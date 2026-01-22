¡ÚÂç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¡Ûº£Ç¯¤Î·ÃÊý¤Ï¡ÖÆîÆîÅì¤Î¤ä¤äÆî¡× Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à2026Ç¯¤Î·ÃÊý´¬
º£Ç¯¤ÎÀáÊ¬¤Ï2·î3Æü¡ª·ÃÊý¤Ï¡ÖÆîÆîÅì¤Î¤ä¤äÆî¡×¡ª
Âçºå¾¦¿Í¤Î³¹¡¦Á¥¾ì¤Ç¡Ö¾¦ÇäÈËÀ¹¡×¤ò´ê¤Ã¤Æ´¬¤¤º¤·¤ò´Ý¤«¤¸¤ê¤Ë¤·¤¿É÷½¬¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö·ÃÊý´¬¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿©Ê¸²½Ë¤«¤ÊÂçºå¤Î³¹¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÂç´Ý¿´ºØ¶¶Å¹¤Ç¤â¡¢¡Ö·ÃÊý´¬¡×¤ÏÀáÊ¬¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£µû²°Ä¾±ÄÅ¹¤Î¿·Á¯¤Ê³¤Á¯¥Í¥¿¤«¤é¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Þ¤Ç¡¢¼ïÎàËÉÙ¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³¤Á¯·ÃÊý´¬¤¤«¤éÄêÈÖ¥Í¥¿¤Þ¤Ç
ËÜ´ÛÃÏ2³¬ ¡Òµû¤¯¤ß¡Ó
Á¯µûÀìÌçÅ¹¡Òµû¤¯¤ß¡Ó¤¬À¸ËÜ¤Þ¤°¤í¤ÎÂç¥È¥í¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤â¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡¢ËÜ¤Þ¤°¤í¤Å¤¯¤·¤Î°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
Ä¶ËÜ¤Þ¤°¤í¤Å¤¯¤·³¤Á¯´¬¤¡Ê1ËÜ¡Ë
ÀÇ¹þ6,500±ß¡Ú¸ÂÄê5ËÜ¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬ ¡Ò¼÷¤·¤Þ¤ëÆÁ¡Ó
°ìÉ¤°ìÉ¤¡¢è§¤Ç¤¢¤²¤¿¥×¥ê¥×¥ê¤Î¾ø¤·¤¨¤Ó¤È¡¢¤À¤·¤Î¸ú¤¤¤¿Íñ¾Æ¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤·¤¤¤¿¤±¼Ñ¤Ê¤É¤ò¡È´Ý¤Ã¤È¡É´¬¤¹þ¤ó¤À¡Ö´ÝÆÁ´¬¡×¡£
´ÝÆÁ´¬¡Ê1ËÜ¡Ë¡¡
ÀÇ¹þ1,000±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬¡Òµþ¤Î²Ã±Ù¼÷»Ê¡Ó
µþÅÔÃ°¸å¡¦Í¿¼ÕÌîÄ®»º¤Î¤ªÊÆ¤ò¿ÝÈÓ¤Ë¤·¡¢¹È¤º¤ï¤¤¤¬¤Ë¤ä¥µー¥â¥ó¥È¥é¥¦¥È¡¢¤¨¤Ó¤È¤¤¤Ã¤¿³¤Á¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¼«Ëý¤Î¶ñºà¤ò¡¢»õÀÚ¤ì¤È¹á¤ê¤Î¤è¤¤¹ñ»º³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¤¤Æ¡£
³¤Á¯·ÃÊý´¬(1ËÜ)¡¡
ÀÇ¹þ1,300±ß¡Ú¸ÂÄê300ËÜ¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î2Æü(·î)¤«¤é
ËÜ´ÛÃÏ1³¬¡Ò¤Þ¤Í¤¡Ó
´ØÀ¾¤ÎÏ·ÊÞÊÛÅöÅ¹¡Ò¤Þ¤Í¤¿©ÉÊ¡Ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¶ËÂÀ¥µー¥â¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²÷¤Ê·ÃÊý´¬¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶ËÂÀ¥µー¥â¥ó·ÃÊý´¬(1ËÜ)
ÀÇ¹þ1,652±ß¡Ú¸ÂÄê50ËÜ¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ 2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬¡Ò¶á¹¾º£ÄÅ À¾Í§¡Ó
Ãº²Ð¤ÇÃ°Ç°¤Ë¾Æ¤¤¤¿¡Ò¶á¹¾º£ÄÅ À¾Í§¡Ó¼«Ëý¤Î³÷¾Æ¤¤ò¼çÌò¤Ë¡¢»°¤ÄÍÕ¤ÈÍñ¾Æ¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´¬¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÊÆ¤Ï¡¢¼¢²ì»º¡Ö¤³¤·¤Ò¤«¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¡£
¤¦¤Ê¤®´¬¼÷¤·¡Ê1ËÜ¡Ë
ÀÇ¹þ1,296±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬¡Ò¤¹¤·èß¡Ó
¼·Ê¡¿À¤Ë¤Á¤Ê¤ß7¼ï¤Î¶ñºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ò¤¹¤·èß¡ÓÅÁ¾µ¤Î·ÃÊý´¬¡Ö¾·Ê¡´¬(R)︎¡×¡£¿¦¿Í¤¬¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿À½Ë¡¤Ç°ìËÜ°ìËÜ¡¢Ä´À½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾·Ê¡´¬(R)¡Ê1ËÜ¡Ë¡¡ÀÇ¹þ1,512±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î1Æü(Æü)～3Æü(²Ð)
