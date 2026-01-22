¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡×¡ÖÀ¸³èº¤µç¼Ô¡×»Ù±ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤Î9³ä°Ê¾å¤¬¼Â»Ü ～Êª²Á¹â¤Ç»Ù±ç¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¡Ö¤ªÊÆ¡×Åù¤Î´óÉÕ¸º¾¯¤¬²ÝÂê¤Ë～
¡¡ÆüËÜÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡§ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¡¢ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¡§¿·°æ¤Á¤È¤»¡Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤»Ù±ç¡×¡ÖÀ¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÆÃÏ¤ÎÀ¸¶¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î³èÆ°¾õ¶·¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Á´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤¯¤é¤·¤ÏÊª²Á¹âÆ¤ä¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤Ë¤è¤ê¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙÁ´¹ñÀ¸¶¨ÁÈ¹ç°÷°Õ¼±Ä´ºº¡×¤Ç¤â8³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¹ç°÷¤¬¡ÖÊª²Á¹âÆ¤Ç¤¯¤é¤·¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤äÀ¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÂÐºö¿ä¿ÊË¡¡×¤¬¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐºö¿ä¿ÊË¡¡×¤Ø¤È²þÀµ¤µ¤ì¡¢Ç¥¿±´ü¤«¤éÀ®¿Í¤Þ¤ÇÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¤»Ù±ç¤ÎµÁÌ³²½¤Ê¤É¡¢È´ËÜÅª¤ÊÀ©ÅÙ²þÀµ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑÅªº¤Æñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÔÂÔ¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Êº¤Æñ¤ËÂÐ¤·¡¢Êñ³çÅª¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡×¡ÖÀ¸³èº¤µç¼Ô¡×»Ù±ç¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤Î9³ä°Ê¾å¤¬¼Â»Ü
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡¦À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸¶¨¿ô¤Ï64¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Á°²óÄ´ºº¡Ê2022Ç¯ÅÙ¤Î³èÆ°¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¡¿°Ê²¼¡¢¡ÖÁ°²óÄ´ºº¡×¡Ë¤Î62¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê²óÅúÀ¸¶¨¿ô¤Ï67¡Ë ¡£
¢£»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¦Â¿À¤Âå¿©Æ²¡¢¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸¶¨¿ô¤ÏÁý²Ã¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤Ï¸º¾¯
³èÆ°ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¦Â¿À¤Âå¿©Æ²¤Ç1À¸¶¨¡¢¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç5À¸¶¨¡¢¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤Ç3À¸¶¨¤È¡¢»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸¶¨¿ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁý²Ã¤·¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸¶¨¿ô¤ÏÁ°²óÄ´ºº¤«¤é2À¸¶¨¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¤ò¤â¤ÄÀ¸¶¨¿ô¡¢½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¤ò¤â¤ÄÀ¸¶¨¿ô¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢Á°²óÄ´ºº¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2À¸¶¨Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¸º¾¯¤Î¸²ºß²½
¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÊª²Á¹â¤¬³èÆ°¤ËµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ó¤»¤é¤ì¤ë¿©ÉÊ¡ÊÊÆ¤Ê¤É¡Ë¤Î¸º¾¯¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë²óÅú¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬Áý²Ã
»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡¦À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÏ¢·ÈÀè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤È¤È¤â¤Ë»Ò°é¤Æ»Ù±ç¡¦À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç³èÆ°¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÆ°ÊÌ¤ÎÆâÌõ¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÀ¸¶¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã
¡ã»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡¦À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ÎÆâÌõ¡ä
¢¨´Ø·¸¡¦¶¨ÎÏÃÄÂÎ¤äÃÏ°è¤Î»ÜÀßÅù¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿°ìÉôÀ¸¶¨¤Ç¤Ï¼Â»Ü²Õ½ê¤ÎÆâÌõ¿ô¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Á´ÂÎ²Õ½ê¿ô¤ÈÆâÌõ²Õ½ê¿ô¤Ëº¹°Û¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¡£
Åö»ö¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Êª»ñ»Ù±ç¤«¤é¿´¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥ÈÎÎ°è¤¬³ÈÂç
¢£¤ß¤ä¤®À¸¶¨
²ÈÄí¤ÎÍ¾¾ê¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´óÂ£Àè¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ´óÉÕ¤¤¤¿¤À¤¯ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¿©ÉÊ¤ÏÃÏ°è¤ÎÁÈ¹ç°÷¡Ê¥á¥ó¥Ðー¡Ë¤¬Ä¾ÀÜÊ¡»ã»ÜÀß¤ä»Ò¤É¤â¿©Æ²Åù¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¸½¾õÇÄ°®¤È·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤Ï¥¨¥ê¥¢¡ÊÃÏ°è¡Ë¤Ç¤Î¼Â»Ü²ó¿ô¤¬Á°Ç¯Èæ10²óÁý¤È¤Ê¤ê¡¢¿©ÉÊ°Ê³°¡ÊÊ¸Ë¼¶ñÅù¡Ë¤Î»Ù±ç¤â8¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´óÂ£ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥ÖWEEK¡×¤Î½é³«ºÅ¤ä¡¢ËÜÉô¤Ç¤Î¾ïÀß¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ê¥¢¡ÊÃÏ°è¡Ë³èÆ°¤Ç¤Ï¤Î¤Ù52Å¹ÊÞ¤Ç60²ó¼Â»Ü¤·¡¢8,363¿©¤ò80ÃÄÂÎ¤Ø´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÉô³èÆ°¤Ç¤Ï3,596¿©¤ò7ÃÄÂÎ¤Ø´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÀ¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
ÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤ÎÊç¶â¤ò¸¶»ñ¤Ë¡¢·ÐºÑÅªº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¡Ê¼ã¼Ô±þ±ç´ð¶â¡Ë¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤ÎÀ©ÅÙÁÏÀß°ÊÍè¡¢Îß·×97¿Í¤ËµëÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ÎÊç¶âÁí³Û¤Ï2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ëè·î4Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿À¸³èÁêÃÌ¤Ê¤É¤Î¡ÖÈ¼Áö·¿»Ù±ç¡×¤ä¡¢»ºÄ¾»ºÃÏ¤Ç¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¡¦¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼Ò²ñÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë»ñ¶â±ç½õ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉÏº¤²ÈÄí¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤Î¾¯¤Ê¤µ¡×¤ËÂÐ¤·¡¢³ØÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤äÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑ»Ù±ç¤òÄ¶¤¨¤¿ºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢»ö¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¡Ö2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
¡ü¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê54À¸¶¨¡¡820²Õ½ê¡Ë
¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¤Ì¤»ÈÍÑ¤Î¿©ÉÊ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯ÃÄÂÎ¤ä¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¡¢»Ò¤É¤â¿©Æ²¤Ê¤É¤Ë´óÂ£¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÀ¸¶¨¿ô¤Ï54À¸¶¨¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÄí¤ÇÍ¾¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤òÁÈ¹ç°÷¤¬Å¹ÊÞ¤Ë»ý¤Á´ó¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢ÂðÇÛ¤Ç²ó¼ý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¿©ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸Ë¼¶ñ¤äÀ©Éþ¡¢»Ò¤É¤âÉþ¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤âÂÐ¾Ý¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¡Ê44À¸¶¨¡Ë
ÉÊ¼Á¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»Ô¾ì¤ÇÎ®ÄÌ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤ò¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤«¤é´óÉÕ¤ò¼õ¤±À¸³èº¤µç¼Ô¤Ê¤É¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÀ¸¶¨¿ô¤Ï44À¸¶¨¤Ç¤·¤¿¡£³èÆ°¤Ï¡¢¼«Á°¤Ç¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ¸¶¨¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëÀ¸¶¨¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¿©ÉÊ¤Î»ÅÊ¬¤±¤äÇÛÁ÷¤Ë¤ÏÁÈ¹ç°÷¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ë»öÎã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¦Â¿À¤Âå¿©Æ²¡Ê42À¸¶¨¡¡1,410²Õ½ê¡Ë
»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î¿Æ¡¢¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÌµÎÁ¤Þ¤¿¤Ï°Â²Á¤Ç±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤ä²¹¤«¤Ê¤À¤ó¤é¤ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÀ¸¶¨¿ô¤Ï42À¸¶¨¤Ç¤·¤¿¡£³èÆ°¤Î·ÁÂÖ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¡¢À¸¶¨¤¬ÆÈ¼«¤Ë¿©Æ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥±ー¥¹¤ä¡¢¼Ò²ñÊ¡»ã¶¨µÄ²ñ¡¦ÃÏ°èNPO¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¾ì½ê¤ä¿©ºà¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ´Ö»Ù±ç·¿¤Î»öÎã¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü³Ø½¬»Ù±ç¡Ê17À¸¶¨¡¡85²Õ½ê¡Ë
2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÀ¸¶¨¿ô¤Ï17À¸¶¨¤Ç¤·¤¿¡£³Ø½¬»Ù±ç¤Ï¡¢À¸¶¨¤¬¾ì½ê¤ä·Ú¿©¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ´ØÍ¿¤¹¤ëÄ¾ÀÜ»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤Ø¤Î½õÀ®¶â¤òÄÌ¤¸¤¿´ÖÀÜ»Ù±ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡¦½õÀ®¶âÀ©ÅÙ¡Ê¾©³Ø¶â16À¸¶¨¡¢½õÀ®¶â20À¸¶¨¡Ë
2024Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÀ¸¶¨¿ô¤Ï¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ16À¸¶¨¡¢½õÀ®¶âÀ©ÅÙ20À¸¶¨¤Ç¤·¤¿¡£ÊÖºÑÉÔÍ×¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤ò¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤Ê¤ÉÀ¸³èº¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë»Ùµë¤¹¤ë»öÎã¤ä¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¤Î³Ø½¬»Ù±ç¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦»öÎã¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
¡»Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î70À¸¶¨¡ÊÃÏ°è¹ØÇãÀ¸¶¨¤È¿¦°èÀ¸¶¨¡Ë¤Î¤¦¤Á67À¸¶¨¤è¤ê²óÅú
¡»¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯8·î～10·î
¢¨2016～2023Ç¯¤ÏËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤«¤é³ÖÇ¯¼Â»Ü¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡»Ä´ººÆâÍÆ
¡¦2024 Ç¯ÅÙ¡Ê2024Ç¯4·î～2025Ç¯3·î¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¡¦À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç³èÆ°¤ÎÁ´ÂÎ³µ¶·
¡¦³Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾õ¶·¡Ê»Ò¤É¤â¿©Æ²¡¦³Ø½¬»Ù±ç¡¦¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö ¡¦¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¡¦¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤ÈÀ¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¾õ¶·
¡¦À¸¶¨Æâ³Ø½¬¤Î¼Â»Ü¾õ¶·
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×
ÆüËÜÀ¸¶¨Ï¢¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ø½¬³èÆ°¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢À¸¶¨Æâ³°¤òÌä¤ï¤º2018Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤òÁý¤ä¤¹Ìò³ä¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥ÀーÅÐÏ¿¤Ï1,388¿Í¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉÏº¤ÌäÂê¡×»Ù±ç³èÆ°¤Ø¤Î±þ±ç½õÀ®¤Î»ö¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
