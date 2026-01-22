À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMOBA¥²ー¥à¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¿·¥ß¥É¥ë¥ìー¥ó¥Òー¥íー¡ÖÞò·î¡×»²Àï¡ª
À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMOBA¥²ー¥à*1¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¿·¥ß¥É¥ë¥ìー¥ó¥Òー¥íー¡ÖÞò·î¡×¤ä´ûÂ¸¥Òー¥íー¡ÖÂ¹¸ç¶õ¡×¤Î¿·¥¹¥¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿·¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥ê¥ó¥Ð¥ª¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤Ê¤É¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ØHonor of Kings¡Ù2026Ç¯¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½é¤ÎÂç·¿¹ñºÝÂç²ñ¡ÖHonor of Kings Invitational Season 4¡ÊKIS4¡Ë¡×¤Î³«ºÅ¤â´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤«¤é½¸·ë¤·¤¿Àº±Ô8¥Áー¥à¤¬¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ë½¸¤¤¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Î¡ÖWorld Champion¡Çs Trophy¡ÊÀ¤³¦²¦¼Ô¥È¥í¥Õ¥£ー¡Ë¡×¤ò·ü¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·è¾¡Àï¤Î¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥çー¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ìÆ±¹ñ²»³Ú¥·ー¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¥ß¥É¥ë¥ìー¥ó¥Òー¥íー¡ÖÞò·î¡×ÅÐ¾ì
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥ß¥É¥ë¥ìー¥ó¥Òー¥íー¡ÖÞò·î¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥·¥Ö¥¹¥¥ë¡ÖÊÌ·î¡×¡¢¥¹¥¥ë1¡Ö½ÙÂ¡×¡¢¥¹¥¥ë2¡ÖÎ®¸÷¡×¤òÈ÷¤¨¡¢Àï¾ì¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
Æþ¼êÊýË¡¤ÏÄ¾ÀÜ¹ØÆþ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï588¥Ð¥¦¥Á¥ãー¤Þ¤¿¤Ï13,888¥¹¥Æ¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÐ¾ì¤«¤éºÇ½é¤Î1½µ´Ö¤Ï294¥Ð¥¦¥Á¥ãー¤Ç²òÊü²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
新ヒーロー「曜月」予告CG https://youtu.be/7DNQ5tBNC_U?si=xHcnODy-mQSHjuDr
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÅÁÅý·ÝÇ½¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡ÖÂ¹¸ç¶õ¡×ÍÑ¤Î¿·¥¹¥¥ó¡ÖAnoman¡×
¿·¤¿¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂ¹¸ç¶õ¡×ÍÑ¤Î¿·¥¹¥¥ó¡ÖAnoman¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¡ØHonor of Kings¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿·¥¹¥¥ó¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡Ö¥ï¥ä¥ó¡¦¥¯¥ê¡ÊWayang Kulit¡Ë¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢±ê¤ÎÃæ¤ËÐÊ¤à¿ÀÀ»¤Ê±î¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃéÀ¿¡×¤È¡ÖÍ¦µ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡ØHonor of Kings¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¹¸ç¶õÍÑ¥¹¥¥ó¡ÖAnoman¡×¤ÎÃÍ°ú¤¸ò¾Ä¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë²ó¿ô¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ°Â²Á³Ê¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ò¾Ä²ó¿ôÊ¬¤Ï³ä°ú¥Á¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿·¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥ê¥ó¥Ð¥ª¥Õ¥é¥Ã¥°¡×
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢¥á¥¤¥óÀï¾ì¤Ë¿·¥²ー¥à¥âー¥É¡Ö¥ê¥ó¥Ð¥ª¥Õ¥é¥Ã¥°¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥âー¥É¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥Áー¥à´ú¤òÁª¤Ó¡¢¶®Ã«¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ê¥ó¥Ð¥ª¡×¤¬¥Áー¥à´ú¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¼þ°Ï¤Ë±ß·Á¥¾ー¥ó¤¬À¸À®¤µ¤ì¡¢¶á¤¯¤ÎÌ£Êý¤Ë5ÉÃ´Ö¤Î¥·ー¥ë¥É¸ú²Ì¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ú²ÌÎÌ¤Ï¡¢¥¾ー¥óÆâ¤Ë¤¤¤ëÌ£Êý¤Î¿Í¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Áー¥à¤Ç½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀïÎ¬Åª¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¾ー¥óÆâ¤Î¿Í¿ô¡§¥·ー¥ë¥É¸ú²ÌÎÌ
¡¡1¿Í¡¡¡§¡¡ºÇÂçHP¤Î25%
¡¡2¿Í¡¡¡§¡¡³Æ¼«ºÇÂçHP¤Î20%
¡¡3¿Í¡¡¡§¡¡³Æ¼«ºÇÂçHP¤Î15%
¡¡4¿Í¡¡¡§¡¡³Æ¼«ºÇÂçHP¤Î12%
¡¡5¿Í¡¡¡§¡¡³Æ¼«ºÇÂçHP¤Î10%
Âç·¿¹ñºÝÂç²ñ¡ÖHonor of Kings Invitational Season 4¡×³«ºÅ¡ª
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎGBK Basketball Hall¤Ë¤Æ¡ÖHonor of Kings Invitational Season 4¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤¬2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§ー¥º¤¬2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¤ÎÀº±Ô8¥Áー¥à¤¬¾Þ¶âÁí³ÛÌó1600Ëü±ß¤òÅÒ¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖHonor of Kings Women¡Çs Series¡ÊKWS¡Ë¡×¤âËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖKWS¡×¤Ï2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤ò¡¢2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æー¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖKIS4¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖKWS¡×·è¾¡¤Ï¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤òºÌ¤ëºÇ½é¤Î¡ØHonor of Kings¡Ù¹ñºÝe¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖKIS4¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Áー¥à¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸·ë¤¹¤ëÃíÌÜ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
