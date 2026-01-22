º´²ì¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëÊÑ³×¤Îº×Åµ¡ª£³·î£µÆü¡ÊÌÚ¡ËCIC Fukuoka¤Ç¡ÖSAGA MIRAI FES¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡RYO-FU BASE(https://ryofubase.jp/)¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Íº´²ì¸©»º¶È¿¶¶½µ¡¹½¤µ¤¬»º¶È¥ß¥é¥¤ÁÏÂ¤¥Ùー¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢DX¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åª»Ù±ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë´ë¶È¤äµ¯¶È²È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢º´²ì¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ôÂ¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¡¢¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSAGA MIRAI FES¡Ê¥µ¥¬ ¥ß¥é¥¤ ¥Õ¥§¥¹¡Ë(https://sagamiraifes.com/)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ö¸ì¤ë¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¹¤¬¤ë¡£¡×¤Î¥³¥Ôー¤ÎÄÌ¤ê¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÄ©Àï¤¬½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤ê¡¢º´²ì¤«¤é¼¡¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖSAGA MIRAI FES¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë¶È¡¦µ¯¶È²È¡¦»Ù±ç¼Ô¤¬Î©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤¤¡¢ ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð¸³¤äÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤ä¶¦ÁÏ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢RYO-FU BASE¤Ë¤è¤ë DX¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ º´²ì¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë´ë¶È¡¦µ¯¶È²È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£ ÅöÆü¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥àºÎÂò´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥ÁÅÐÃÅ¤äÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤¿´ðÄ´¹Ö±é¡¢¸òÎ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤ÎÅ¸³«¤äÏ¢·È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×
¡¡¢£Æü»þ¡§2026Ç¯£³·î£µÆü¡ÊÌÚ¡Ë16»þ00Ê¬～19»þ50Ê¬
¡¡¢£¾ì½ê¡§CIC Fukuoka¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG 6³¬¡Ë
¡¡¢£³«ºÅÊýË¡¡§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¡Ê¸½ÃÏ»²²Ã or ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡Ë
¡¡¢£ÂÐ¾Ý¼Ô¡§¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¡¢£»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¡¢£¿½¹þÊýË¡¡§±þÊç¥Õ¥©ー¥à(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegGeqXXd5k3U0oKeqbrtDBZWwkGJeyvMCc-KXhwr2EVQnMwA/viewform)¤è¤ê¿½¹þ
¡¡¡¡¢¨ÊÌÅÓ¡¢CIC Fukuoka¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëThursday Gathering¤Ø¤â»²²ÃÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¥Õ¥©ー¥àÆâ¤Ë¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÅÐÏ¿ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£²¡¥MIRAI¡¡SPEECH¡Ê´ðÄ´¹Ö±é¡ËÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
·Ð±ÄÀïÎ¬¥»¥ó¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò(https://strategyy.jp/aboutus) ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
¡¡°ËÆ£ ²í¿Î»á
¡¡Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢»°É©¶ä¹Ô¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ºâÌ³Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢SBI¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷¾ïÌ³¡£¥ä¥Õー»Ò²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Î²áµîºÇ¹â±×Ã£À®¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¾å¾ì´ë¶È2¼Ò¤ÇÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢»þ²ÁÁí³Û1000²¯±ß¤âÃ£À®¡£¶âÍ»¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¾å¾ì´ë¶È·Ð±Ä¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡¢IPO»Ö¸þ¥ªー¥Êー·Ï´ë¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ô¼Ò¤Ç¡¢¸ÜÌä¡¦¼Ò³°Ìò°÷¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¢IPO¡¢M&AÅù¤ò»Ù±ç¡£
£³¡¥¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
¡¡³ÆÅÐÃÅ¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://sagamiraifes.com/)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨»þ´Ö¤ª¤è¤Ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã´Åö¼Ô¡§¤µ¤¬»º¶È¥ß¥é¥¤ÁÏÂ¤¥Ùー¥¹¡ÊRYO-FU BASE¡Ë¡¡À¾ËÜ¡¦°æ¸¶
Æâ¡¡Àþ¡¡381-332¡¡Ä¾ÄÌ¡¡0952-25-8822
Email¡§info@ryofubase.jp