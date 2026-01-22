Shizen Connect¡¢¥Ë¥Á¥³¥ó¤ÈÄã°µ¥ê¥½ー¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì°ì¼¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÏÈ¸þ¤±À©¸æ¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü
¡¡¡¡ VPP¡Ê*1¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼ÒShizen Connect¡Ê°Ê²¼¡¢Shizen Connect¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ë¥Á¥³¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¡¢Äã°µ¥ê¥½ー¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì°ì¼¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÏÈ¸þ¤±À©¸æ¤Î¶¦Æ±¼Â¾Ú¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¼Â¾Ú¡Ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ºÆ¥¨¥ÍÆ³Æþ³ÈÂç¤ÈÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤ÎÎ¾Î©¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ò·èºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢VPP¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Äã°µ¥ê¥½ー¥¹¤òÂ«¤Í¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÄã°µVPP¤Ë¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Shizen Connect¤Ï¡¢¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤ÎÄã°µVPP±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Öµ¡´ïÀ©¸æ·¿DR»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¡Ë¤ÎÄó¶¡¤ò2023Ç¯5·î¤Ë³«»Ï¤·¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï¹ç·×36%¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê*2¡¢*3¡¢*4¡¢*5¡¢*6¡¢É½1¡Ë¡£
¡¡2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¡¢¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÄã°µ¥ê¥½ー¥¹¤Î³èÍÑ¤¬¤¤¤è¤¤¤è²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Shizen Connect¤Ï¡¢Äã°µ¥ê¥½ー¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¸þ¤±À©¸æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦ÍÑ²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¼Â¾Ú¤ò°ÊÁ°¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê*7¡¢*8¡¢*9¡Ë¡£
¡¡¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¤Ç¤Î°ì¼¡Ä´À°ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ï¹â¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î±þÆ°¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢µ»½ÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤â¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢Shizen Connect¤¬¼«¼Ò¤Ç³«È¯¤¹¤ë¥¢¥°¥ê¥²ー¥È¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖShizen Connect¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖShizen Connect¡×¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¼«¼ÒÀ½¥¨¥Ã¥¸Ã¼Ëö¡ÖShizen Box¡×·ÐÍ³¤Ç¥Ë¥Á¥³¥óÀ½²ÈÄíÍÑÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀ©¸æ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢µ»½Ñ¸¡¾ÚµÚ¤ÓÂÐ±þ¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿Þ1¡¢É½2¡Ë¡£
¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢±¿ÍÑ¥Õ¥íーÅù¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢Äã°µ¥ê¥½ー¥¹¤Î³èÍÑ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì°ì¼¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÏÈ¸þ¤±À©¸æ¤Î¾¦ÍÑÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Shizen Connect¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Éý¹¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤ÇÀ©¸æ¤¹¤ëÃßÅÅÃÓ
É½1¡¡¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎºÎÍÑ¾õ¶·¡Ê¡»¡§¾¦ÍÑÍøÍÑ¡¢¢¤¡§¼Â¾Ú¡Ë[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/168657/table/25_1_a1a1af700d1e20cd591df47cf8869d9a.jpg?v=202601220621 ]
¥·¥§¥¢¹ç·×¢¨ :¾¦ÍÑÍøÍÑÃæ¡§36%¡¢¾¦ÍÑ¡Ü¼Â¾Ú¡§72%
¢¨ ¿·ÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¡¢Á´¹ñ¤ÎÈÎÇäÎÌ¡ÊÄã°µ¡¦ÅÅÅô¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯6·î¼ÂÀÓ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯
¢¨ ºÎÍÑ¾ðÊó¤Ï³«¼¨µö²Ä¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â³«¼¨µö²Ä¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É½2¡¡ËÜ¼Â¾Ú¤Î³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/168657/table/25_2_63c52342285e74ce07c4aff6f816f2a6.jpg?v=202601220621 ]
