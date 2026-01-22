ÄãÃÆÆ»¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¡¡¥ä¥Þ¥Ï ¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡ØRMX DD-2 FOCUS¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ù
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÎÓ¤ÎÃæ¤«¤é¥Üー¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤¤»þ¤ä¾ã³²Êª¤òÈò¤±¤¿¤¤¾ìÌÌ¤ÇÄãÃÆÆ»¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡ÖRMX DD-2 ¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¥â¥Ç¥ë¡ØRMX DD-2 FOCUS¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ù¤ò¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥´¥ë¥Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤Ç1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ØRMX DD-2 FOCUS¥¢¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Ï¡¢ÎÓ¤ÎÃæ¤«¤é¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤·¡¢ÄãÃÆÆ»¤òÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¯¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Ã¥É¤¬Âç¤¤á¤Ç°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë·Á¾õ¤ò»ý¤Á¡¢¥í¥Õ¥È³Ñ22¡ë¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤¬Äã¤á¤Î¡ÖRMX DD-2 ¥¢¥¤¥¢¥ó¡×¤Î5ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥·¥ã¥Õ¥È¤òPWÁêÅö¤ÎÄ¹¤µ¤ËÃ»¼Ü²½¡£¥é¥¤³Ñ¤âPW¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥ßー¥ÈÎ¨¤È¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¥ê¥«¥Ð¥êー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÜ¿ô¤ËÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬1ËÜÄÉ²Ã¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
ÈÎÇä¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¥Ï ¥´¥ë¥Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡https://store.golf.yamaha.com/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10701/table/1078_1_b624e7a06a7d386164facfb4ac582a9d.jpg?v=202601220451 ]
¢¨¡ÖN.S.PRO¡×¤ÏÆüËÜÈ¯¾ò¡Ê³ô¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¡¢¼ÒÌ¾Åù¤ÏÅö¼Ò¤ä³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
È¯É½Æü°Ê¹ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£