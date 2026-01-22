¡Ú1·î30Æü(¶â)17»þ～¡Û´ÛÅÄ¥À¥óÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¯¡ª¥¥ã¥éÉ½¾ð¡õ¥«¥éーÅÉ¤ê¹þ¤ß¥»¥ß¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¤Ï¡¢²Ä°¦¤¯²ÄÎù¤Ê¾¯½÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤VTuber¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÇÛ¿®³èÆ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー´ÛÅÄ¥À¥ó¤µ¤ó¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹É½¾ð¤ä¥«¥éーÅÉ¤ê¹þ¤ß¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ù¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö¡Ú¥¥ã¥é¤ÎÌ¥ÎÏUP¡Û´ÛÅÄ¥À¥óÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¯ É½¾ð¡õ¥«¥éーÅÉ¤ê¹þ¤ß¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～18:30¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥É¥íー¥¤¥ó¥°¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÉ½¾ð¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÉ½¸½¡¢¿§Áª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÀ©ºî¥Õ¥íー¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸»Àô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÛÅÄ¥À¥ó¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤Êý¤ä¡¢ºîÉÊ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´ÛÅÄ¥À¥ó¤µ¤ó¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤â¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡Ú¥¥ã¥é¤ÎÌ¥ÎÏUP¡Û´ÛÅÄ¥À¥óÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¯ É½¾ð¡õ¥«¥éーÅÉ¤ê¹þ¤ß¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡Ú¥ï¥³¥à¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë17:00～18:30
¹Ö»Õ¡§´ÛÅÄ¥À¥ó¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡Ë
·Á¼°¡§ YouTube LIVE¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡¦¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
ÇÛ¿®URL¡§ https://youtube.com/live/yqE3UODJb64?feature=share
¡ã¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
´ÛÅÄ¥À¥ó
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£¥²ー¥à²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2014Ç¯¡ØÂçÀµÏ²Ì¡µÊÃãëý ¥é¥¯¥ñ¥ó¥ª¥È¥áS¡Ù¡ÊË§Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥Þ¥ó¥¬²È¥Ç¥Ó¥åー¡£¤½¤Î¸å¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢²Ä°¦¤¯²ÄÎù¤Ê¾¯½÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ïpixiv WAEN GALLERY¤Ç½é¸ÄÅ¸¡ÖPre Lady¡×¤ò³«ºÅ¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï½é²è½¸¡Ø¥â¥Ê¡¦¥Îー¥Ö¥ë¡Ù¡Ê°ì¿×¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¡£°øÈ¨¤Ï¤Í¤ë¡¢¥ì¥°¥ë¥·¥å¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥Ïー¥È¤Ê¤É¿Íµ¤VTuber¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«¤é¤âVTuber¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÇÛ¿®³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/done_kanda
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Kanda_Done
¡Ú¥ï¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§6727¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë ¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ ¡ÖÉÁ¤¯¡×¡¢¡Ö½ñ¤¯¡×¤ò¶Ë¤á¡¢¤½¤ÎÀè¤Î¡Ö¤«¤¯¡×¤òÂó¡Ê¤Ò¤é¡Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤Î¥ï¥³¥à¤Î¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¸½ºßÁ´À¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢±Ç²èÀ©ºî¤ä¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤«¤é¡¢¼ñÌ£¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ä¼Ì¿¿²Ã¹©¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤ëÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½ñ¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡×¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤³Ø¹»¤ä½Î¤Ê¤É¶µ°é¤Î¸½¾ì¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤ÎÅÅ»Ò¥«¥ë¥ÆÅù¤ÎµÆþ¡¢¶âÍ»µ¡´ØÅù¤Ç¤Î³Æ¼ï¿½¹þ½ñ¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¥ï¥³¥à¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä²ÈÄí¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Ë¤â¥ï¥³¥à¤Î¥Ú¥óµ»½Ñ¤òOEMÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ëITµ¡´ï¤ËÅëºÜ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ï¥³¥à¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ú¥ó¤ÎÂÎ¸³¤È²ÁÃÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
