¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Î¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSPIRAL ver.1¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
- ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¡×¤È¤Ï
¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¡×¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÍø³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ¤Î»Üºö¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ»öÎã¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ê¤É¤ÎÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
URL¡§ https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/local-government/info
- ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¡Ê¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡Ëvol.107¡×
URL¡§https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/ac595a69-2a4f-48a1-9857-3b0e33c90a9a/ada7e907/20260116_policies_mynumber_local-government_infor_05.pdf
- ¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¡ÊÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡Ëvol.122¡×
URL¡§ https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/33a0798a-be04-4ec5-b50a-f2a784755a05/e4674baa/20260116_policies_mynumber_private-business_infomation_02.pdf
- ·ÇºÜ»öÎã¤Î³µÍ×
¡ÖSPIRAL ver.1¡×¤Ë¤Æ¹½ÃÛ¤·¤¿ÃÏ°è¥¢¥×¥ê¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎµëÉÕ¶â¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¸ýºÂ³«Àß¤Ê¤É¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦Ç§¾Ú¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¡×¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤·¤¿°ÂÁ´¤«¤Ä¸·Àµ¤ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦Ç§¾Ú¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖSPIRAL ver.1¡×¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÎã
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎÁü
- ¡ã¤´»²¹Í¡ä
2025Ç¯11·î11ÆüÈ¯¿®¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSPIRAL ver.1¡×¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦Ç§¾Ú¤¬²ÄÇ½¤ËURL¡§https://www.spiral-platform.co.jp/20251111/46707/
¼«¼£ÂÎ¡¦´±¸øÄ£¸þ¤±Åö¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸URL¡§https://www.spiral-platform.co.jp/service/public-dx/
¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±Åö¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¥Úー¥¸URL¡§https://www.spiral-platform.co.jp/solution/financial-group/
¶âÍ»¶È³¦¤Ç¤Î¡ÖSPIRAL¡×Æ³Æþ»öÎã¥Úー¥¸URL¡§https://www.spiral-platform.co.jp/case/job/financial/
- ¡ÖSPIRAL¡×¤È¤Ï
¡ÖSPIRAL¡×¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSPIRAL ver.1¡×¤È¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ä¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎºîÀ®¤¬¤Ç¤¤ë¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSPIRAL ver.2¡×¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖSPIRAL ver.1¡×¤Ï¡¢´±¸øÄ£¡¢¶âÍ»¡¢°åÎÅ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¶µ°éµ¡´Ø¤Ê¤É¡¢¤Î¤Ù14,000¼Ò°Ê¾å¡Ê2025Ç¯10·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎÉý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤äCRM¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ¾ðÊó¤«¤é¡¢µëÍ¿ÌÀºÙ¤Î¤è¤¦¤Ê½¾¶È°÷¾ðÊó¤Þ¤Ç¡¢½ÅÍ×¾ðÊó»ñ»º¤ò¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤·¡¢¾ðÊó³èÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê·Ú¤Ë³«È¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/
¡ÖSPIRAL ver.2¡×¤Ï¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ÎºîÀ®¤«¤éÅÐÏ¿¥Çー¥¿¤Î±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÂ·¤¨¤¿¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¹ñºÝ²½ÂÐ±þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¶ÈÌ³Ã´Åö¼Ô¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ÉÍý²èÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«È¯²ñ¼Ò¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ëWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ç¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£URL¡§ https://spiral.pi-pe.co.jp/
- ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³µÍ×
¡Ú²ñ¼ÒÌ¾¡Û¡¡¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2-9-11¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀÖºä2ÃúÌÜ¥Ó¥ë
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡¡º´Ã« Àë¾¼
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û¡¡¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉSI»ö¶È¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥È»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Enabler»ö¶È¡¢SaaS»ö¶È¡¢¹ÔÀ¯¡¦¼«¼£ÂÎ¸þ¤±DX»ö¶È¡¢EC¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÈþÍÆ¶È³¦¸þ¤±DX»ö¶È¡¢¥¿¥¦¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎDX¿ä¿Ê»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡ÚWeb¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.spiral-platform.co.jp/
¡Ú¸ø¼°SNS¡Û¡¡X¡§https://twitter.com/spiral_platform¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Facebook¡§https://www.facebook.com/spiral20230601¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡YouTube¡§https://www.youtube.com/@kyokara_dx/shorts
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://www.spiral-platform.co.jp/contact/?f000099824=https://www.spiral-platform.co.jp/service/public-dx/)
¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÌ¤ÍèºÇÅ¬¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×CEO¡¡º´Ã« Àë¾¼¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î¥íー¥³ー¥É³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSPIRAL ver.1¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÇ§¾Ú¥¢¥×¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦Ç§¾Ú¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±Ä£¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¡Ê¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¡Ëvol.107¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¡¦¥¤¥ó¥Õ¥©¡ÊÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡Ëvol.122¡×¤Ë¡¢2026Ç¯1·î16ÆüÉÕ¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
