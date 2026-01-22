¡ÚºÇ¿·¡ªº§³è¤Ï¤¸¤á°Õ¼±Ä´ºº¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤Ç7³ä¤¬¡È·ëº§¥Èー¥¯¡É¤ò·Ð¸³¡¡º§³è¤¬1·î¤ËÆ°¤½Ð¤¹ÍýÍ³¤È¤Ï¡©ÃË½÷¤Ç°Û¤Ê¤ë·ëº§´Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¶È³¦NO.1¤ÎÀ®º§¿ô(*1)¤ò¸Ø¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZWEI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ÄÞ ¤ß¤º¤Û¡¢°Ê²¼¡ÖZWEI¡×¡Ë¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ëµ¢¾Ê¤ò¤¹¤ëÆÈ¿ÈÃË½÷¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎãÇ¯£±·î¤Ï¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÆþ²ñ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤êÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤¬º§³è¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー¡Û
- º£²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï71.7¡ó¡£
- ¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¤¤¤Ä¤¹¤ë¤Î¡×¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜÅª¤ËÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬42.9%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢30.1%¤Î¿Í¤Ï¡Ö±ó²ó¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È²óÅú¡£
- µ¢¾ÊÃæ¤Î¡È·ëº§¡É¤ÎÏÃÂê¤ËÂÐ¤·¡¢È¾¿ô¶á¤¤45.9%¤â¤Î¿Í¤¬¡ÖÅ¬Åö¤ËÏÃ¤ò¤½¤é¤·ÀÚ¤ê¾å¤²¡×¤ÆÂÐ±þ
- ·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¢¾Ê¤Ë¤è¤êºÇ¤âÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¡×¡Ê32.8%¡Ë¡¢½÷À¡Ö·ÐºÑÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¡×¡Ê45.3%¡Ë
- º§³è¡¦·ëº§¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¼ñÌ£¡¦¥ì¥¸¥ãー¡×¡¢½÷À¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¡×¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡ÎÄ´ºº³µÍ×¡Ï
¡¦¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20ºÐÂå～40ºÐÂå¡¢ÃË½÷
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë～1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¦Í¸ú²óÅú¿ô¡§367Ì¾¡ÊÃËÀ177Ì¾¡¢½÷À190Ì¾¡Ë
¢¨Ê¸¾Ï¤äÉ½¡¢¥°¥é¥ÕÃæ¤Î²óÅú³ä¹ç¤Ï¾®¿ôÅÀÂè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç·×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡ÖZWEIÄ´¤Ù¡×¤ò°úÍÑ¸µ¤È¤·¤ÆµºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä´ºº·ë²Ì
º£²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤Ï71.7%
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¤¤¤Ä¤¹¤ë¤Î¡×¤Ê¤ÉÄ¾ÀÜÅª¤ËÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¿Í¤¬42.9%¤ÈºÇÂ¿¡£±ó²ó¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ï30.1%
¡Öº£²ó¤Îµ¢¾Ê¤Ç¡¢¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤«¤é·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´¤¯¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿Í¤Ï28.3%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢7³ä°Ê¾å¡Ê71.7%¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¡È·ëº§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ëº§¤Ï¤¤¤Ä¤¹¤ë¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¥±ー¥¹¡Ê42.9%¡Ë¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö±ó²ó¤·¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê30.1%¡Ë¡¢¡Ö¼þ¤ê¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¡¦Â¹¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê22.2%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾Ò²ð¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â4.9%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤ëÈ¯¸À¤ä¡¢Â¹¡¦¾Ò²ð¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÏÃÂê¤¬Â¿¤¯¡¢·ëº§¤¬µ¢¾Ê»þ¤Î¼çÍ×¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
µ¢¾ÊÃæ¤Î¡È·ëº§¡É¤ÎÏÃÂê¤ËÂÐ¤·¡¢È¾¿ô¶á¤¤45.9%¤â¤Î¿Í¤¬Å¬Åö¤ËÏÃ¤ò¤½¤é¤·ÀÚ¤ê¾å¤²¤ÆÂÐ±þ
Á°Ìä¤Ç·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬½Ð¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎºÝ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢45.9¡ó¤¬¡Ö¡Ø¤½¤Î¤¦¤Á¤Í¡Ù¡Ø±ï¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Í¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤ò¤½¤é¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¡Øº£¤Ï»Å»ö¤¬Âç»ö¡Ù¡Ø¤Þ¤À·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤É¡¢·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï10.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
·ëº§Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¢¾Ê¤Ë¤è¤êºÇ¤âÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ÃËÀ¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¡×¡Ê32.8%¡Ë¡¢½÷À¡Ö·ÐºÑÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¡×¡Ê45.3%¡Ë
