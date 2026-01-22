ÆüËÜHP¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò·Á¤Å¤¯¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¸Ä¿Í¤Î½¼¼Â¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¼¡À¤ÂåAI PC¤òÈ¯É½
- ¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥ー¥Üー¥É¥Ùー¥¹¤Î¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿HPºÇ¾®ºÇ·ÚÎÌ¤Î¼¡À¤ÂåAI PC¡ÖHP EliteBoard G1a Next Gen AI PC¡×¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤òºÆÄêµÁ¡¢¥íー¥«¥ëAIÀÇ½¤ò¤É¤³¤Ø¤Ç¤âÍÆ°×¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó²ÄÇ½¤Ë¡Ê¡ö£±¡Ë
- ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤³¤Ê¤¹¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿AIÀÇ½¡¢¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢·ÚÎÌÀß·×¤Ç½ªÆü»È¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°»þ´Ö¤òÈ÷¤¨¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±¥Îー¥ÈPC¡ÖHP EliteBook X G2i¡×¥·¥êー¥º
- Snapdragon(R) X2 Elite¤òÅëºÜ¤·¤¿¸Ä¿Í¸þ¤±¥Îー¥ÈPC¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖHP OmniBook Ultra 14 AI PC¡×¤Ï¡¢ºÇÂç85 TOPS¤ÎNPU¤Ë¤è¤êÊ£¿ô¤ÎAI¥¢¥×¥ê¤òÆ±»þ¤ËÆ°ºî²ÄÇ½
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²¬¸Í ¿¼ù¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤ä¸Ä¿Í¤Î½¼¼Â¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊPCÀ½ÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÌ¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ó
½¾¶È°÷¤È»Å»ö¤È¤Î´Ø·¸À¤òÄ´¤Ù¤ëHP¤ÎºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¡ÖHP¥ïー¥¯¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹2025¡Ê±Ñ¸ì¡Ë(https://reinvent.hp.com/WorkRelationshipIndex)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥«ー¤Î¤¦¤Á»Å»ö¤È¤Î·òÁ´¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ï¤º¤«20%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥Äー¥ë¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢½¾¶È°÷¤¬¿¦¾ì¤Ç·òÁ´¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï2ÇÜ°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢´ë¶È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½¾¶È°÷¤¬Ç§¼±¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï5ÇÜ¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£HP¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤Î»Å»ö¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹À®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÒË¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡§HP EliteBoard G1a Next Gen AI PC¡Ó
¡ÖHP¥ïー¥¯¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹2025¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´üÂÔÃÍ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È½¾¶È°÷¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Äー¥ë¤È¤Î´Ö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï44%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤¬¤è¤êÎ®Æ°Åª¤«¤ÄÉôÌç²£ÃÇÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢½ÀÆð¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤é¤ì¤ëºî¶È´Ä¶¤È¤½¤ì¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHP EliteBoard G1a Next Gen AI PC¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ëCopilot+ PC¡¿EPEAT 2.0¥´ー¥ë¥ÉÇ§ÄêÀ½ÉÊ(https://www.hp.com/us-en/newsroom/blogs/2025/hp-achieves-epeat-20-gold-and-climate-designations.html)¤Ç¤¹¡£¥ー¥Üー¥ÉãþÂÎ¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÀÇ½¤È¼¡À¤ÂåAI¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹´Ö¤ÇÍÆ°×¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¡¢ÁÇÁá¤¯ÀÜÂ³¤·¤Æ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤Æ¼«ºß¤ËÅ¬±þ¤·¤Þ¤¹¡£
