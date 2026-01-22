¡ÚÁ´ÌÌ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÛÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHIX.AI¡×¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡¦¥¹¥é¥¤¥É¡¦Æ°²è¡¦²èÁü¡¦Ê¸¾ÏÀ¸À®µ¡Ç½¤òÂçÉý¶¯²½¡ª
Â¿ºÌ¤ÊÀ¸À®AIµ¡Ç½¤ò°ì³ç¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖHIX.AI¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢À¸À®ÉÊ¼Á¡¦½èÍý¥¹¥Ôー¥É¡¦¼ÂÍÑÀ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁºîÀ®¡¢Æ°²è¡¦²èÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¢Ê¸¾ÏºîÀ®¶ÈÌ³¤ò¤è¤êÃ»»þ´Ö¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ë´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¶µ°é¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
HIX AI ¤È¤Ï¡©
HIX AI(https://hix.ai/ja)¤ÏAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®AI¡¢Æ°²èÀ¸À®¡¢²èÁüÀ¸À®¡¢AI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤¤À¸À®AIµ¡Ç½¤ò°ì¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¤¿¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¹âÀÇ½AI¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢Àµ³ÎÀ¡¦É½¸½ÎÏ¡¦¥¹¥Ôー¥É¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÁàºîÊýË¡¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥ÈÆþÎÏ¤ä²èÁü¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤À¤±¤Ç¡¢¥×¥íµé¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÃ»»þ´Ö¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®¤¿¤á¤ÎÌµÎÁ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢¹ØÆþÁ°¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
º£¤¹¤°ÌµÎÁ¤Ç»î¤¹ :
https://hix.ai/ja
HIX AI ¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½1. AI¥Á¥ã¥Ã¥È
HIX AI ¤Î ¥Á¥ã¥Ã¥ÈAI(https://hix.ai/ja)¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤ä²èÁü¡¢PDF¡¢Web¥Úー¥¸ÆþÎÏ¤À¤±¤Ç½Ö»þ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê±þÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿AI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤Î¼ÁÌä±þÅú¤ä¾ðÊóÀ°Íý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SEOµ»ö¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¤ÎºîÀ®¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¡¢³Ø½¬¥µ¥Ýー¥È¡¢¥áー¥ëÊ¸°ÆºîÀ®¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Gemini 3 Flash ¡¢ GPT-5.2 Pro ¡¢ DeepSeek-V3.2 ¡¢Claude Sonnet 4.5 ¡¢Haiku 4.5 ¡¢Opus 4.5¤Ê¤É¹âÀºÅÙ¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¼ÁÌä¡¦ÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼«Á³¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊÖÅú¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/6_1_0ee01abe822ed082fe430da78dd1fb92.jpg?v=202601230151 ]
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ×ÅÀ
- ¹âÀºÅÙ¤ÊÆüËÜ¸ì±þÅúÎÏ¤Î¶¯²½
- ÀìÌçÍÑ¸ì¡¦¶È³¦¸ÇÍÉ½¸½¤Ø¤ÎÂÐ±þÀ¸þ¾å
- Ä¹Ê¸¡¦Ê£»¨¤ÊÊ¸¾Ï¤ÎÍ×Ìó¡¦À°Íýµ¡Ç½¤Î²þÁ±
- ±þÅú¥¹¥Ôー¥É¤È°ÂÄêÀ¤Î¸þ¾å
AI¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò»Ï¤á¤ë :
https://hix.ai/ja
📑´ØÏ¢µ»ö¡§¡Ú6¤Ä¡ÛÌµÎÁ¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¡ª»Å»öÍÑ¤È¥¨¥ó¥¿¥áÍÑ¤ËÊ¬¤±¤ÆÅ°Äì¾Ò²ð(https://hix.ai/ja/hub/chat/free-ai-chat-sites-for-work-entertainment#p3.1)
