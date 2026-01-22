Topotal¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥Õ¥íー¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖWaroom Brigade¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒTopotal¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÂ¼À®Æ»¡¢°Ê²¼ Topotal¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ò³Ø¤Ó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥³èÆ°¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖWaroom Brigade¡Ê¥ï¥ëー¥à ¥Ö¥ê¥²ー¥É¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
»ö¶È´Ä¶¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®ÍêÀ¤Ï¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¸½¾ì¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î²ÝÂê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê
- ÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤äºÎÍÑ¤Îº¤Æñ
- ¹±µ×ÂÐ±þ¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ë
- ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ÎÂ°¿Í²½
- ½éÆ°ÂÐ±þ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÉÊ¼Á¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë
- ²þÁ±¤¹¤Ù¤¤À¤¬¡¢²ÝÂê¤¬Â¿¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤
¤µ¤é¤ËWaroom¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½ÅÂçÅÙÄêµÁ¤ä°Õ»×·èÄê¤ÎÀß·×¡¢¥Ý¥¹¥È¥âー¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑÀß·×¤ÈÄêÃå¤Þ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Waroom Brigade¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤òÁÈ¿¥Åª¤Ê³èÆ°¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÂÐ±þ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ÈÈ½ÃÇ¤ÎÌÂ¤¤¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½éÆ°¡¦Ï¢·È¡¦µÏ¿¡¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬¥Áー¥à¤Ç°ÂÄê¤·¤Æ¹Ô¤¨¤ë¾õÂÖ¤ò¡¢²ÝÂêÀ°Íý¤«¤é»ÅÁÈ¤ß²½¡¢±¿ÍÑÄêÃå¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Waroom Brigade ¤ÎÆÃÄ§
Waroom Brigade¤Ï¡¢ÆâÀ½²½¤òÁ°Äó¤ËTopotal¤ÎSRE¤¬¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥Õ¥íー¤Î²ÝÂê¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ÅÁÈ¤ß²½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë²þÁ±¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥Õ¥íー¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤È¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤ÎÀ®½ÏÅÙ¥â¥Ç¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸½¾õ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÌÜ»Ø¤¹¿å½à¤È²þÁ±¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤àÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§ー¥ºÊÌ¤Ë²ÝÂê¤ÈÂÇ¤Á¼ê¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼è¤êÁÈ¤à½ç½ø¤ÈÅþÃ£ÌÜÉ¸¤ò¶ñÂÎ²½¤·¤Þ¤¹¡£
Waroom Brigade Äó¶¡ÆâÍÆ
Waroom Brigade¤Ï¡¢¸½¾õ¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î²ÝÂêÊ¬ÀÏ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤È¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç¡×¤ò°ìÂÎ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- Äó¶¡ÆâÍÆ
- - ¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î»ÅÁÈ¤ß²½
²þÁ±¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎºöÄê¡¢Waroom¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¥Õ¥íーÀ°È÷¡¢½ÅÂçÅÙÄêµÁ¡¢¥Ý¥¹¥È¥âー¥Æ¥àÀ©ÅÙ¤Î¹½ÃÛ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈºîÀ®Åù¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
- - »ÅÁÈ¤ß¤Î±¿ÍÑ»Ù±ç
Runbook¡Ê¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¼ê½ç¡Ë¤ÎÀ°È÷¡ÊºîÀ®¡¦¹¹¿·¡Ë¡¢Webhook¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÍÑ¤¤¤¿Éüµì¤Î¼«Æ°²½¡¿AI¤òÍÑ¤¤¤¿Éüµì¤ÎÈ¾¼«Æ°²½¡¢¥Ý¥¹¥È¥âー¥Æ¥àÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¡¦¥ì¥Ó¥åーÅù¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹
- Äó¶¡´ü´Ö
- - 3¥ö·î
- Æ³Æþ¸å¥µ¥Ýー¥È
- - Æ³Æþ¸å¤â¡¢Slack Connect¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥µ¥Ýー¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Runbook¡¦¥Ý¥¹¥È¥âー¥Æ¥à¤Î¥ì¥Ó¥åー¡¢²þÁ±ÁêÃÌ¡¢¼«Æ°²½²þÁ±¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Åù¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Waroom Brigade¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://topotal.com/contact
Topotal¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÇÍ¾Íµ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢SRE¡ÊSite Reliability Engineering¡Ë¤ò´ð¼´¤Ë¸ÜµÒ¤Î¸½¾ì¤ÇÀ¸¤¸¤ë³«È¯¤ä±¿ÍÑ¤Î²ÝÂê¤òÄ¾ÀÜ²þÁ±¤¹¤ëµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡ÖSRE as a Service¡×¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î½àÈ÷¤«¤éÂÐ±þÃæ¡¢ÂÐ±þ¸å¤Ë¤ï¤¿¤êSRE¤Î¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈSaaS¡ÖWaroom¡×¤Ê¤É¡¢SRE¤ò´ð¼´¤Ë¤·¤¿»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤ÎÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤«¤é³«Êü¤µ¤ì¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë´Ä¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó
½êºßÃÏ¡§¢©135-0063 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3ÃúÌÜ7-11 ÍÌÀ¥Ñー¥¯¥Ó¥ë20£Æ
ÁÏ¶È¡§2020Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹âÂ¼À®Æ»
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SRE¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯
Ç§¾Ú¡§¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊISMS)
¡¡¡¡¡¡ISO/IEC 27001:2022 / JIS Q 27001:2023)¡¡Ç§¾ÚÈÖ¹æ IS 806538
URL¡§https://topotal.com/
X¡§https://x.com/Topotal