- Ìó12mm¤ÎÄ¶Çö·¿Àß·×¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥¤¥¯¤È¥¹¥Ôー¥«ー¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥ー¥Üー¥É¥Ùー¥¹¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥Îー¥ÈPC¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â·ÚÎÌ¤Ç¡ÊÌó676g¡¢ºÇ¾®¹½À®»þ¡Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÍÆ°×¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- AMD Ryzen(TM) AI 300¥·¥êー¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤È¡¢50 TOPSÄ¶¤ÎNPUÀÇ½¡Ê¡ö2¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥ー¥Üー¥É¤¬¡¢AI»Ù±ç¤Ë¤è¤ëºî¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¡£±þÅúÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢ÃÙ±ä¤Î¤Ê¤¤¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò¼Â¸½¤·¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º²÷Å¬¤Ëºî¶È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖHP Smart Sense¡×¡Ê¡ö3¡Ë¡¢AMD Auto State Management¡ÊASM¡Ë¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÂ¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡Ê¡ö4¡Ë¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢ÎäµÑ¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤òÆ°Åª¤ËºÇÅ¬²½¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÍýÁÛ¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ò¹½À®¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î½ÀÆðÀ¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤¬ËÜ³ÊÅª¤Êºî¶È´Ä¶¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖHP Wolf Security for Business¡×¡Ê¡ö5¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤äÎÌ»Ò¶¼°Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¥Ùー¥¹¤ÎËÉ¸æ¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥ë¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ê¥Æ¥¶ー¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÊªÍýÅª¤ÊÊÝ¸î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ÈAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤ÇÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/68112/table/130_1_41cd2ee9754105bca29aa3329224f35c.jpg?v=202601220951 ]
¡ÒË¡¿Í¸þ¤±¥Îー¥ÈPC¡§HP EliteBook X G2 ¥·¥êー¥º¡Ó
¡ÖHP EliteBook X G2¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢µ¡Æ°À¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥êー¥Àー¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿AIÀÇ½¡¢½ªÆü»ýÂ³¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¥ïー¥¯¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢EPEAT 2.0¥´ー¥ë¥ÉÇ§ÄêÀ½ÉÊ(https://www.hp.com/us-en/newsroom/blogs/2025/hp-achieves-epeat-20-gold-and-climate-designations.html)¤È¤·¤ÆHP¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) Ultra¥·¥êー¥º3¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿14¥¤¥ó¥Á¤Î¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë·¿¡ÖHP EliteBook X G2i 14 AI PC¡×¤ª¤è¤Ó14¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë·¿¡ÖHP EliteBook X Flip G2i 14 AI PC¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ãþÂÎ¤Î¥«¥éー¤ÏÎ¾µ¡¼ï¤È¤â¤Ë¥¢¥È¥â¥¹¥Õ¥£¥¢¥Ö¥ëー¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¡ÖHP EliteBook X G2i 14 AI PC¡×¤Ï¡¢NPU¤ÇºÇÂç50 TOPS¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇºÇÂç180 TOPS¤ò¼Â¸½¤·¡Ê¡ö2¡Ë¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Éé²Ù¤Î¹â¤¤AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÅÎÌ1 kg°Ê²¼¡Ê°ìÉô¥â¥Ç¥ë¡¢¡ö6¡Ë¤Ç¡¢½ªÆü»ýÂ³¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°¡Ê¡ö7¡Ë¤¬µ¡Æ°À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏºîÊª¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î3K Tandem OLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤âÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖHP EliteBook X Flip G2i 14 AI PC¡×¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Æ¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¡¢¥Æ¥ó¥È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥âー¥É¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÂÎ¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ú¥ó¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ÀÆð¤ÊÁÏÂ¤¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖHP EliteBook X G2¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¥ー¥Üー¥É¤Î¸ò´¹»þ´Ö¤¬ÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡Ê¡ö8¡Ë¡¢ITÉôÌç¤¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹¹¿·¡¢½¤Íý¡¢ºÆ¥Ç¥×¥í¥¤¤ò¿×Â®¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·ÑÂ³À¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖHP Smart Sense¡×¡Ê¡ö3¡Ë¤¬¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤ÆÅÅÎÏ¡¢²¹ÅÙ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀßÄê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò³ÎÊÝ¡¢OS¤Î¾å¡¦Ãæ¡¦²¼ÁØ¤Ç¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ë¤è¤ë¥Ï¥Ã¥¯¤«¤é¤ÎÊÝ¸î¡Ê¡ö9¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëËÉ¸æ¡ÖHP Wolf Security for Business¡×¡Ê¡ö5¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤â°ÜÆ°Ãæ¤Ç¤â¹â¤¤¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