2. AI¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®
HIX AI¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®AI(https://hix.ai/ja/ai-slides)¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÆþÎÏ¤·¤¿¥Æー¥Þ¡¦¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¡¦Ê¸¾Ï¤«¤é¡¢¼«Æ°¤Ç¹âÉÊ¼Á¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤ä¥¹¥é¥¤¥É¤òÀ¸À®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¼êºî¶È¤Ë¤è¤ë¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥×¥íÉÊ¼Á¤Î»ñÎÁ¤òÂ¨»þ¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤Î¹½Â¤²½¡¢ÀìÌçÍÑ¸ì¤ÎÍý²ò¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê³µÇ°¤òÏÀÍýÅª¤Ê¿Þ²ò¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉ½¸½¤ËÊÑ´¹²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½ÐÅµ¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤ÇÌÀ³Î¤Ê»²¹Í¾ðÊó¤âÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/6_2_bedcf0fbc8980273b0f8893b1a61d308.jpg?v=202601230151 ]
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ×ÅÀ
- Nano Banana Pro ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥âー¥ÉÅëºÜ
- Â¿ÍÍ¤ÊÆþÎÏ·Á¼°¤Î¥µ¥Ýー¥È¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦Ê¸½ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦URL¡Ë
- ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¸»¤òÅý¹ç¤·¤Æ¡¢AI¤¬¼«Æ°Åª¤ËÀ°Íý¡¦Ê¬ÀÏ
¥¹¥é¥¤¥É¤òÌµÎÁÀ¸À® :
https://hix.ai/ja/ai-slides
📑´ØÏ¢µ»ö¡§¡Ú2026¡ÛÌµÎÁ¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉºîÀ®AI¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¼ê·Ú¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ò°ì½Ö¤ÇºîÀ®¤Ç¤¤ë(https://hix.ai/ja/hub/ai-slides/free-slides-presentation-creation-ai)
3. AI²èÁüÀ¸À®
HIX AI¤ÎAI²èÁüÀ¸À®(https://hix.ai/ja/ai-image)µ¡Ç½¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥×¥í¥ó¥×¥È¤ä»²¹Í²èÁü¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹âÀººÙ¡¦¹âÉÊ¼Á¤Ê²èÁü¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ëÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ö¥í¥°µ»öÍÑ¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¡¢SNSÅê¹ÆÍÑÁÇºà¡¢¹¹ð¥Ð¥Êー¡¢¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI²èÁüÀ¸À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/6_3_6b393e74630d46621d968d4212456775.jpg?v=202601230151 ]
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ×ÅÀ
- Â¿ÍÍ¤ÊÆþÎÏ·Á¼°¤ÎÂÐ±þ³ÈÄ¥¡Ê¥Æ¥¥¹¥È¡¢²èÁü¡¢Ê¸½ñ¡¢URL¡Ë
- Nano Banana Pro ¥â¥Ç¥ëÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¹âÀºÅÙÀ¸À®
º£¤¹¤°²èÁü¤òÀ¸À® :
https://hix.ai/ja/ai-image
📑´ØÏ¢µ»ö¡§¡Ú2025ºÇ¿·¡ÛÆ°²èÀ¸À®AI¤È¤Ï¡©ÌµÎÁ¤ÎÆ°²èºîÀ®¥Äー¥ë5¤Ä¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¡ª(https://hix.ai/ja/hub/ai-video/free-video-generation-ai)
4. AIÆ°²èÀ¸À®
HIX AI¤ÎÆ°²èÀ¸À®AI(https://hix.ai/ja/ai-video)¤ÏSora¡¢Veo¡¢Kling AI¡¢Runway¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÆ°²è¥â¥Ç¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¦²èÁü¤«¤é´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÅª¤ÊÀßÄê¤ä¥â¥Ç¥ëÁª¤Ó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Æ°²è¤ÎÌÜÅª¡¦ÆâÍÆ¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÆ°²èÀ¸À®AI¤ò¼«Æ°¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ð¡¢À½ÉÊ¥Ç¥â¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¡¢¶µ°é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢TikTok¡¢ YouTube¥·¥çー¥È¡¢ Instagram¥êー¥ë¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AIÆ°²èÀ¸À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/6_4_a7710c1f4e52f14bf195b445f0ac6f37.jpg?v=202601230151 ]
