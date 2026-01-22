ÆüËÜHP¡¢Upstage¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×ÊÑ³×¤ò²ÃÂ®
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²¬¸Í ¿¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜHP¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¸þ¤±AI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎUpstage AI ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾²¼ ¹ÉÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖUpstage¡×¡Ë¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜHP¤ÏUpstage¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¸ì¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤¿AI¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÅý¹ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖSolarBox¡×¤ò¡¢2026Ç¯½Õ¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖSolarBox¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊÇ§Äê¤Î¹ñ»ºAI¡¢¹âÀºÅÙ¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈAI¡¢¥»¥¥å¥¢¤Ê¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´ðÈ×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤ò³°Éô¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Èó¹½Â¤²½Ê¸½ñ¤ò¡Ö»È¤¨¤ë¥Çー¥¿¡×¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ä¹Ç¯Êú¤¨¤Æ¤¤¿Ê¸½ñ³èÍÑ¤Î²ÝÂê¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜHP¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢UpstageÀ½AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼ÂÁõ¡¢¥æー¥¶ー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ª¤è¤ÓÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ë»ê¤ë¶ÈÌ³¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ëÇØ·Ê¡§AI¤Ë¤è¤ë¡Ö¼ÂÌ³¡×¤ÎºÆÄêµÁ¡Ó
¶âÍ»¡¢ÊÝ¸±¡¢°åÎÅ¡¢À½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¿®ÍêÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆËÄÂç¤Ê¡ÖÈó¹½Â¤²½¥Çー¥¿¡Ê»æÊ¸½ñ¡¢PDF¡¢¼ê½ñ¤Ä¢É¼¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼ê¤Ë¤è¤ëÆþÎÏºî¶È¤ä³ÎÇ§ºî¶È¤Ï¡¢À¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢AI³èÍÑ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í½»»À©Ìó¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç¤ÎÊ£»¨¤µ¤¬Æ³Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Upstage¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢OCR¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óICDAR¤Ç4´§¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¿å½à¤ÎÀºÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¸ìLLM¡ÖSyn Pro¡×¤Ï¹ñÆâ³«È¯¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆNo.1¤ÎÀÇ½¤òµÏ¿¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤è¤ê¡Ö¹ñ»º´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤ÆÀµ¼°Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜHP¤Ï¡¢AI³«È¯¤ä¥¨¥Ã¥¸¤Ç¤Î¿äÏÀ½èÍý¤ËºÇÅ¬¤Ê¹âÀÇ½¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÖHP Z¥·¥êー¥º¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Ï¡Ö¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤Ç¤Î¥»¥¥å¥¢¤ÊAI³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÊ¬Î¥´Ä¶²¼¤Ç¤â¹âÅÙ¤ÊÊ¸½ñ½èÍý¤È°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£µ¡Ì©¾ðÊó¤ò³°Éô¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥ÀìÍÑ¤ÎAI´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸î¤¬ºÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¡§AI¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÖSolarBox¡×¡Ó
ÆüËÜHP¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖSolarBox¡×¤Ï¡¢ÆüËÜHP¤Î¹âÀÇ½¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÖHP Z¥·¥êー¥º¡×¤ËUpstageÀ½AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ª¤è¤ÓºÇÅ¬²½¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¥ë²Á³Ê¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Í½»»ºöÄê¤ä¼ÒÆâ¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼ÂÁõ¡¢¥æー¥¶ー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ª¤è¤ÓÊÝ¼é¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGxP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ °ìÍÎ¡Ë¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÆüËÜHP¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Áー¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÅý¹ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ÖSolarBox¡×
ÍøÍÑÎã¡§
£±. ¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¡§¿³ºº¼«Æ°²½¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½
£². °åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡§°åÎÅµÏ¿¤Î¹½Â¤²½¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ
£³. À½Â¤¡¦ÊªÎ®¡§¿ÞÌÌ´ÉÍý¤È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¸úÎ¨²½
£´. ¥ê¥Æー¥ë¡¦Î®ÄÌ¡§¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½
£µ. ¼«¼£ÂÎ¡¦¸ø¶¦µ¡´Ø¡§½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHPÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ²¬¸Í ¿¼ù¤Ï¡ÖAI¤Ïº£¡¢¼Â¸³ÃÊ³¬¤«¤é¡Ø¼ÂÌ³¤Ç¤ÎÀ®²Ì¡Ù¤òÌä¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§ー¥º¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Upstage¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈAIµ»½Ñ¤È¡¢ÆüËÜHP¤Î·øÏ´¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÅý¹ç¤·¤¿¡ØSolarBox¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¸ø¶¦µ¡´Ø¤Î³§ÍÍ¤ÎDX¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Upstage AI ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾¾²¼ ¹ÉÇ·¤Ï¡ÖÆüËÜHP¤È¶¦¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºAI¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥¢¤Ç°Â¿´¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¡¢¸½¾ì¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ»È¤¨¤ëAI¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×»º¶È¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HP Inc.¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§HPQ¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¡ÊFuture of Work¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£180¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¼¼Â¤·¤¿Æ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤ÊAIÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Ãæ¤Î¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
