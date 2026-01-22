¡Ú¥Ù¥¯¥¿ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥Ù¥¯¥¿ー¤¬RocqStat¤òÇã¼ý¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°²òÀÏ¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¤ò³ÈÂç
StatInf¼Ò¤ÎRocqStat¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°²òÀÏ¤Îµ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Ù¥¯¥¿ー¤¬¥³ー¥É¥Æ¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤ò¶¯²½ | ²èÁüÄó¶¡¸µ¡§Vector Informatik GmbH
¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë2026Ç¯1·î16Æü - ¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSoftware-
Defined System¡ÊSDS¡¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î
¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëVector Informatik GmbH¡Ê¥Ù¥¯¥¿ー¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡¢
ºß¥É¥¤¥Ä¡¢°Ê²¼¥Ù¥¯¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢StatInf¼Ò¤«¤éÆ±¼Ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤ÎRocqStat¤È¤½¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤òÇã¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°²òÀÏ¤ª¤è¤ÓºÇ°¼Â¹Ô»þ´Ö¡ÊWCET¡§Worst-case execution time¡Ë¤Î¿äÄê¤Ë¤ª¤±¤ëÀìÌçÀ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥»ー¥Õ¥Æ¥£¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¹â¿®ÍêÀ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¸¡¾Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
StatInf¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Áー¥à¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÀìÌçÃÎ¸«¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¥Ù¥¯¥¿ー¤Î¥³ー¥É¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°²òÀÏ¡¢¸¡¾Ú¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢¹âÅÙ¤Ê²òÀÏµ»½Ñ¤Î³×¿·¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
StatInf¤Î´ûÂ¸¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ´üÅª¤Ê·×²è¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¯¥¿ー¤ÏRocqStat¤òVectorCAST¥Äー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤ËÅý¹ç¤·¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°²òÀÏ¡¢WCET¿äÄê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¢¸¡¾Ú¤òÅý¹ç´Ä¶¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥¯¥¿ー¤Î¥³ー¥É¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë¤ÎSenior Vice President¤Ç¤¢¤ëEric Barton¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£¡ÖSDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥Óー¥¯¥ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°ÂÁ´À¡ÊTiming Safety¡Ë¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£StatInf¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤È¥Ù¥¯¥¿ー¤Î¥Äー¥ë¥Á¥§ー¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°À©Ìó¤ÎÀß·×¤È¸¡¾Ú¤ò¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡×
StatInf¤ÈRocqStat¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
StatInf¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¾ðÊó³Ø¼«Æ°À©¸æ¸¦µæ½ê¡ÊInria¡Ë¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î°ÂÁ´À¡ÊTiming Safety¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»º¶ÈÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£RocqStat¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢³«È¯¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¾ðÊó¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°À©Ìó¤ÎÁá´üÅý¹ç¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¸¡¾Ú¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Vector Informatik¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ù¥¯¥¿ー¤Ï¡¢Software-Defined System¡ÊSDS¡¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¸þ¤±¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥Äー¥ë¡¢¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ºÇ¹â´ð½à¤Îµ¡Ç½À¡¢°ÂÁ´À¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¸úÎ¨À¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£»¨¤ÊÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï°åÎÅµ»½Ñ¡¢IoT¡¢Å´Æ»¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¥Ù¥¯¥¿ー¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¯¥¿ー¤Î¾ÜºÙ :
http://www.vector.com/
¥Ù¥¯¥¿ー¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È(https://www.vector.com/jp/ja/search/#downloadType=%5B%22pressReleases%22%5D&page=1&pageSize=50&sort=date&order=desc)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¹ÊóÁë¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.vector.com/press(https://www.vector.com/int/en/company/contacts/press/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¥¯¥¿ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Vector Informatik GmbH¡Ê¥Ù¥¯¥¿ー¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡¢ºß¥É¥¤¥Ä¡¢°Ê²¼¥Ù¥¯¥¿ー¡Ë¤Ï¡¢Software-Defined System¡ÊSDS¡¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î³«È¯¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²½¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤¢¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¯¥¿ー¤Ï35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥áー¥«ー¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ºÇ¹â´ð½à¤Îµ¡Ç½À¡¢°ÂÁ´À¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¸úÎ¨À¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£»¨¤ÊÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¤Ë¼«Æ°¼ÖÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ï°åÎÅµ»½Ñ¡¢IoT¡¢Å´Æ»¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¥Ù¥¯¥¿ー¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥¯¥¿ー¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î³Ë¤òÀ®¤¹¤Î¤ÏÊñ³çÅª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥Äー¥ë¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò¹â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹³«È¯´Ä¶¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Âî±Û¤·¤¿µ»½ÑÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶ÛÌ©¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼´¤Ë¡¢¥Ù¥¯¥¿ー¤ÏÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¡¢³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈÎ©·Ï´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë32µòÅÀ¡¢4,500Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï10²¯¥æー¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÇä¾å¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼Ò¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ë¤¢¤ê¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ù¼Ò¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£