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ×ÅÀ
- Æ°²è¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤ËÀ¸À®¿ôÎÌ¤òÁªÂò²ÄÇ½
- ¤è¤êÊ£»¨¤ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÏ¢·È¤·¤Æ¹âÉÊ¼ÁÆ°²è¤òÀ¸À®
AI¤ÇÆ°²è¤òºîÀ® :
https://hix.ai/ja/ai-video
📑´ØÏ¢µ»ö¡§¡Ú2026ºÇ¿·¡ÛÆ°²èÀ¸À®AI¤È¤Ï¡©ÌµÎÁ¤ÎÆ°²èºîÀ®¥Äー¥ë5¤Ä¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¡ª(https://hix.ai/ja/hub/ai-video/free-video-generation-ai)
5. AI ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°
HIX AI¤ÎAI¥é¥¤¥¿ー(https://hix.ai/ja/ai-writer/ai-text-generator)¤ÏÊ¸¾Ï¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Êµ»ö¡¦¥Ö¥í¥°¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ¤ò¼«Æ°À¸À®¤Ç¤¤ë¼¡À¤Âå¤ÎAIÊ¸¾ÏºîÀ®¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£ 120+Ê¸¾ÏÀ¸À®¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ê¤·¤Ç1¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Èー¥ó¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¡¢¸À¸ì¤Ê¤É¤ò¼«Í³¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥×¥í¤ÊÊ¸¾Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
AI ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[É½5: https://prtimes.jp/data/corp/175497/table/6_5_b8334f9f667274e6c2ad3e0c3d694f62.jpg?v=202601230151 ]
Ê¸¾Ï¤òºîÀ® :
https://hix.ai/ja/ai-writer
º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÍ×ÅÀ
- ¥·ー¥óÊÌ¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ
- ¥¢¥Ã¥×¥íー¥Éµ¡Ç½¤Î¶¯²½¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¡õ¥É¥í¥Ã¥×ÂÐ±þ¡Ë
- Â¿ÍÍ¤ÊÆþÎÏ·Á¼°¤ËÂÐ±þ¡ÊÊ¸½ñ¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦²èÁü¡¦URL¡¦¥Æ¥¥¹¥È¡Ë
- Ê£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¡¦Ä¹Ê¸À¸À®¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½
- ºÇÂç20,000Ê¸»ú¤ÎÄ¹Ê¸À¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ë
📑´ØÏ¢µ»ö¡§AI¤ÇÊ¸¾Ï¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¡¦¥Äー¥ë¤ò¤ª´«¤á¡ªÌµÎÁ¡¦ÅÐÏ¿¤Ê¤·¤Ç»È¤¨¤ëºÇ¿·¥µー¥Ó¥¹Å°ÄìÈæ³Ó(https://hix.ai/ja/hub/chat/ai-text-creating-sites-tools)
HIX AI ¤Î¹ØÆþ¥×¥é¥ó
º£¤¹¤°¹ØÆþ :
https://hix.ai/ja/pricing
🔹HIX AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
INNOVATE AI PTE. LTD.¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÈÆÍÑ·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥³¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHIX AI¡×¤Ï¡¢AI²ñÏÃ¡¢AIÆ°²è¡¦²èÁüÀ¸À®¡¢AI¥¹¥é¥¤¥ÉÀ¸À®¡¢¥Ç¥£ー¥×¥ê¥µー¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤ÊÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥Þ¥ë¥Á¥âー¥À¥ë¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÏ¢·È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²ò¤Êü¤Á¤Þ¤¹¡£
🔹¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§social@hix.ai
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://hix.ai/ja
YouTube¡§https://www.youtube.com/@HIXAI-Official