Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¡¦»Ä¶È¡×¤Î°Õ¼±Ä´ºº¡£¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¡×¸¡Æ¤»Ø¼¨¡¢Ìó6³ä¤¬¹ÎÄêÅª¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×Êý¤Ï1³ä¡£ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤Ï¡Ö·ò¹¯Èï³²¡×¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Ï«Æ¯»þ´ÖÁý²Ã¡×¤Î·üÇ°¡£
¥¨¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§±ÛÃÒÄÌ¾¡¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë8Ç¯Ï¢Â³ËþÂÅÙNo.1¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÁí¹çÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù¡Êhttps://employment.en-japan.com/¡Ë¾å¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¡¦»Ä¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢1,756Ì¾¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¡¢³µÍ×¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2018Ç¯～2025Ç¯¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡ÖÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°Áí¹ç1°Ì¡Êhttps://career.oricon.co.jp/rank-job-change/¡Ë
·ë²Ì¡¡³µÍ×- ¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¡×¸¡Æ¤»Ø¼¨¡¢Ìó6³ä¤¬¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î´õË¾¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¡×¡£
- °ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×Êý¤Ï1³ä¡£È¾¿ô¤¬¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¡¢Ìó4³ä¤¬¡Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡£
- Ìó3³ä¤¬µ¬À©´ËÏÂ¤ËÈÝÄêÅª¡£¡Ö·ò¹¯Èï³²¡×¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Ï«Æ¯»þ´ÖÁý²Ã¡×¤ò·üÇ°¡£
- 1¥õ·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¡¢Ìó7³ä¤¬¡Ö20»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¡£¡Ö81»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Ï3¡ó¡£23¡ó¤¬¡Ö»Ä¶ÈÂå¤¬µ¬ÄêÄÌ¤ê»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£
Ä´ºº·ë²Ì¡¡¾ÜºÙ1¡§¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¡×»Ø¼¨¡¢Ìó6³ä¤¬¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î´õË¾¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¡×¡£¡Ê¿Þ1～3¡Ë
2025Ç¯10·î¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¾åÌî¸°ìÏº¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤È½¾¶È¼Ô¤ÎÁªÂò¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤¡×¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆâÍÆ¤â´Þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê19¡ó¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡Ö³µÍ×¤À¤±ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê53¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î72¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢¹â¤¤Ç§ÃÎÅÙ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ò»Ç¤¦¤È¡¢57¡ó¤¬¡ÖÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡§18¡ó¡¢ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡§39¡ó¡Ë¤È¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ËÍýÍ³¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î´õË¾¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤¬57¡ó¡¢¡Ö¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤é¡×¤¬53¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ1¡Û¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡Ë
¡Ú¿Þ2¡Û¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡Ë
¡Ú¿Þ3¡Û¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÉÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡É¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡¿Ê£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
Q¡¥¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÉÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡É¤È²óÅú¤·¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖÏ«Æ¯»þ´Ö¤Î´õË¾¤ò¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤Ç¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÃ»¤¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎµÕ¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£Æ¯¤¤¿¤¤¿Í¤ÏÆ¯¤±¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¶¯À©¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦ËÜ¿Í¤ËÏ«Æ¯°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²ñ¼Ò¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÀ©Ìó¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î°ÕÍß¸ºÂà¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤¿¤á¡£¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦Æ¯¤¯°ÕÍß¤¬¹â¤¤¿Í¡¢²Ô¤®¤¿¤¤¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¢§¡Ö¼ýÆþ¤ÎÁý²Ã¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¸½ºß¤ÎµëÍ¿¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡£¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦Êª²Á¹â¤ÇµëÍ¿¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤ºòº£¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤«»Ä¶È¤Ç¤·¤«µëÍ¿¤òÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦Æ¯¤±¤ÐÆ¯¤¯¤Û¤É¤Á¤ã¤ó¤ÈÌã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤â¤¢¤ë¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
