medium=SSIS
¢£³ô¼°²ñ¼ÒInnovation Studio¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WEB¥µ¥¤¥È :
https://innovation-studio.com/
³ô¼°²ñ¼ÒInnovation Studio¤Ï¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFREAK'S STORE¡Ê¥Õ¥êー¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ê³ô¡Ë¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¾®Çä¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä·Ð¸³¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¼«¼Ò¤Ç´ë²è¡¦³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿OMO¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¡ÜPLUS MIRROR¡Ê¥×¥é¥¹¥ß¥éー¡Ë¡×¤ä¡Ö¡ÜPLUS PAD¡Ê¥×¥é¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡Ë¡×¤ÎÅ¸³«¤ò¥á¥¤¥ó»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÎÉ¤µ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¶³¦Àþ¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒInnovation Studio
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ÍøÅµ
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°3¡¾25¡¾15 5F
¢£¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.perfectcorp.com/ja/business?utm_source=prtimes&utm_medium=SSIS
2015Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢¥µ¥í¥ó¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±¤Ë¡¢AIÈ©²òÀÏ¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÖBeautiful AI¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£ ÆüËÜ¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¤¥ó¥É¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò60¤«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯»þÅÀ¡Ë¡£
¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê·Á¤Ç·Ò¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç700°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢80ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃåÂÎ¸³¤òÇ¯´Ö100²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÍøÍÑ¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë»îÃå¤Ë¤è¤ëDX¿ä¿Ê¤Ï¡¢ÈþÍÆ¶È³¦³Æ¼Ò¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌºï¸º¡¢CO2ºï¸º¤Ê¤É¤Î¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸½¼ÂÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯½»¤ß¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
