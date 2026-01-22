Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÈÏ¢·È¤·¤¿2026Ç¯ÅÙÃµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¹â¹»¤òÊç½¸³«»Ï¡Ú¥¯¥é¥¹¥¤¥º¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒBatonLink¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È¬ÌÚ Í´Êå¡¢°Ê²¼¡ÖBatonLink¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥é¥¹¥¤¥º¡Êhttps://class-es.com/(https://class-es.com/)¡Ë¤Ë¤Æ¡¢1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ¼ÒÄ¹ ÆâÅÄ ¹â¹¡¢°Ê²¼¡ÖÂè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2026Ç¯ÅÙ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Î»²²Ã¹»Êç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê
zÀ¤Âå¤ä¦ÁÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢SNS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¾ðÊóÆþ¼ê¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë10Âå¸åÈ¾¤«¤é20ÂåÁ°È¾¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¼«¤éÌô¤òÁª¤Ó¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·ò¹¯¤äÌô¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¾ðÊó¡¦µ¶¾ðÊó¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿Íý²ò¤ä¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë½é¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¦ÃÊ³¬¤«¤é¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤È¾ðÊó¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿Áá´ü¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤¬¡¢¤¤¤Þ¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¤Ï´ØÅì¡¢Åì³¤¡¢ËÌ¿®±Û¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¤Î5¤Ä¤Î¹â¹»¤Ë¤ÆËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£³Æ¹»¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¬¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸ÅÌ¡¢¶µ°÷¤ÎÁÐÊý¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2026Ç¯ÅÙ¤â·ÑÂ³¼Â»Ü¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
ÂæËÜÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò
¾å±Ç²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
¹â¹»À¸¤¬Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢ ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î½ÅÍ×À¤òÆ±À¤Âå¤ä°ìÈÌ¤Î¿Í¡¹¤Ë¹¤á¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£SNS¤ä±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½ÂåÅª¤«¤Ä¿Æ¶á´¶¤Î¤¢¤ëÊýË¡¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡Ä¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È
https://class-es.com/archives/plan/4183
¡¦Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://class-es.com/?post_type=companyintro&p=4187(https://class-es.com/?post_type=companyintro&p=4187)
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆÃÄ§
£±.¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤È¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î½¬ÆÀ
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼Ò°÷¤È¶¦¤Ë¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î´ðËÜÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£Ìô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¡Ê»ÔÈÎÌô¡Ë¤òÅ¬ÀÚ¤ËÁª¤ÓÀµ¤·¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¥ë¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¤Ê¤É¤Î¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤·ò¹¯¾ðÊó¤òÆÀ¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£².±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤ÆÆ±À¤Âå¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëPR¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ
SNS¤ä¹Êó³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£YouTube¤äTikTok¡¢Instagram¤Ê¤É¤Î¸½ÂåÅª¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤äÈ¯¿®¤Î¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÅÁ¤¨Êý¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
£³.Í¥½¨¥Áー¥à¤Î±ÇÁü¤ÏÂè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ç³èÍÑ
Í¥½¨¥Áー¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î´ë¶È¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¼«¤é¤ÎÀ©ºîÊª¤¬´ë¶È¤òÄÌ¤·¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Êç½¸Í×¹à
5¹»¤òÌÜ°Â¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤ä¼Â»Ü´ü´Ö¡¢¥³¥Þ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾ò·ï¡§Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÃµµæ³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¤¹âÅù³Ø¹»
¢£ÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¹âÅù³Ø¹»
¢£¾ì½ê¡§³Æ³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¡¦ÂÎ°é´Û¡¦¹ÖÆ²Åù
¢£Êç½¸´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£±þÊçÊýË¡¡§°Ê²¼¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´ÆþÎÏ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/vSsUjb1BgB5K44Zp7
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³Ø¹»¤«¤é½ç¼¡¾ÜºÙ¤Î¤ªÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¿Ê¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¯¥é¥¹¥¤¥º¤ÎÆÃÄ§
¡¦»öÁ°½àÈ÷¤ÏÁ´¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à±¿±Ä»öÌ³¶É¤¬¼Â»Ü
´ë¶È¤È¤ÎÏ¢Íí¤ä¡¢¥ïー¥¯¥·ー¥È¡¦»ÈÍÑ¥¹¥é¥¤¥É¤ÎºîÀ®Åù¡¢É¬Í×¤Ê»öÁ°½àÈ÷¤ÏÁ´¤Æ¥×¥í¥°¥é¥à±¿±Ä»öÌ³¶É¤¬¼Â»Ü¡£
¡¦³Ø¹»¤Î¥Ëー¥º¤äÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º
¼Â»ÜÆü¤ä¼Â»Ü¥³¥Þ¿ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ø½¬¿ÊÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿¹Ö±éÆâÍÆ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¡£
¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¼ø¶È¤Î¿Ê¹Ô
Åö¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤¬³Æ¥¯¥é¥¹¤ËÉë¤¡¢¼ø¶È¤Î¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¡£
¢£¥¯¥é¥¹¥¤¥º³µÍ×
2022Ç¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñ¤Î¹âÅù³Ø¹»¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãµµæ¤Î»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤À¤±¤Ç¤Ï³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¼Ò²ñ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÎÏ¤òÍÜ¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë²è¤«¤é¼Â»Ü¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://class-es.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://batonlink.co.jp/contact/
¸ø¼°SNS
Instagram¡§https://www.instagram.com/classes.official/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=GKAV_wsCAtA ]
¢£³ô¼°²ñ¼ÒBatonLink ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒBatonLink¡Ê¥Ð¥È¥ó¥ê¥ó¥¯¡Ë
½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÃæ±û¶èÉÍÊÕÄÌ4-1-23 »°µÜ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ó¥ë301
ÂåÉ½¡§È¬ÌÚ Í´Êå
ÀßÎ©¡§2023Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ö¥¯¥é¥¹¥¤¥º¡×¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
HP¡§https://batonlink.co.jp/
¢£Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï¡¢Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×*¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê°åÎÅ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°åÌôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢À¸³è¼Ô¼«¤éÁªÂò¤·¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢µ¡Ç½À¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¦¥ªー¥é¥ë¥±¥¢¡¦¿©ÉÊ¤Ø¤È»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖFit for You¡×·ò¤ä¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤êÂÐ½è¤¹¤ë¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
*Âè°ì»°¶¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö°åÌôÉÊ¡Ê¿·Ìô¡Ë¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦OTC°åÌôÉÊ¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£