¡Öµ¢¾Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¡ØÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¡Ù¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¡×¤¬32.8¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö·ÐºÑÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¡×¤¬45.3¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë1°Ì¡¦2°Ì¤Ë¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¼«Î©¡×¤È¡Ö·ÐºÑÎÏ¡¦°ÂÄêÀ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÊÌ¤Ë¤è¤ë½ç°Ì¤Îº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤º¤ì¤âº§³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁê¼ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
º§³è¡¦·ëº§¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¼ñÌ£¡¦¥ì¥¸¥ãー¡×¡¢½÷À¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¡×¤òÀ©¸Â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡Ö·ëº§¡¦º§³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ÏÀ©¸Â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¿¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ñÌ£¡¦¥ì¥¸¥ãー¡×¤¬49.2¡ó¤ÈÌóÈ¾¿ô¤òÀê¤áºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¡Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ë¡×¡Ê33.9¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢½÷À¤Ç¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¡×¤¬49.5¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤Î»Ñ¡Ê¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡Ë¡×¡Ê48.4¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¼ñÌ£¡¦¥ì¥¸¥ãー¡×¡¢½÷À¤Ï¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï°ìÊý¤¬Áê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´Ø·¸À¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¤¬¤Ï¤¸¤á»þ¡ª¡©µ¢¾Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¹â¤Þ¤ëº§³è°Õ¼±¤È¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÃíÌÜ
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢µ¢¾Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¡¢µìÍ§¤Ê¤É¤«¤é·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¡¢º§³è¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎãÇ¯¡¢1·î¤ä8·î¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´üµÙ²ËÌÀ¤±¤Ë¤ÏÆþ²ñ¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º§³è»Ô¾ì¤ÏÃå¼Â¤Ë¿þÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä°Û¶È¼ï¤Î»²Æþ¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Çº§³è¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÆ°¤¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤Ç¸úÎ¨Åª¤Êº§³è¤òµá¤á¤ë¿Í¡¹¤«¤é¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦No.1¡Ê*1¡Ë¤ò¸Ø¤ëÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯3,500ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬À®º§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤º¸¡§·ëº§ÁêÃÌ½êZWEI¤Ø¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¿ô¿ä°Ü¡Ê·îÊÌ¡¢2025Ç¯¡Ë¡¢±¦¡§ZWEI¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®º§¿ô¤Î¿ä°Ü¡Ê2023Ç¯～2025Ç¯¡Ë
*1 2025Ç¯12·î´ü_·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î4Æü～2025Ç¯12·î8Æü
Ä´ºº¼êË¡¡§¼çÍ×4¼Ò¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ø¤Î¸ÄÊÌÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº
È÷¹Í¡§2025Ç¯12·î»þÅÀ¤Î¼ÂÀÓÃÍ/¸ú²Ì¸úÇ½Åù¤äÍ¥°ÌÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·ëº§ÁêÃÌ½êZWEI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶È³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ54Å¹ÊÞ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤ÄÂç¼ê·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥Ä¥ô¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬¤ªÁê¼ê¤Î¾Ò²ð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ä¸òºÝ¡¢¤´À®º§¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ´õË¾¾ò·ï¤¬Î¾ÁÛ¤¤¤Î¤ªÁê¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÀ®º§¤ò°é¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º§³è¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëIBJ¡Êhttps://www.ibjapan.jp/¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×Ä¾±Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç°ìÁÈ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¹¬¤»¤ò°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
·ëº§¤äÎø°¦¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤âÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü
À®º§¡É¤½¤Î¸å¡ÉÇò½ñ¡Ê2025/11/18¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000202.000066446.html¡¡
Á´¹ñ¤Î20Âå～50Âå¤Î´ûº§ÃË½÷2,070Ì¾ÂÐ¾Ý¡£¡Ö½Ð²ñ¤¤Êý¤Ë¤è¤ëÀ®º§¸å¤ÎËþÂÅÙ¤Î°ã¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡ ¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒZWEI¡Ê¥Ä¥ô¥¡¥¤¡Ë
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¶¶ÄÞ¤ß¤º¤Û
½»¡¡¡¡ ½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5ÃúÌÜ9ÈÖ8¹æ¥¯¥í¥¹¶äºÂ4³¬
»ö¶È ÆâÍÆ¡§·ëº§Áê¼ê¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹
H¡¡ ¡¡ P¡§https://www.zwei.com/