HP EliteBook X G2i 14 AI PC
HP EliteBook X Flip G2i 14 AI PC
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/68112/table/130_2_533d67be38ba150bd1a654cdfff66da7.jpg?v=202601220951 ]
¡Ò¸Ä¿Í¸þ¤±¥Îー¥ÈPC¡§¡ÖHP OmniBook¡×¥·¥êー¥º¡Ó
»Å»ö¤È»äÀ¸³è¤Î¶³¦¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÎÏ«Æ¯¿Í¸ý¤ÎºÇÂç12.5¡ó¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»Å»ö¤òÀÁ¤±Éé¤¦¥®¥°¥ïー¥«ー¤È¤Ê¤ê¡Ê¡ö10¡Ë¡¢¿Í¡¹¤Ï³Ø¹»¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î¤Û¤«¡¢Éû¶È¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹³èÆ°¡¢µ¯¶È¤Ê¤É¤Ë¤âPC¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHP¥ïー¥¯¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹2025¡×¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥«ー¤ÎÆü¾ïÅª¤ÊAIÍøÍÑ¤ÏÁ°Ç¯Èæ39¡óÁý¤È²áµîºÇ¹â¤Ç¡¢¤Û¤ÜÈ¾¿ô¤¬¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬»Å»ö¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀÇ½¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¤¿14¥¤¥ó¥Á·¿¤Î¼¡À¤ÂåAI PC¡ÖHP OmniBook Ultra 14 AI PC¡×¤Ï¡¢¡ÖClick to Do¡×¡Ê¡ö11¡Ë¤ä¶¯²½¤µ¤ì¤¿Windows¸¡º÷¡Ê¡ö12¡Ëµ¡Ç½¤Ê¤É¤ÎCopilot+ÂÎ¸³¡Ê¡ö13¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò»Ù±ç¤·¤Æºî¶È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¥æー¥¶ー¤ËºÇÅ¬¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¡§ºÇÂç85 TOPS¤ÎNPUÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿HPÀìÍÑSnapdragon X2 Elite¥â¥Ç¥ë¡Ê¡ö14¡Ë¤òÁªÂò¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¹âÂ®ºîÀ®¤äÊ£¿ô¤ÎAI¥¢¥×¥ê¤Î¥¿¥¹¥¯¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Éé²Ù¤Î¹â¤¤AI¥ïー¥¯¥íー¥É¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra ¥·¥êー¥º3¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢½ªÆü¶îÆ°¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êÅëºÜ¤Ç¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¤Çö·¿·ÚÎÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ºÇÇöÉô10.7mm¡¢ºÇ¾®½ÅÎÌ1.28kg¤ÎÇö·¿·ÚÎÌ¤ÎãþÂÎ¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËºÇÅ¬¤ÊºÇÂç3K OLED¥¿¥Ã¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£ãþÂÎ¥«¥éー¤È¤·¤ÆQualcomm¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¹¥Èー¥ó¥Ö¥ëー¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¥·¥ë¥¯¥µ¥ó¥É¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿·¿§¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- »ÑÀª¸¡½Ð¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡§¼ó¤Î·¹¤¤äÂÎ¤ÎÉÔ¼«Á³¤Ê³ÑÅÙ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¿·¤·¤¤»ÑÀª¸¡½Ðµ¡Ç½¤¬¡¢¿Í´Ö¹©³ØÅª¤ËÅ¬¤·¤¿»ÑÀª¤òÂ¥¤·¡¢À¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
- ·øÏ´Àß·×¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¡§Íî²¼¡¦¾×·â¡¦²¹ÅÙÊÑ²½¤Ê¤É20¼ïÎà¤ÎÊÆ·³Ä´Ã£´ð½à¡ÊMIL-STD-810¡Ë¥Æ¥¹¥È¡Ê¡ö15¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¡£
HP OmniBook Ultra 14 AI PC¡ÊQualcomm¡Ë
HP OmniBook Ultra 14 AI PC¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¼¡À¤ÂåAI PC¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra¥·¥êー¥º3¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Þ¤¿¤ÏAMD Ryzen AI 400 ¥·¥êー¥º¥×¥í¥»¥Ã¥µÅëºÜ¤Î¡ÖHP OmniBook X Flip 14 AI PC¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra¥·¥êー¥º3¥×¥í¥»¥Ã¥µーÅëºÜ¤Î¡ÖHP OmniBook X 14 AI PC¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖHP OmniBook X Flip 14 AI PC¡×¤Ï14¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥ÁÂÐ±þÍµ¡EL¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë·¿¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ëー¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¿·¿§¤Î¥Ç¥£ー¥×¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡ÊAMD¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥à¥·¥§¥ë·¿¤Î¡ÖHP OmniBook X 14 AI PC¡×¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»Ö¸þ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ä¥Õ¥êー¥é¥ó¥µー¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/68112/table/130_3_54e17a7d429f486bd9d67447656c8037.jpg?v=202601220951 ]
