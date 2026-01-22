¡Ú¿·À½ÉÊ¡ÛÂî¾å¼êÆ°¼°¥Ñ¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡ÖGOIGOI2¡×¤òÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢2025 Ç¯ 1 ·î 21 Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¿·À½ÉÊ¤ÎÂî¾å¼êÆ°¼°¥Ñ¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡ÖGOIGOI2¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢ÀÇ¹þ 69,800 ±ß ¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGOIGOI2¡×¤ÎÆÃÄ§¤ä»È¤¤Êý¡¢²Ã¹©¥µ¥ó¥×¥ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://www.originalmind.co.jp/products/goigoi2
·Ú²÷¤ÊÈ´¤¿´ÃÏ¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ø¡£
½¾Íè¹©Ë¡¤ÇÈÄ¶â¤ÎÂÇ¤ÁÈ´¤²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¥É¥ê¥ë¤Ç²¼·ê¤ò¤¢¤±¤ë²¼½àÈ÷¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë²Ã¹©¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ë¥Ö¥é¤Ç¤Ï²Ã¹©¤ò·«¤êÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¼ê¤¬Èè¤ì¡¢½¸ÃæÎÏ¤âºï¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âî¾å¼êÆ°¼°¥Ñ¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¡ÖGOIGOI¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Á°Äó¤òÊ¤¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅµ¤¤â²¼·ê¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë·ê¤¬¤¢¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÈÄ¶â¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç´ÌÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú²÷¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·Ú²÷¤µ¤ò»Ù¤¨¤ë°ÂÄê´¶¤È¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òËá¤¤¢¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖGOIGOI2¡×¤Ç¤¹¡£²¼½àÈ÷¤Ê¤·¤Ç¤¹¤°¤Ë²Ã¹©¤¬»Ï¤á¤é¤ì¡¢»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¥«¥¿¥Á¤È¤Ê¤ë¡£½¸Ãæ¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎÎ°è¤Ø¡¢¤´¤¤¡¢¤´¤¤¡¢¤ÈÁæ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
²¼·ê¤¤¤é¤º¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÂÇ¤ÁÈ´¤²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¡£
¡ÖGOIGOI2¡×¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·ê¤¢¤±¤äÄÉ¤¤È´¤²Ã¹©¤ò¼«Í³¼«ºß¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë¥É¥ê¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¿Ï¤òÄÌ¤¹¤¿¤á¤Î²¼·ê¤ò¤¢¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¥«¥¿¥Á¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤½¤Î¾ì¤Ç²Ã¹©¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·Ú¤¤ÎÏ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²Ã¹©¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤ï¤º¤«¤ÊÎÏ¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤òÀ¸¤à¥È¥°¥ë¥ê¥ó¥¯µ¡¹½¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢·Ú¤¤Áàºî¤ÇÈÄ¶â¤ÎÂÇ¤ÁÈ´¤²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°µ¡¼ï¤«¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î³ÑÅÙ¤ÈÄ¹¤µ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Âî¾åºî¶È¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1mm ¸ü¤Î¥¢¥ë¥ßÈÄ¤òÈ´¤¯ºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ÏÌó 3.5kg ÄøÅÙ¤Ç¡¢ºî¶È»þ¤ÎÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¡¢¿´ÃÏ¤è¤¯²Ã¹©¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥àー¥º¤ÊÄÉ¤¤È´¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆÈ¼«Àß·×
ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿ 2 ÃÊ¹½À®¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤È¥À¥¤¤òºÎÍÑ¡£1 ÃÊÌÜ¤Î¿Ï¤¬ºàÎÁ¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢¤½¤ì¤ò¥¬¥¤¥É¤Ë¤·¤Æ 2 ÃÊÌÜ¤Î¿Ï¤¬ÄÉ¤¤È´¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÌÀÚ¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤µ¤ÇÏ¢Â³Åª¤ÊÂÇ¤ÁÈ´¤²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºàÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¤Î·Á¾õ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºàÎÁ¤Î°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤òÍÞÀ©¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÄÉ¤¤È´¤²Ã¹©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
2ÃÊ¹½À®¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡¢¼ÂÍÑ¿·°ÆÅÐÏ¿ºÑ¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§¼Â´ê2015-005572
ºàÎÁ¤Î·Á¾õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Í³¼«ºß¤Ë²Ã¹©²ÄÇ½¡£
G »ú·¿¥Õ¥ìー¥à¤Î²û¤òÂç¤¤¯³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢L »ú·Á¾õ¤ÎºàÎÁ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë²Ã¹©ÈÏ°Ï¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¢¾õ¥±ー¥¹¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¹©¤ä¡¢±ü¤Þ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ø¤ÎÂÇ¤ÁÈ´¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤ä²Ã¹©¾ò·ï¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂÑµ×¤Î¥ê¥ó¥¯µ¡¹½¤Ç¡¢Éé²Ù¤Î¤«¤«¤ëºàÎÁ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
ÂÇ¤ÁÈ´¤»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÎÏ¤ò³Î¼Â¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ó¥¯µ¡¹½¤Ë¤ÏÎ¾»ý¤Á¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£U »ú¾õ¤ÎÈÄ¶â¤Ç¥ê¥ó¥¯µ¡¹½¤ò¶´¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¹½Â¤Á´ÂÎ¤Î¹äÀ¤ò¹â¤á¡¢ÊÑ·Á¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¹©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÂÇ¤ÁÈ´¤ÀºÅÙ¤äÈ´¤¿´ÃÏ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ê¤ÉÉé²Ù¤Î¤«¤«¤ëºàÎÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¹©²ÄÇ½¤ÊºàÎÁ¤äÈÄ¸ü¤Ï¡Ö»ÅÍÍ¡×¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ä(https://www.originalmind.co.jp/products/goigoi2/spec)
¡ÖGOIGOI2¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë :
https://www.originalmind.co.jp/products/goigoi2
»È¤¤Êý
°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥Ü¥ê¥åー¥à¥±ー¥¹¤ÎÀ½ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖGOIGOI2¡×¤Î»È¤¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ç¤â»È¤¤Êý¤ä²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=90wC0HZ96c8 ]
¡ÖGOIGOI2¡×¤Î»È¤¤Êý¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë :
https://www.originalmind.co.jp/products/goigoi2/usersguide
²Ã¹©¥µ¥ó¥×¥ë
¥í¥´¥Þー¥¯
¥¢¥ë¥ßÈÄ¤ò¥í¥´¥Þー¥¯¤Î·Á¤ËÂÇ¤ÁÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºà¼Á¡¡¡§A5052¡Ê¥¢¥ë¥ß¡Ë
ÈÄ¸ü¡¡¡§1.0 mm
¥µ¥¤¥º¡§80 ¡ß 80 mm
¥µ¥¤¥³¥í
¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤Î¡Ö¦µ2.5mm ´Ý·êÍÑ¥Ñ¥ó¥Á&¥À¥¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È¥µ¥¤¥³¥í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥¢¥ë¥ßÈÄ¤ò²Ã¹©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºà¼Á¡¡¡§A5052¡Ê¥¢¥ë¥ß¡Ë
ÈÄ¸ü¡¡¡§1.0 mm
¥µ¥¤¥º¡§36 ¡ß 72 mm
¥¹¥é¥¤¥É¥Ü¥ê¥åー¥à
¥¹¥é¥¤¥É¥Ä¥Þ¥ß¤¬½Ð¤ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¤Ï¤á¹þ¤àÉôÊ¬¤ÎÂÇ¤ÁÈ´¤²Ã¹©¤ò¡ÖGOIGOI2¡×¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÞ¤ê¶Ê¤²²Ã¹©¤Ë¤Ï¡ÖMAGEMAGE(https://www.originalmind.co.jp/products/magemage)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºà¼Á¡¡¡§A5052¡Ê¥¢¥ë¥ß¡Ë
