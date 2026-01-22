IT´ë¶È¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤äÆâÄê¼Ô¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÃÎ¼±½¬ÆÀ¤òÊä½õ¤¹¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥¯2¼ïÎà¤òÄó¶¡³«»Ï
¿Íºà°éÀ®¤Î¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÄÅ ¾»É×¡¢°Ê²¼¡¢¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¡Ë¤Ï¡¢IT´ë¶È¤Î¿·Â´¿·Æþ¼Ò°÷¤äÆâÄê¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2¼ïÎà¤Îe¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IT¿ÍºàÉÔÂ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢´ë¶È¤Ç¤Ï¿·Â´¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍú½¤Ê¬Ìî¤ä·Ð¸³¤Îº¹¤«¤é¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÃæ¤ÇIT¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¶µ°é¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍý²òÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆâÄê¼Ô¸¦½¤¡¦¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¸å¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢³Æ¼«¤ÎÉÔÂÉôÊ¬¤ò³Ø½¬¤Ç¤¤ëe¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥¯¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÆâÄê¼Ô¸þ¤±
£±. IT¥ê¥Æ¥é¥·ー e¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥¯(https://trainocate.co.jp/reference/elearning/asp.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260121&utm_campaign=pressrelease#ASP07)
ËÜ³ÊÅª¤ÊIT¸¦½¤¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë³Ø½¬¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¸ú²ÌÅª¤Êe¥éー¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¼Ò¸å¤ÎIT¸¦½¤¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ðËÜÅª¤ÊPC¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÁàºîÊýË¡¤«¤é¡¢IT¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃÎ¼±¤Þ¤Ç¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢IT¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»î¸³¤ÎÈÏ°Ï¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³ー¥¹·²¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¸¦½¤¤Ç½Å»ë¤·¤¿¤¤Ê¬Ìî¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼õ¹Ö¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥±ー¥¹ÊÌ¤ª¤¹¤¹¤á¥³ー¥¹
- ITÌ¤·Ð¸³¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡§¡ÖWindows´ðËÜÃÎ¼±¤ÈÁàºî¡× ¤ª¤è¤Ó ¡ÖMicrosoft Office¥¢¥×¥êÆþÌç¡×
- ¼õ¹Ö¼Ô´Ö¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°·Ð¸³¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡§¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤«¤Ê¤¤Java¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡×
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
- ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1Ì¾¤¢¤¿¤ê 55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨30Ì¾°Ê¾å¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ì¾¤¢¤¿¤ê33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¼õ¹Ö´ü´Ö¡¡¡¡¡§6¤«·î´Ö
- ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§IT´ðÁÃ¡¢IT¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¥³ー¥¹¤Ê¤ÉÁ´13¥³ー¥¹
Á´¤Æ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://trainocate.co.jp/upload/flyer/flyer_268.pdf)¡ÊPDF¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¿·Æþ¼Ò°÷¸þ¤±
£².¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤ Éü½¬ÍÑe¥éー¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥¯(https://trainocate.co.jp/reference/elearning/asp.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260121&utm_campaign=pressrelease#ASP07)
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤Ç¤¢¤ëNEW TRAIN(¢¨1)¡¢MIX TRAIN(¢¨2)¤Ç¼õ¹Ö¤¤¤¿¤À¤¯¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³ー¥¹¤ò¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°·Á¼°¤ÇÉü½¬¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²Õ½ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö·çÀÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ó¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼õ¹Ö¼Ô¥Õ¥©¥íー¤ò¤è¤ê½¼¼Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§°ì¼Ò¸þ¤±¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¡£´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ê¤É¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§Ê£¿ô¼Ò¹çÆ±¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¡£¤ª°ì¿Í¤«¤é¤Ç¤â¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
- ÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1Ì¾¤¢¤¿¤ê 33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨30Ì¾°Ê¾å¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ì¾¤¢¤¿¤ê22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ¼õ¹Ö´ü´Ö¡¡¡¡¡§6¤«·î´Ö
- ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¿·Æþ¼Ò°÷¸¦½¤¤Ç¤ÎÆ³Æþ¥³ー¥¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥È¥ì¥Î¥±ー¥È¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¤Î¸¦½¤ MENTORING TRAIN¤ä¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¤Î¸ú²Ì¡¦¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥éー¥Ë¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤ÏWeb¥µ¥¤¥È(https://trainocate.co.jp/elearning/index.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260121&utm_campaign=pressrelease)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥È¥ì¥Î¥±ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÄÅ ¾»É×
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§1995Ç¯12·î6Æü
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6ÃúÌÜ8ÈÖ1¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥ªー¥¯¥¿¥ïー20³¬¡¦27³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡¡ ¡§IT µ»½Ñ¶µ°é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¶µ°é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¶ÈÌ³
URL¡¡¡¡¡¡ ¡§https://www.trainocate.co.jp/(https://www.trainocate.co.jp?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260121&utm_campaign=pressrelease)
* ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸µÚ¤ÓÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