詳細は公式サイト(https://www.honorofkings.com/esports/kis4/index.html?language=en)をご確認ください。
『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでプレイ可能です。
以下URLより無料でダウンロードいただけます。
*1¡Ä¡Ä2020Ç¯¡¢¡ØHonor of Kings¡Ù¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¤¬1²¯¿Í¤ËÃ£¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
*µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡ÙÀ½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§MOBA
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§iOS¡¿Android
ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯6·î20Æü
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ ¢¨¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)2026 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.
¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TiMi Studio Group¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMOBA¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ØHonor of Kings¡Ù´ØÏ¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æー¥¶ー¿ô¡ÊMAU¡Ë¤¬2²¯6ÀéËü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äºÙÉô¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Àï¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¸¥Þー¡¢µ×ÀÐ¾ù¡¢¥Ï¥ïー¥É¡¦¥·¥ç¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Êºî¶Ê²È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿²»³Ú¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ò¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ØHonor of Kings¡Ù¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Í³¤Ê¥×¥ì¥¤¤Ç¸øÊ¿¤Ë¾¡¤Æ¤ë¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À®¸ù¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥¹¥¥ë¤ÈÀï½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤«¤é¥×¥í¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»¥×¥ì¥¤¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢³èÈ¯¤Êe¥¹¥Ýー¥Ä¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢X¡¢YouTube¡¢Discord¡¢TikTok¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Level Infinite¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Level Infinite¤Ï¡¢Tencent¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥²ー¥à¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë³«È¯²ñ¼Ò¤ä¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢Èà¤é¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Æ¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Level Infinite¤Ï¡ØPUBG MOBILE¡Ù¤ä¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¾¡Íø¤Î½÷¿À¡§NIKKE¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢Funcom¤Î¡ØDune: Awakening¡Ù¤ä¡ØWarhammer 40K: Darktide¡Ù¤Ê¤É¤ò´Þ¤à¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Î¶¦Æ±¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£Level Infinite¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja/) ¤ä¸ø¼°X https://x.com/LevelInfiniteJP ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
TiMi Studio Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tencent Games¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëTiMi Studio Group¤Ï¡¢À¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥²ー¥à³«È¯¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤Î¿¼圳¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¥â¥ó¥È¥ê¥ªー¥ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¾å³¤¡¢À®ÅÔ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ëTiMi¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÁÏÂ¤À¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¤òÃé¼Â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿TiMi¤Ï¡¢¡ØHonor of Kings¡Ê¥ª¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¥ó¥°¥¹¡Ë¡Ù¡¢¡ØÇúÁö¥É¥ê¥Õ¥¿ー¥º¡Ù¡¢¡ØDelta Force¡Ù¤Ê¤É¡¢°ìÏ¢¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿TiMi¤ÏÀ¤³¦ºÇÂçµé¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥³ー¥ë ¥ª¥Ö ¥Ç¥åー¥Æ¥£ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¤ä¥Ý¥±¥â¥ó½é¤ÎÀïÎ¬Åª¥Áー¥à¥Ð¥È¥ë¥²ー¥à¡ØPokemon UNITE¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥¤¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢ ¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¥ê¥êー¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÎAAA¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TiMi Studio Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢LinkedIn¤Î@timistudios¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£