*1¡¡Virtual Power Plant¡Ê²¾ÁÛÈ¯ÅÅ½ê¡Ë¡§Ê¬»¶¤¹¤ëÅÅ¸»¡ÊÈ¯ÅÅÀßÈ÷¡¢ÃßÅÅÃÓ¡¢EV¤Ê¤É¡Ë¤ä¼ûÍ×ÀßÈ÷¤ò¤¢¤¿¤«¤â°ì¤Ä¤ÎÈ¯ÅÅ½ê¤Î¤è¤¦¤Ë½¸¹çÀ©¸æ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÁí¾Î¡£
*2¡¡¿·ÅÅÎÏ¥Í¥Ã¥È¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÈÎÇäÎÌ¡ÊÄã°µ¡¦ÅÅÅô¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯6·î¼ÂÀÓ¡Ë¡×¤è¤êÅö¼Ò»î»»
*3¡¡Åìµþ¥¬¥¹¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖIGNITUREÃßÅÅÃÓ¡×¤ÎÀ©¸æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡ÖShizen Connect¡×¤òºÎÍÑ¡Ê2024Ç¯4·î23ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*4¡¡ÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤¬Äã°µVPP±¿ÍÑ¤ËShizen Connect¤òºÎÍÑ¡Ê2024Ç¯6·î21ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*5¡¡ÅìËÌÅÅÎÏ¤¬Äã°µVPP±¿ÍÑ¤ËShizen Connect¤òºÎÍÑ¡Ê2024Ç¯9·î26ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*6¡¡ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤¬Äã°µVPP±¿ÍÑ¤ËShizen Connect¤òºÎÍÑ¡Ê2024Ç¯11·î28ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*7¡¡¼«Á³ÅÅÎÏ¡¢·Ð»º¾Ê¡ÖDER¥¢¥°¥ê¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤ËºÎÂò¡Ê2023Ç¯6·î26ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*8¡¡Shizen Connect¡¢EV¤«¤é¤Î½¼ÊüÅÅ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎVPP¼Â¾Ú¤ò´°Î»¡Ê2024Ç¯2·î16ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*9¡¡Shizen Connect¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ÈÄã°µ¥ê¥½ー¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì°ì¼¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÏÈ¸þ¤±À©¸æ¤Î¶¦Æ±µ»½Ñ¼Â¾Ú¤ò¼Â»Ü¡Ê2025Ç¯11·î25ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*10¡¡2020Ç¯ÅÙ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ñ¥ïー¥×¥é¥ó¥È¹½ÃÛ¼Â¾Ú»ö¶È¤Ë»²²Ã¡Ê2020Ç¯6·î1ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
*11¡¡Shizen Connect¤¬¡¢Âçºå¥¬¥¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÄã°µ¥ê¥½ー¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿ÍÆÎÌ»Ô¾ì¸þ¤±À©¸æ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡Ê2025Ç¯11·î13ÆüÉÕ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
¡Ú¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖShizen Connect¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÖShizen Connect¡×¤ÏÃßÅÅÃÓ¡¦EV¡¦¥¨¥³¥¥åー¥È¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーµ¡´ï¤òIoT/AIµ»½Ñ¤ÇÀ©¸æ¤·¡¢¤½¤ÎÀ©¸æ²ÁÃÍ¤ÎÅÅÎÏ»Ô¾ì¼è°ú¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥Ôー¥¯¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÅÅµ¤Âåºï¸º¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¼ïÅÅÎÏ»Ô¾ì¸þ¤±À©¸æ¤Ë¤è¤ëVPP¡Ê²¾ÁÛÈ¯ÅÅ½ê¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¤ÎVPP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÅìµþ¥¬¥¹¤äÅìµþÅÅÎÏ¥¨¥Ê¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¡¢ÅìËÌÅÅÎÏ¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤ÎÀ©¸æ¤Ç¤ÏÂçºå¥¬¥¹¤äÅìµÞÉÔÆ°»º¡¢À¾Å´¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Shizen Connect¤Ï¡¢DR¡¦VPP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎË¡¿Í·ÀÌó¿ô¥Ùー¥¹¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ÊÉÙ»Î·ÐºÑÄ´¤Ù¡¢2023Ç¯ÅÙ¡Ë¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒShizen Connect ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒShizen Connect
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®2ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2023Ç¯10·î2Æü
³ô¼ç¹½À®¡¡¡§¼«Á³ÅÅÎÏ(³ô)100%
¢¨Âçºå¥¬¥¹(³ô)¡¢(³ô)JERA¡¢»Í¹ñÅÅÎÏ(³ô)¡¢¿·ÆüËÜ¶õÄ´(³ô)¡¢(³ô)¥½¥é¥³¥à¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È(³ô)¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º(³ô)¡¢Åìµþ¥¬¥¹(³ô)¡¢À¾ÆüËÜÅ´Æ»(³ô)¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ(³ô)¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ(³ô)µÚ¤Ó»ö¶È²ñ¼Ò1¼Ò¡Ê¼ÒÌ¾Èó¸øÉ½¡Ë¤Î·×12¼Ò¤È¿·³ôÍ½Ìó¸¢ÉÕÅ¾´¹¼ÒºÄ¤Ë¤è¤ë»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¾¾Â¼½¡ÏÂ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§VPP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢IoTµ¡´ïÈÎÇä»ö¶È¤Ê¤É
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://se-digital.net