¢¨²Á³Ê¤ä»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡§AI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊNPU ≥ 40 TOPS¡Ë¤òÆâÂ¢¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎHPÀ½PC¤òÈæ³Ó¤·¤¿HP¤Î¼ÒÆâÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÀ½ÉÊÈ¯É½»þÅÀ¡Ë¡£676g¤ÏºÇ¾®¹½À®¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¡ÖHP EliteBoard G1a¡×¤ÏHP¤¬À½Â¤¤·¤¿AIÂÐ±þPC¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£HP¤ÎÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¤ª¤è¤Ó²áµî¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Çー¥¿¤Ë¤è¤êÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö2¡§NPU¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëµ¡Ç½¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¹ØÆþ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·ÀÌó¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢/¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëÍ¸ú²½¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÀßÄê¡¦¸ß´¹À¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÄê¤ÎÍ×·ï¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£NPU¤ÎÀøºßÅª¤Ê¿äÏÀÀÇ½¤Ï¡¢»ÈÍÑ¾õ¶·¤äÀßÄê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö3¡§Smart Sense¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢HP¥¢¥×¥ê¤ÈWindows 11¤ÎOS¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¡Ç½¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö4¡§¹ØÆþ»þ¤Ë¹½À®¤¬É¬Í×¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¡ö5¡§¡ÖHP Wolf Security for Business¡×¤Ë¤ÏHP¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢HP Pro¡¢Elite¡¢Workstation¡¢RPOS¤Î³Æ¼ïÀ½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏWindows 10°Ê¹ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤ÎÆâÍÆ¤ÈOSÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢À½ÉÊ¾ðÊó¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö6¡§1 kg°Ê²¼¤Ï2026Ç¯4·î°Ê¹ß¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎHP EliteBook X G2i 14 AI PC¤Î°ìÉô¥â¥Ç¥ë¡£¹½À®¤ËÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö7¡§HP¤ÎÆâÉô¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÇÂç29»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°»þ´Ö¤ò¼Â¸½¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°»þ´Ö¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢Ï¢Â³¤·¤¿FHD¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸¤ò¼Â»Ü¡£µ±ÅÙ150 nits¡¢20%¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ì¥Ù¥ë¡¢100%¤Î¥×¥ìー¥äー¥ªー¥Ç¥£¥ª¥ì¥Ù¥ë¡¢¥íー¥«¥ë¥¹¥È¥ìー¥¸¤«¤é¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¯¥êー¥óºÆÀ¸¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÌ¤ÀÜÂ³¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Í¸ú¾õÂÖ¡Ê¥ª¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¶îÆ°»þ´Ö¤Ï¡¢ÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇÂçÍÆÎÌ¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È»ÈÍÑ¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Á³¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖHP EliteBook X G2i¡×¡ÊUltra 7 268¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡¢32GB¥á¥â¥ê¡¢Windows 11 Pro¡¢512GB¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢14¥¤¥ó¥ÁLCD 400¥Ë¥Ã¥È¡¢Wi-Fi 7¡¢500Ëü²èÁÇ¥«¥á¥é¡¢4¥¹¥Ôー¥«ー¡¢68W½¼ÅÅÂÐ±þ¡Ë¤Ç¥Æ¥¹¥ÈºÑ¤ß¡£
¡ö8¡§¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤È¤Ï¡¢ÀìÍÑ¹©¶ñ¤äãþÂÎÁ´ÂÎ¤ÎÊ¬²ò¤Ê¤·¤Ë¥ー¥Üー¥É¤ò¸ò´¹¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡ÖHP EliteBook X G2i¡×¤È¡ÖHP EliteBook X G1i¡×¤òÈæ³Ó¤·¤¿HP¤Î¼ÒÆâ¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£¡ÖHP EliteBook X G2i¡×¡Ê¥È¥Ã¥×¥Þ¥¦¥ó¥È¼°¥ー¥Üー¥ÉÀß·×¡Ë¤Î¥ー¥Üー¥É¸ò´¹¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÌó10Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖHP EliteBook X G1i¡×¡Ê¥·¥ãー¥·¤ÈÆâÉô¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Î¼è¤ê³°¤·¤¬É¬Í×¡Ë¤Ç¤ÏÌó50Ê¬¤òÍ×¤·¡¢Æ±°ì¤ÎÊÝ¼é¾ò·ï²¼¤ÇºÇÂç80%¹âÂ®²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¸ò´¹»þ´Ö¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¤Î·Ð¸³¡¢ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¹©¶ñ¡¢¤ª¤è¤ÓÆÃÄê¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö9¡§ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ë¤è¤ëÀøºßÅª¤Ê¹¶·â¤«¤éUEFI BIOS¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿ÎÌ»ÒÂÑÀ°Å¹æÊý¼°¡Ê2024Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¡£°ÂÁ´À¤Ï¡¢HP Sure Start¤ª¤è¤ÓHP Endpoint Security Controller¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÂÑÎÌ»Ò°Å¹æ½ðÌ¾Êý¼°¡ÊRSA + LMS/HSS¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤è¤ê³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ö10¡§À¤³¦¶ä¹Ô¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¡£https://documents1.worldbank.org/curated/en/099071923113511279/pdf/P17730205fbe2002709043043e4d4f7efee.pdf