2¡§°ìÊý¤Ç¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×Êý¤Ï1³ä¡£È¾¿ô¤¬¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¡¢Ìó4³ä¤¬¡Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¡£¡Ê¿Þ4～5¡Ë
¡ÉÀµ¼Ò°÷¡Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ë¡É¤Ç¶Ð¤á¤ëÊý¤Ë¡¢¸½ºß¤è¤ê¤âÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤Ï13¡ó¡¢47¡ó¤ÈÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡¢38¡ó¤¬¡Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤¤Êý¤Ï1³äÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¸½ºß¤Î1¥õ·î¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤â»Ç¤¦¤È¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¥¾ー¥ó¤Ï¡Ö161～184»þ´Ö¡×¡Ê41¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¿Þ4¡Û¡ÖÀµ¼Ò°÷¡Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ë¡×¤ÎÊý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤è¤ê¤â¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡Ë
Q¡¥¡Ö¸½ºß¤è¤ê¤âÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²óÅú¤ÎÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¸½ºß¤¬»Ä¶È¤Ê¤·¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«µëÎÁ¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¿¤¤¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤¿¤á¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ï¡¢Ã»´üÌÜÀþ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤»ö¤À¤È»×¤¦È¿ÌÌ¡¢Ä¹´üÌÜÀþ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¢§¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦´×»¶´ü¤ÈÈËË»´ü¤Ç¤âºî¶È¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦·î140»þ´ÖÌ¤Ëþ¤¬»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¡£»þÃ»¤«¤é160»þ´Ö¤ËÌá¤ë¤È¡¢3ºÐ°Ê¹ß¤Î°é»ù¤ÏÉé²Ù¤¬Âç¤¤¤¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¢§¡Ö¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡£¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦¸úÎ¨¤è¤¯Ã»»þ´Ö¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥ê²Ô¤®¤¿¤¤¤¿¤á¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ú¿Þ5¡Û¡ÖÀµ¼Ò°÷¡Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ë¡×¤ÎÊý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£1¥õ·î¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡Ë
3¡§Ìó3³ä¤¬µ¬À©´ËÏÂ¤ËÈÝÄêÅª¡£¡Ö·ò¹¯Èï³²¡×¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Ï«Æ¯»þ´ÖÁý²Ã¡×¤ò·üÇ°¡£¡Ê¿Þ6¡Ë
¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢27¡ó¤¬¡ÖÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ò¹¯¡¦¿ÈÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ø¤Î·üÇ°¡×¤¬38¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Ï«Æ¯»þ´ÖÁý²Ã¤Ø¤Î·üÇ°¡×¤¬34¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢20Âå¡¦40Âå°Ê¾å¤ÎºÇÂ¿¤Ï¡Ö·ò¹¯¡¦¿ÈÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ø¤Î·üÇ°¡×¡Ê20Âå¡§60¡ó¡¢40Âå°Ê¾å¡§37¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢30Âå¤Ï¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ø¤Î·üÇ°¡×¡Ê44¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ6¡Û¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÉÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡É¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡¿Ê£¿ô²óÅú²Ä¡Ë
Q¡¥¡ÖÏ«Æ¯»þ´Öµ¬À©´ËÏÂ¤Î¸¡Æ¤»Ø¼¨¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÉÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡É¤È²óÅú¤·¤¿¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ö·ò¹¯¡¦¿ÈÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ø¤Î·üÇ°¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦»Ä¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¤È¤Ê¤ê¡¢Äê»þ¤Çµ¢¤ë¼Ò°÷¤Îµï¾ì½ê¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤¿¡¢»Ä¶È¤òÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯Èï³²¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¸¶°ø¤Ç¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦Ï«Æ¯»þ´Ö¤Îµ¬À©¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤Ë´Ø¤ï¤é¤º°å³ØÅªÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ¬À©¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£¼«¸Ê´ÉÍý¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤ä¡¢°ÕÍß¤ò¸ý¼Â¤Ë»ö¼Â¾å¤Î¶¯À©Ï«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤ëÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÂÎ¼Á¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢°ìÎ§¤Î¶¯À©Åª¤Êµ¬À©¤¬É¬¿Ü¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¢§¡Ö°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤Ï«Æ¯»þ´ÖÁý²Ã¤Ø¤Î·üÇ°¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
¡¦´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»Ä¶È»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤Æ»äÀ¸³è¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤â°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤È²ñ¼Ò¤Î¶¯À©¤ÎÀþ°ú¤¤¬Æñ¤·¤¯¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£¡Ê40Âå½÷À¡Ë
