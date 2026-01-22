Dangbei¡¢¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó 2026¡×¤ò1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êAmazon¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡ª
³×¿·Åª¤Ê¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëHangzhou Dangbei Network Technology Co., Ltd¡Ê°Ê²¼¡¢Dangbei¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢DangbeiÀ½ÉÊ¤òºÇÂç26%OFF¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Dangbei¤Ï¡¢±Ç²è´Û¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¤ò¼«Âð¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë4K¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡ÖDangbei MP1 Max¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢4K¥ìー¥¶ー¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖDangbei DBOX02 Pro¡×¡¢¾²¤«¤éÅ·°æ¤Þ¤Ç¼«ºß¤ËÅê¼Ì¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖDangbei N2 mini¡×¡¢²°³°¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÆâÂ¢·¿¡ÖDangbei Freedo¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä½»´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¥·¥êー¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥»ー¥ë¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤òºÇÂç26¡óOFF¤ÇÈÎÇä¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤äºßÂð»þ´Ö¤ÎÁý²Ã¤Ê¤É¡¢À¸³è¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼¡¤ÎÁªÂò»è¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Ûー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ò¡¢¹â²è¼Á¡¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÉ¾²Á¤Î¹â¤¤DangbeiÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£À§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×
¡¦Amazon Dangbei¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥¢¡§
https://www.amazon.co.jp/stores/page/828B0947-3756-4E46-8991-C15909BC5BA2
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¢£¥»ー¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
Dangbei MP1 Max¡§
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§293,000±ß¢ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§219,901±ß¡Ê25% OFF¡Ë
4K¥ìー¥¶ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢ºÇÂç300¥¤¥ó¥ÁÅê±Æ¡¢3100 ISOµ±ÅÙ¡¢±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ê²»¶Á
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F43FFW3J
Dangbei DBOX02 Pro¡§
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§179,900±ß¢ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§159,990±ß¡Ê11% OFF¡Ë
ºÇ¹âÊö¤Î4K¥ìー¥¶ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢ºÇÂçÅê±Æ¥µ¥¤¥º¡§300¥¤¥ó¥Á | 4K HDR10+¥ìー¥¶ー¸÷¸»¤ËÂÐ±þ¡¢Dolby Audio + DTS Virtual:X¤Î±Ç²è´Û¥¯¥é¥¹¤Î²»¶Á¡¢InstanPro AI ¥ªー¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¡¢Âæ·ÁÊäÀµ¡¢²èÌÌºÇÅ¬²½
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F7RKFBFY
Dangbei N2 mini¡§
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§30,800±ß¢ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§23,991±ß¡Ê22% OFF¡Ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÂ¿µ¡Ç½¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー
ºÇÂç120¥¤¥ó¥ÁÅê±Æ ¡¢1080P¤Î¹âÀººÙ²è¼Á¡¢Netflix¤òÀµµ¬ÅëºÜ¡¢
Ì©ÊÄ·¿¸÷³Ø¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇËÉ¿Ð¡¦ÂÑµ×À¤âÈ´·²¡¢190¡ëÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZWGPN1L
Dangbei Freedo¡§
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§75,900±ß¢ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§55,901±ß¡Ê26% OFF¡Ë
¥Ýー¥¿¥Ö¥ë1080P¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢ÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇºÇÄ¹2.5»þ´ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¡¿165¡ëÄ´À°²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É
Google TV & Netflix¤òÀµµ¬ÅëºÜ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0DM1QC37P
Dangbei DBOX02¡§
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§188,900±ß¢ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§149,801±ß¡Ê21% OFF¡Ë
4K¥ìー¥¶ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢ºÇÂç200¥¤¥ó¥ÁÅê±Æ¡¢InstanPro AI¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þー¥È¤Ê¹âÂ®¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡¢
¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¤ÎÂç²èÌÌ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1TYZSXV
Dangbei Atom¡§
ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§106,000±ß¢ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§89,900±ß¡Ê15% OFF¡Ë
1080p¥ìー¥¶ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¡¢HDR10¹â²è¼Á¡¢·ÚÎÌ¡¦¥Ýー¥¿¥Ö¥ë
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CVWVVM3H
Dangbei¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dangbei¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¡¢²ÈÄíÍÑ¡¢¥×¥íÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤àÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢2²¯¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¡¦²»¶ÁÂÎ¸³¤ÈËÉÙ¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢Dangbei¤ÏÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤µ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://jp.dangbei.com/