¡ö11¡§Á´¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç²èÁü¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ²ÄÈÝ¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢ÃÏ°è¡¢¸À¸ì¡¢Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢aka.ms/copilotpluspcs(https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/copilot-plus-pcs#faq1)¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö12¡§ÆÃÄê¤Î¥Æ¥¥¹¥È¡¢²èÁü¡¢Ê¸½ñ·Á¼°¤Ç¤Î¤ßÆ°ºî¤·¡¢°ìÉô¤Î¸À¸ì¡Ê±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡Ê´ÊÂÎ»ú¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡Ë¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢aka.ms/copilotpluspcs(https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/copilot-plus-pcs#faq1)¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö13¡§Copilot+ PCÂÎ¸³¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä»Ô¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äó¶¡»þ´ü¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢aka.ms/copilotpluspcs(https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/copilot-plus-pcs#faq1)¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ö14¡§HP¤Î¼ÒÆâÊ¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·î»þÅÀ¤ÇWindows Home¤Þ¤¿¤ÏmacOS¤òÅëºÜ¤·¡¢NPU¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¥Îー¥ÈPC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»þAI¥ïー¥¯¥íー¥É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëAI¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëËèÉÃºÇÂç85Ãû²ó¤Î±é»»½èÍý¡ÊTOPS¡Ë¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£NPUÀÇ½¤ª¤è¤ÓÆ±»þAI¥ïー¥¯¥íー¥É¤Î²ÄÈÝ¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½À®¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ºÇÅ¬²½¡¢ÍøÍÑ¾ò·ï¤Ë°Íµò¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç85 TOPS¤ÎNPUÀÇ½¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Snapdragon X2 Elite 18¥³¥¢¡ÊX2E-90-100¡Ë¤ª¤è¤ÓSnapdragon X2 Elite 12¥³¥¢¡ÊX2E-84-100¡Ë¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ö15¡§ËÜ»î¸³¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¤Î·ÀÌóÍ×·ï¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤Þ¤¿¤Ï·³»öÍÑÅÓ¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ»î¸³·ë²Ì¤Ï¤³¤Î»î¸³¾ò·ï²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¾Íè¤ÎÀÇ½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶öÈ¯ÅªÂ»½ý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖHP Care Pack¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¡À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡§http://www.hp.com/jp/desktop¡¡
¡¡Ë¡¿Í¸þ¤±¥Îー¥ÈPC¡§https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/
¡¡¡¡HP EliteBook X G2i 14 AI PC https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/elitebook_x_g2i_14/
¡¡¡¡HP EliteBook X Flip G2i 14 AI PC https://jp.ext.hp.com/prod/notebooks/business/elitebook_x_flip_g2i_14/
¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±¥Îー¥ÈPC¡§http://www.hp.com/jp/portable_personal¡¡
¢¡À½ÉÊ¼Ì¿¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡Ê²èÁü¥Çー¥¿¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡§http://www.hp.com/jp/business_desktop_pr
¡¡Ë¡¿Í¥Îー¥ÈPC¡§http://www.hp.com/jp/business_notebook_pr
¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±¥Îー¥ÈPC¡§http://www.hp.com/jp/consumer_notebook_pr
HP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HP Inc.¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§HPQ¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¡ÊFuture of Work¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£180¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¼¼Â¤·¤¿Æ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤ÊAIÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
