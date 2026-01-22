¡Ú¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Û2026Ç¯ ¶µ°é¥êー¥°¡¦¸ø¼°ÀïÆüÄø¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢2026Ç¯¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°¶µ°é¥êー¥°¡¢¸ø¼°ÀïÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·³ã¤Ç¤Î¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ï¡¢3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËHARD OFF ECO¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿·³ã¤Ç¤ÎÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹Àï¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏPDF¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¶µ°é¥êー¥°
20260122_¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°½Õµ¨¶µ°é¥êー¥°ÆüÄø(https://www.niigata-albirex-bc.jp/wp-content/uploads/2026/01/56653df3f78234b3048de6376a404d86.pdf)
¢£¸ø¼°Àï
20260122_2026Ç¯ÅÙ¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°ÆüÄøÂè1¹æ(https://www.niigata-albirex-bc.jp/wp-content/uploads/2026/01/3bce78ce5a730662dbf7ab5aea2e1bff.pdf)
¢¨ 1·î22Æü(ÌÚ) ¸½ºß¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹
¢¨ ÆüÄø¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò:³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥íÌîµåÃÄ¡¢ËÜ¼Ò:¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓÅÄ Âó»Ë¡Ë¤Ï¡¢BC¥êー¥°ÁÏÀß¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿©ÉÊÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ìÁª¼ê¤¬°é¤ÄµåÃÄ¡¢ÆüËÜ°ì¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏCBO¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£