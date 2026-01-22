¡ÖÂè19²óLIFE¡ßDESIGN¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¡¥¨¥ì¥³¥à¤ÎÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖEGG MOUSE¡×¤ò½éÅ¸¼¨
¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ¸« ¹À°ì¡Ë¤Ï¡¢2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè19²óLIFE¡ßDESIGN¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¥¨¥ì¥³¥à¤ÎÁÏ¶È40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖEGG MOUSE¡Ê¥¨¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡Ë¡×¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢½éÂå¡ÖEGG MOUSE¡×
1988Ç¯¤ËÅö¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤·¤¿½éÂå¡ÖEGG MOUSE¡×¤Ï¡¢Íñ·¿¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£Åö»þ°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿»Í³Ñ¤¤¥Þ¥¦¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¼ê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë·Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÆþÎÏµ¡´ï¶È³¦¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¸½ºß¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¦¥¹¤Î¸¶·¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖEGG MOUSE¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅö¼Ò¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÄó°Æ¤òÂ³¤±¡¢¹ñÆâÈÎÇä¿ô1°Ì¤Î´ë¶È¤¬É½¾´¤µ¤ì¤ë¡ÖBCN AWARD¡×¤Î¥Þ¥¦¥¹ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ26Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñÆâÈÎÇäÂæ¿ôNo.1¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§BCN¥é¥ó¥¥ó¥°2000Ç¯1·î～2025Ç¯12·î¤Î¥Þ¥¦¥¹ÉôÌç¤Ç¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¼ÂÀÓ
ÁÏ¶È40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¡ÖEGG MOUSE¡×¤ò½é¸ø³«
Åö¼Ò¤Ï1986Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2026Ç¯5·î28Æü¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÆþÎÏµ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖEGG MOUSE¡×¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥Ëー¥º¤äµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÀáÌÜ¤´¤È¤Ë¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Êë¤é¤·¤òºÌ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÀìÍÑ¥«¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥«¥éー¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¡ÖEGG MOUSE¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÂè19²óLIFE¡ßDESIGN¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯²Æ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½é¤á¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î ¡§Êë¤é¤·Êý¤«¤é½»¤Þ¤¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¸«ËÜ»Ô¡¡Âè19²óLIFE¡ßDESIGN
²ñ´ü ¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～6Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß17:00½ªÎ»¡Ë
²ñ¾ì ¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÀ¾1¡¦3¡¦4¥Ûー¥ë¡¢¥¢¥È¥ê¥¦¥à¡Ë
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ ¡§À¾1¥Ûー¥ë¡¡À¾1-T04-01
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/index.htm
¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤êÅö¼ÒHP¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.elecom.co.jp/news/release/20260122-01/
´ë¶È¾ðÊó
¥¨¥ì¥³¥à¤Ï1986Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥Öー¥à¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ë´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤ËIT¼þÊÕ´ØÏ¢À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¬Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¡¢Ä´Íý²ÈÅÅ¡¢ÍýÈþÍÆÀ½ÉÊ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Ú¥Ã¥È²ÈÅÅ¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó°Æ¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿²÷Å¬¤µ¤äÊØÍø¤µ¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÖBetter being¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ç¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤µ»½Ñ¡¦ÉÊ¼Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡£¤è¤êÎÉ¤ÃÏµå´Ä¶¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÄÉµá¤·¡¢¥¨¥ì¥³¥à¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§¥¨¥ì¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èÉú¸«Ä®4ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ LA¥¿¥ïー9F
ÀßÎ© ¡§¾¼ÏÂ61Ç¯¡Ê1986Ç¯¡Ë5·î
ÂåÉ½¼Ô ¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡¡ÀÐ¸« ¹À°ì