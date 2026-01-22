¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡¢¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×ºÇ¹â°Ì¤Î¡ÖLeader¡×¤ò3ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¡¢¤¦¤Á2ÉôÌç¤Ç12´üÏ¢Â³¤ÎºÇ¹âÉ¾²Á
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¡¦³«È¯¤¹¤ë¡¢AI·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¹ñÆâ¥·¥§¥¢5Ç¯Ï¢Â³No.1¤Î¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤¬¡¢ITÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â°Ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖLeader¡×¤ò3ÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÉôÌç¡×¤È¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¥Äー¥ëÉôÌç¡×¤Î2ÉôÌç¤Ï¡¢12´üÏ¢Â³¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¾ÞÉôÌç
¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÉôÌç¡×¢¨2023Ç¯Spring¤è¤ê12´üÏ¢Â³¼õ¾Þ
¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¥Äー¥ëÉôÌç¡×¢¨2023Ç¯Spring¤è¤ê12´üÏ¢Â³¼õ¾Þ
¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Äー¥ëÉôÌç¡×¢¨2024Ç¯Summer¤è¤ê7´üÏ¢Â³¼õ¾Þ
¢£¡ÖITreview Grid Award¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖITreview Grid Award¡×¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥£¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¹õÌî¸»ÂÀ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëB2B¸þ¤±ITÀ½ÉÊ/SaaS¤Î¥ì¥Ó¥åー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖITreview¡×¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»ÍÈ¾´ü¤Ë°ìÅÙ¥æー¥¶ー¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£ËþÂÅÙ¤ÈÇ§ÃÎÅÙ¤ÎÁÐÊý¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤À½ÉÊ¤ÏºÇ¹âÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¡ÖLeader¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ò¡ÖHigh Performer¡×¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖITreview Grid Award 2026 Winter¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë ¡ÖITreview¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ìó15.1Ëü·ï¤Î¥ì¥Ó¥åー¤ò¤â¤È¤ËÉ¾²Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖLeader¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¸¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html
¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î¼õ¾Þ¥«¥Æ¥´¥ê-
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§
https://www.itreview.jp/categories/onboarding-digital-adoption
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Äー¥ë¡§
https://www.itreview.jp/categories/customer-success
¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¥Äー¥ë¡§
https://www.itreview.jp/categories/manual
¢£¡ÖITreview¡×¤ËÅê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥Ó¥åー
¡¦Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¼ÒÆâ¥Äー¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ëÁàºîÀâÌÀ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥Äー¥ë¤Î¤¿¤áÁÛÄê³°¤Î²Õ½ê¤Ç¥æー¥¶ー¤¬¸ÍÏÇ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Äー¥ëÍøÍÑ¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£DAPÆ³Æþ¸å¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬¼ÂºÝ¤ËÌÂ¤¤¤ä¤¹¤¤²Õ½ê¤òÆÃÄê¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊDAP¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤¬¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤¬¸º¤ê¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤âºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬µ¡Ç½¤Î¥ê¥êー¥¹»þ¤Ï½¾Íè¸«Æ¨¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢DAP¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î²èÌÌ¾å¤Ç¿·µ¡Ç½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÈÍøÍÑÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¥Äー¥ë¤ÎÄêÃåÎ¨¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆâÀ½¢Í¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÆþÂØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤¯ÁàºîÊýË¡¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³Æ¼ïÁàºî¤ÎÀâÌÀ¤ä¼«Æ°¥¬¥¤¥É¤ò¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ìó8,000¿Í¤Î¥æー¥¶ー¤¬»È¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤ä¤Ï¤ê¼«Æ°²½¤¬ÎÉ¤¤¡£ºÇ½é¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥¬¥¤¥É¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¿¿¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¼«Æ°²½¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¦¿·µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¸å¤Ë¡¢¥¬¥¤¥Éµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¡Ç½¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤¿ºÝ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Îµ¡Ç½¼þÃÎ¥¬¥¤¥É¤ÎÉ½¼¨ÍÌµ¤Ë¤è¤ëA/B¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Ç§ÃÎÎ¨¡§Ìó30ÇÜ¡¿ÀßÄêÎ¨¡§Ìó6ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦¸ÜµÒ¤ËÆÃÄêµ¡Ç½¤ÎÀßÄê¥¬¥¤¥É¤ò½Ð¤·¤¿ºÝ¡¢ÀßÄêÎ¨¤¬¿ôÆü¤Ç20%¸þ¾å¤·¤¿¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥ì¥Ó¥åー¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¢£¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Î¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
¡¦Great Place To Work(R) Institute Japan¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡Êthe Best Workplaces in Asia list¡ËÃæ¾®´ë¶ÈÉôÌç67°Ì¡Ê2025Ç¯¡Ë
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥¯¥¿ー¥È¥é¥¹¥È¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡Ö¿¦¾ì´Ä¶Í¥ÎÉË¡¿Í¡×2°Ì¡Ê2025Ç¯¡Ë
¡¦Great Place To Work(R) Institute JapanÄ´ºº¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¥é¥ó¥¥ó¥°¡×10°Ì¡Ê2025Ç¯¡Ë
¡¦¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥°¥ëー¥×¡ÖTechnology Fast 50 2023 Japan¡×8°Ì¡Ê2024Ç¯¡Ë
¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖJ-Startup¡×Áª½Ð¡Ê2023Ç¯¡Ë
¡¦¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ ¼õ¾Þ¡Ê2022Ç¯¡Ë
¡¦½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×Áª½Ð¡Ê2020Ç¯¡Ë
¢£AI·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£900Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ä´±¸øÄ£¤Ê¤É¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÇÁàºî¥¬¥¤¥É¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¦¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Áª¤ÖJ-StartupÇ§Äê¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£AIµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿DAP¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤ÎIT³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]
¡Ú¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2018Ç¯3·î1Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§°æÌµÅÄ Ãç
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8ÃúÌÜ17-1 PMO¶äºÂII 5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤ª¤è¤Ó¥Çー¥¿ÀïÎ¬AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAI Central Voice¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://techtouch.jp/
¥á¥Ç¥£¥¢URL¡§https://techtouch.jp/media/