4¡§1¥õ·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¡¢Ìó7³ä¤¬¡Ö20»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¡£¡Ö81»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Ï3¡ó¡£23¡ó¤¬¡Ö»Ä¶ÈÂå¤¬µ¬ÄêÄÌ¤ê»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ê¿Þ7～8¡Ë
¡ÖÀµ¼Ò°÷¡Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ë¡×¤ÎÊý¤Ë¡¢1¥õ·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ä¶È¤Ê¤·¡×¡Ê15¡ó¡Ë¤È¡Ö¿ôÊ¬～20»þ´Ö¡×¡Ê52¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤Î67¡ó¤¬¡Ö20»þ´ÖÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë·î80»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö81»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Ï3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·»Ä¶ÈÂå¤¬µ¬ÄêÄÌ¤ê»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ê63¡ó¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó3Ê¬¤Î2¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤¬23¡ó¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤¬14¡ó¤Ç¤·¤¿¡£Ìó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤Î»Ä¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ²Á¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¿Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²áÏ«»à¥é¥¤¥ó¡§·ò¹¯¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¹¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¡Ö»þ´Ö¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£2～6¥õ·î´Ö¤ÇÊ¿¶Ñ80»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢·ò¹¯¾ã³²¤ÎÈ¯¾É¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÇ§¤á¤ä¤¹¤¤ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿Þ7¡Û¡ÖÀµ¼Ò°÷¡Ê¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¡Ë¡×¤ÎÊý¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£1¥õ·î¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡Ë
¡Ú¿Þ8¡Û¸½¿¦¤Ç¤Ï¡¢»Ä¶ÈÂå¤¬µ¬ÄêÄÌ¤ê»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÇ¯ÂåÊÌ¡Ë
²òÀâ
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯»þ´Öµ¬À©¤Î´ËÏÂ¸¡Æ¤¤ËÂÐ¤·¡¢57¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤¬¹ÎÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤ÁØ¤Ï1³ä¶¯¤ËÎ±¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÆ¯¤¯»þ´Ö¤ò¼«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ò¹ÎÄêÅª¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»Å»ö¤ËÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Áá´ü¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤äÊó½·Áý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ìÎ§¤Îµ¬À©¤¬¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥Ö¥ìー¥¡×¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Å»ö¤¬³Ú¤ÇÀ®Ä¹¼Â´¶¤ÏË³¤·¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¤æ¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¡×¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¯¼ã¼êÁØ¤Ê¤É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤Ç¡Ö·üÌ¿¤ËÆ¯¤¯¡×¤³¤È¤òÁª¤Ù¤ë´Ä¶¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¾å¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡ÖÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó4³ä¤¬¡Ö·ò¹¯Èï³²¡×¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤³¤Î´ËÏÂ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤È¡ÖËÜ¿Í¤Î¼«Í³¤ÊÁªÂò¡×¤ÎÃ´ÊÝ¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Î½õÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î°ÕÍß¤òÂº½Å¤·¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿¡ÖÊó½·¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¡×¤¬µý¼õ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡ÙÄ´ººÀÕÇ¤¼Ô¡¡¾®ÍÑ ½¨ÌÀ¡Ë
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¡§¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ù¡Êhttps://employment.en-japan.com/¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー
¢£Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü～2026Ç¯1·î5Æü
¢£Í¸ú²óÅú¿ô¡§1,756Ì¾
8Ç¯Ï¢Â³ËþÂÅÙNo.1¤ÎÁí¹çÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡Ø¥¨¥óÅ¾¿¦¡Ùhttps://employment.en-japan.com/
²ñ°÷¿ô1000Ëü¿ÍÄ¶¤ò¸Ø¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÁí¹çÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬µá¿Í´ë¶È1¼Ò1¼Ò¤òË¬Ìä¡¦¼èºà¡£ÎÉ¤¤ÅÀ¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤âÀµÄ¾¤ËµºÜ¤·¤¿µá¿Í¾ðÊó¤ä¡¢ËÉÙ¤ÊÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¿¦¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£²Ã¤¨¤Æ¼Ò°÷¤Î¥¯¥Á¥³¥ß¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾¯¤Ê¤¤Å¾¿¦¤ÈÆþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2018Ç¯～2025Ç¯¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¡ÖÅ¾¿¦¥µ¥¤¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°Áí¹ç1°Ì¡Êhttps://career.oricon.co.jp/rank-job-change/¡Ë
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¥À¥¦¥ó¥íー¥Éhttps://prtimes.jp/a/?f=d725-1145-5d1b129b716c2b94bef7149d096319e4.pdf
¥¨¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÃ´Åö
TEL¡§03-3342-6590
E-mail:en-press@en-japan.com