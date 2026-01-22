ÆüËÜHP¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¥íー¥«¥ëAI¤Î³èÍÑ¡¦ÉáµÚ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖHP ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¿ä¿Ê¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¡×¤òÀßÎ©
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²¬¸Í ¿¼ù¡Ë¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¥íー¥«¥ëSLM¡ÊSmall Language Models¡Ë¤ª¤è¤Ó LLM¡ÊLarge Language Models¡Ë¤Î³èÍÑ¤ÈÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡ÖHP ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¿ä¿Ê¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¡Ê°Ê²¼¡¢¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¡Ë¡×¤òÊ£¿ô¤Î²ñ°÷´ë¶È¤È¶¦¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÃæ¿´¤Î¥Õ¥§ー¥º¤«¤é¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥¨¥Ã¥¸¾å¤Ç¤Î½èÍý¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¤Î»þÂå¡É¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Microsoft ¼Ò¤Î¡ÖMicrosoft Foundry on Windows¡×¤Î¿Ê²½¤Ë²Ã¤¨¡¢gpt-oss¡¢Llama¡¢Mistral¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥íー¥«¥ë´Ä¶¤ÇÆ°ºî¤·¾¦ÍÑÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎSLM¡¿LLM¤ÎÄó¶¡¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ïµ¡Ì©¥Çー¥¿¤ò³°Éô¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥»¥¥å¥¢¤«¤ÄÄã¥³¥¹¥È¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëµ»½Ñ´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¡¢¥Èー¥¯¥ó²Ý¶â¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÍøÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆÃÙ±ä¤Î¤Ê¤¤²÷Å¬¤Ê¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜHP¤Ê¤é¤Ó¤Ë²ñ°÷´ë¶È¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¶¯¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµ½þ¡¢Í½þ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤ò2026Ç¯4·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£±¿±Ä¤Î´´»ö´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWEEL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼ ÍÎ¼ù¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGxP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ °ìÍÎ¡Ë¤Î2¼Ò¤¬¡¢ÆüËÜHP¤ÎË¡¿Í¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎAI³èÍÑÄó°Æ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏURL¡Êhttps://jp.ext.hp.com/business-solution/hybrid_ai_committee/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÒHP ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¿ä¿Ê¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¡Ó
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHP
´´»ö¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒWEEL¡Ê¼ç¤ËCopilot+ PC¸þ¤±AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒGxP¡Ê¼ç¤Ë¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¸þ¤±AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡Ë
»²²Ã¡¦»¿Æ±´ë¶È¡§
- AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ê»²²Ã´ë¶È¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒAww¡¢Upstage AI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥³ー¥É¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ´ÏÂµ»¸¦¡¢³ô¼°²ñ¼ÒneoAI¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
- AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ê»¿Æ±´ë¶È¡Ë
ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢ÆüËÜ¥¨¥¤¡¦¥¨¥à¡¦¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¯¥¢¥ë¥³¥à¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
- ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Äó¶¡ÁÈ¿¥¡Ê»²²Ã´ë¶È¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒWorkstyle Evolution
¡ÊÃí¡Ë°ìÉô¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï°ìÄê¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¡¢Í½þ¤Ç¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡Ó
Ìµ½þ¥×¥í¥°¥é¥à¡§
£±. Microsoft Foundry on Windows¤Ç³«È¯¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹/¥³ー¥É¤ÎÌµ½þÄó¶¡
£². AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È³Æ¼Ò¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤È¼ÂÁ©Åª¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à
£³. ¼çÍ×¥ªー¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢»ÅÍÍ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹
£´. ¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£»¿Æ±´ë¶È¤ÎAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óPoC¤È¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à
£µ. HP¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¼ÂÁõ¤ä³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
Í½þ¥×¥í¥°¥é¥à¡§
£±. ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëAIÆ³Æþ¡¦³èÍÑÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
£². ¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI/¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¼õÂ÷³«È¯¡¦ ¼ÂÁõ»Ù±ç
¡Ò³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHP ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ²¬¸Í ¿¼ù¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ó
»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖAI¤ÎÌ±¼ç²½¡×¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉAI¤Î¤ß¤ËÍê¤ë±¿ÍÑ¤Ï¡¢API²Ý¶â¥³¥¹¥È¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤Î³°ÉôÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¿®´Ä¶¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹AI¤ÎÅëºÜ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ¹¡¦ÍøÅÀ¤ò³è¤«¤¹¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤¿º£¡¢ÆüËÜ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËºÇÅ¬¤ÊAI¤ò½êÍ¤·¡¢¼«Í³¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖHP ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¿ä¿Ê¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊAI³èÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ñ°÷Éô²ñ¤Ç¤¹¡£ Microsoft¡¢NVIDIA¡¢AMD¡¢Intel¡¢Qualcomm¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤È¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó´ë¶È¤äÍ¼±¼Ô¡¢¤½¤·¤ÆHP¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ä¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÈ¿¥¤ËAI³èÍÑ¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖHP ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉAI¿ä¿Ê¥³¥ß¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¤¬¡¢AI¤Î²¸·Ã¤òµý¼õ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
HP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HP Inc.¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§HPQ¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¡ÊFuture of Work¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£180¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¼¼Â¤·¤¿Æ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤ÊAIÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ô ¡ô ¡ô
Ê¸Ãæ¤Î¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Microsoft¡¢Windows¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ Microsoft Corporation ¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Windows¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡¢Microsoft Windows Operating System¤Ç¤¹¡£
¢¡¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Êµ»ö·ÇºÜ»þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤â¤³¤Á¤é¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥«¥¹¥¿¥Þー¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー ¡¡
TEL¡§0120-436-555
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡ http://www.hp.com/jp/