¾å»Ê¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¡¢Éô²¼¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õÍÆ

¡Ö¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÈÂÐÏÃ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÈÁÈ¿¥¡¢¼Ò²ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëHR¥µー¥Ù¥¤¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Ùー¥¹¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¼°æ´´Íº¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂèÆóÃÆ¤Î·ë²Ì¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤Î¶ÈÌ³¤ÎÊú¤¨¹þ¤ß¤äÉô²¼¤Ø¤ÎÇ¤¤»Êý¤Î¼ÂÂÖ¡¢¤½¤·¤ÆÁÐÊý¤ÎÇ§¼±¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾å»Ê¤«¤é¤Î¡ÖÇº¤ßÁêÃÌ¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Éô²¼¤¬¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤Î·¹¸þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³Ç¯¿ô¤Ë¤è¤ë¼õ¤±»ß¤áÊý¤Î°ã¤¤¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÁêÃÌ¤ò¡ÖÉéÃ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼¨º¶¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Éô²¼¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á
¡Ö°Â¿´´¶¤¬Áý¤¹¡×10.0¡ó¡¢¡ÖÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×40.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê50.7¡ó¡Ë¤¬¾å»Ê¤«¤é¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·ÉÔ°Â¡×13.6¡ó¡¢¡Ö¸ÍÏÇ¤¦¡×14.0¡ó¤È¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤â·×27.6¡ó¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×20.8¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤«¤é¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¾å»Ê¤«¤éÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤ÁØ¤ä¡¢ÁêÃÌ¤Î°Õ¿Þ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¡§30Âå¤¬ºÇ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡¢50Âå¡¦60Âå°Ê¾å¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬Áý²Ã
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢30Âå¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼õÍÆ¡Ê°Â¿´´¶¡Ü´ò¤·¤¤¡Ë¤¬61.8¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ç¤Ï30Âå¤Î¡ÖÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤¬50.0¡ó¤È¹â¤¯¡¢ÁêÃÌ¤ò¿®Íê¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢50Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁêÃÌ·Ð¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂ¿²É¤ä¡¢ÁêÃÌ¤Î°ÕÌ£¤Å¤±¤ËÀ¤Âåº¹¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
·Ð¸³Ç¯¿ôÊÌ¡§¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¤âÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³Ç¯¿ôÊÌ¤Ç¤Ï¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼õÍÆ¤Ï41.7¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Â¾¤ÎÁØ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁØ¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼õÍÆ¤¬³µ¤Í6³äÄ¶¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÆñ¤·¤µ¤äÈ½ÃÇÀÕÇ¤¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾å»Ê¤ÎÁêÃÌ¤ò¡ÖÉéÃ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿®Íê¡×¡Ö¶¨Æ¯¡×¤ÈÂª¤¨¤ë»ëºÂ¤¬°é¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯¼¡¤ÎÁá¤¤¤¦¤Á¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ÆÂÐÏÃ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÈ¿¥Æâ¤Î´Ø·¸À¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ä¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤Ë¡¢Éô²¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¾å»Ê¤ÏÌó6³ä
¾å»ÊÂ¦¤Î²óÅú¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¡×8.0¡ó¡¢¡Ö¤È¤¤É¤¤¢¤ë¡×52.9¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ä¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ËÉô²¼¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¾å»Ê¤ÏÌó6³ä¡Ê60.9¡ó¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×27.5¡ó¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×11.6¡ó¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤ÈÌó4³ä¡Ê39.1¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢½ÅÍ×¶ÉÌÌ¤Ç¤âÁêÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ë¤¯¤¤¥±ー¥¹¤¬°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ_30Âå¤Ï¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤¬Â¿¤¯¡¢Éô²¼¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬¸º¤ë·¹¸þ
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ë¤Ïº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¡¢50Âå¤Ï7³ä¼å¤¬ÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢30Âå¤Ç¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê4³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Âå¤Ç¤Ï100¡ó¤¬ÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô²¼¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·Ð¸³¤ÎÂ¿¤¤Ç¯¾å¤ÎÉô²¼¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê20Âå¤ÏÂ¾Ç¯Âå¤è¤ê²óÅú¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á»²¹ÍÃÍ¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Ìò¿¦ÊÌ_·¸Ä¹¡¦¼çÇ¤¥¯¥é¥¹¤ÇÁêÃÌÎ¨¤¬Äã¤á¡¢¾å°ÌÌò¿¦¤Û¤É¹â¤¤·¹¸þ
Ìò¿¦ÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë³ä¹ç¡ÊÉÑÈË¡Ü¤È¤¤É¤¡Ë¤Ï·¸Ä¹¡¦¼çÇ¤¤Ç55.1¡ó¤ÈÁêÂÐÅª¤ËÄã¤¯¡¢ÉôÄ¹¡¢»ö¶ÈÉôÄ¹¤Ê¤É¾å°ÌÌò¿¦¤Û¤É¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´É¾¸ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤¾å°ÌÁØ¤Û¤ÉÉô²¼¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é±¿±Ä¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Ë¶á¤¤ÁØ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥ó¥°¶ÈÌ³ÈæÎ¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁêÃÌ¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï½Ð½ê¤È¤·¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥Ùー¥¹¡×¤ÈÌÀµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Ê¬ÀÏ¥³¥á¥ó¥È
ÂèÆóÃÆÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¾å»Ê¤«¤é¤Î¡ÖÇº¤ßÁêÃÌ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÉô²¼¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡ÖÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×40.7¡ó¡¢¡Ö°Â¿´´¶¤¬Áý¤¹¡×10.0¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê50.7¡ó¡Ë¤¬Á°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¾¯¤·ÉÔ°Â¡×¡Ö¸ÍÏÇ¤¦¡×¤â·×27.6¡ó¤¢¤ê¡¢ÁêÃÌ¤¬¾ï¤Ë´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï30Âå¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¼õÍÆ¤¬ºÇÂ¿¡Ê61.8¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢50Âå¡¦60Âå°Ê¾å¤Ï¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬Áý²Ã¤·¡¢ÁêÃÌ·Ð¸³¤ä°ÕÌ£¤Å¤±¤ËÀ¤Âåº¹¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ç¤â¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¡¢·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤ÁØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁêÃÌ¤¹¤ëºÝ¤Ë¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾å»Ê¤ÎÁêÃÌ¤ò¡ÖÉéÃ´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿®Íê·ÁÀ®¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÁêÃÌ¤ÎÌÜÅª¤äÌò³äÊ¬Ã´¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯Âå¤ä·Ð¸³¤Ë±þ¤¸¤¿Àß·×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ö¶È²ÝÂê¤¬Ê£»¨²½¤·Â¿ÍÍÀ¤¬¿Ê¤àº£¤³¤½¡¢¡ÖÇº¤ßÁêÃÌ¡×¤È¤¤¤¦ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ©¾ì¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨Æ¯¤òÀ¸¤à¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¡¦Ä´ºº¼êË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á
¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡§Á´¹ñ
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡¦¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó230Ì¾¡Ê¾å»Ê¤ËÌä¤¦ÀßÌä¤Ï´ÉÍý¿¦·Ð¸³¤Î¤¢¤ë136Ì¾¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