¸ÂÄê¿ô¡§1Æü(Æü)¡§30ËÜ¡¿2Æü(·î)¡§50ËÜ¡¿
3Æü(²Ð)¡§300ËÜ
ËÜ´ÛÃÏ1³¬¡Ò¤ª¤³¤ïÊÆÈ¬¡Ó
ÊÆÈ¬¼«Ëý¤Î¤ª¤³¤ï¤ò¹á¤ê¹â¤¤ÀÄº®¤¼³¤ÂÝ¤Ç´¬¤¤¢¤²¤¿¡¢¡Ö¸ÞÌÜ´¬¤¡×¤È¡Ö²Ú¤Á¤é¤·´¬¤¡×¡£¤ª¤³¤ï¤Î¶ñºà¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤¡¢2¼ï¤Î¡ÖµÈÊý´¬¤¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¡£
µÈÊý´¬¤¡Ê¥Ïー¥Õ2ËÜ¥»¥Ã¥È¡Ë
ÀÇ¹þ1,080±ß ¡Ú¸ÂÄê60¥»¥Ã¥È¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬ ¡ÒÂçÆÁ»û¤µ¤¤¤²È¡Ó
1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤ÎµþÎÁÍý¡¦»Å½Ð¤·Å¹¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤À¤·´¬¶Ì»Ò¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤«¤ó¤Ô¤ç¤¦¡¢ÄÇÂû¡¢»°¤ÄÍÕ¤Ê¤É¤È¾åÉÊ¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Îµþ¤Î·ÃÊý´¬¤ò¡£
·ÃÊý´¬¡Ê1ËÜ¡ËÀÇ¹þ756±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î2Æü(·î)¡¦3Æü(²Ð)
¤ªÆù¤Î·ÃÊý´¬¤ä¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯É÷¤Î·ÃÊý´¬¤¤Ê¤ÉÊÑ¤ï¤ê¼ï¤â¡ª
ËÜ´ÛÃÏ1³¬¡Ò¤È¤ó¤«¤Ä ¤Þ¤¤Àô¡Ó
¤ªÈ¤¤Ç¤âÀÚ¤ì¤ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¡Ö¥Ò¥ì¤«¤Ä¡×¤¬ÀáÊ¬¸ÂÄê¤Î·ÃÊý´¬¤Ë¡ª¡Ö¥Ò¥ì¤«¤Ä¡×¤È´Å¤á¤Î¥½ー¥¹¡¢¿ÝÈÓ¤Î»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Ç¤¹¡£
·ÃÊý¥Ò¥ì¤«¤Ä´¬¤¡Ê1ËÜ¡Ë
ÀÇ¹þ1,242±ß ¡Ú¸ÂÄê100ËÜ¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬¡Ò¥¿¥¤ÎÁÍý¥Á¥ã¥ó¥í¥¤¡Ó
¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î·Ü¤Î¥¹ー¥×¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¹þ¤à¿Íµ¤¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¡Ö¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤¡×¤ò·ÃÊý´¬¤Ë¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥Ïー¥Õ¥µ¥¤¥º¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ª¥Þ¥ó¥¬¥¤·ÃÊý´¬¡Ê¥Ïー¥Õ¡Ë
ÀÇ¹þ720±ß¡Ú¸ÂÄê15ËÜ¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬ ¡Ò³Á°Â¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ó
Âç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡ÖÂç³¤Ï·¥Þ¥è¡×¤ò´Ý¤´¤È2Èø´¬¤¤¤¿¡¢ìÔÂô¤Ê·ÃÊý´¬¡£¥×¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¤¨¤Ó¤ÈÆÃÀ½¡Ö¥Þ¥è¥½ー¥¹¡×¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤à¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡ª
Âç³¤Ï·¥Þ¥è¡¡·ÃÊý´¬¡Ê1ËÜ¡Ë
ÀÇ¹þ1,695±ß¡Ú¸ÂÄê40ËÜ¡Û
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
ËÜ´ÛÃÏ1³¬ ¡ÒRF1¡Ó
³¤Ï·¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤ò¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿Çö¾Æ¤¶Ì»Ò¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿À¸ÌîºÚ¤È¿Í»²¤Î¥Ê¥à¥ë¤âÆþ¤Ã¤¿¡È¥µ¥é¥À·ÃÊý´¬¤¡É¡£
ÌîºÚ¤ÈÌû¤·¤à ³¤Ï·¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÊ¡·ÃÊý´¬¤(1ËÜ)
ÀÇ¹þ1,669±ß¡¢¡Ê¥Ïー¥Õ¡ËÀÇ¹þ879±ß¡¡
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î3Æü(²Ð)¸Â¤ê
¸ÂÄê¿ô¡§¡Ê1ËÜ¡Ë¡§6ËÜ¡¿¡Ê¥Ïー¥Õ¡Ë¡§36ËÜ