ÈÄ¸ü¡¡¡§1.0 mm
Ã¼»Ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹
ÂÇ¤ÁÈ´¤²Ã¹©¤Ë¡ÖGOIGOI2¡×¡¢ÀÞ¤ê¶Ê¤²²Ã¹©¤Ë¡ÖMAGEMAGE(https://www.originalmind.co.jp/products/magemage)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºà¼Á¡¡¡§A5052¡Ê¥¢¥ë¥ß¡Ë
ÈÄ¸ü¡¡¡§1.0 mm
¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤Î¾Ò²ð
¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¦µ2.5mm ¤È ¦µ3.4mm ¤Î´Ý·ê¤ò¤¢¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë2¼ïÎà¡Ö´Ý·êÍÑ¥Ñ¥ó¥Á¡õ¥À¥¤¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¸½àÉÕÂ°¤Î¥Ñ¥ó¥Á¡¦¥À¥¤¤È¸ò´¹¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢M3 ¥¿¥Ã¥×ÍÑ¤Î²¼·ê¤äM3 ¤Í¤¸¤ÎÄÌ¤··ê¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥¤¥º¤Î´Ý·ê¤ò´ÊÃ±¤Ë²Ã¹©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¦µ2.5mm ´Ý·êÍÑ¥Ñ¥ó¥Á&¥À¥¤¡ÊÀÇ¹þ 3,680 ±ß¡Ë
¦µ3.4mm ´Ý·êÍÑ¥Ñ¥ó¥Á&¥À¥¤¡ÊÀÇ¹þ 3,680 ±ß¡Ë
¡Ö´Ý·êÍÑ¥Ñ¥ó¥Á&¥À¥¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Ý·ê¤Î²Ã¹©
¸«³ØÍ½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤Î¤´¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î¸«³ØÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü 13:30 ～ 15:00 ¤Î 1 »þ´ÖÈ¾¤ò 1 ÏÈ¤È¤·¤Æ¡¢Ëè½µ 3 ÏÈ¤òÌÜ°Â¤ËÍ½Ìó¤ò¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÎÎ®¤ì
1. À½ÉÊÀâÌÀ
¤´´õË¾¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¤Êý¤äµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2. ²Ã¹©¼Â±é
¡ÖGOIGOI2¡×¤Î¼Â±é¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç
ÅöÆü¤Ï¥¢¥ë¥ß¡ÊA2017¡Ë¤ÎÂÇ¤ÁÈ´¤²Ã¹©¡¢ÄÉ¤¤È´¤²Ã¹©¤Î¼Â±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎºàÎÁ¤Î²Ã¹©¼Â±é¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ÆºàÎÁ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¤ª»ý¤Á¤ÎºàÎÁ¤Ç¥Æ¥¹¥È²Ã¹©¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¥Õ¥©ー¥àÈ÷¹ÍÍó¤Ë¡¢ºàÎÁÌ¾¤ÈÆÃÀ¤ò¤´µÆþ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ºàÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²Ã¹©ÉÔ²Ä¤Î¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼Áµ¿±þÅú
À½ÉÊÀâÌÀ¤ä²Ã¹©¼Â±é¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¼Áµ¿±þÅú¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¼ÁÌä¤Ï¡¢¿ï»þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³«ºÅ¾ì½ê
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥ó¥ÉËÜ¼Ò¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£½»½ê¤ÏÄ¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô»³²¼Ä® 1-1-9 ¤Ç¡¢JR²¬Ã«±Ø¤«¤éÅÌÊâ 15 Ê¬¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Ç¤´Íè¼Ò¤ÎÊý¤Ï²ñ¼ÒÁ°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ½ÉÊ¤Î¸«³ØÍ½Ìó :
https://www.originalmind.co.jp/products/reservation/
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¯¤ë¤Î¤«¡£
µ»½Ñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÀ¸¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§¢©394-0005 Ä¹Ìî¸©²¬Ã«»Ô»³²¼Ä®1-1-9
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾®·¿¹©ºî¥Äー¥ë¤Î³«È¯¤ÈÈÎÇä ¡¿ FAÉôÉÊ¤Î¥ê¥æー¥¹ÉÊ¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤ÈÈÎÇä
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½©ÄÅ ¹Àµª
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×(https://www.originalmind.co.jp/)
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://www.originalmind.co.jp/)
