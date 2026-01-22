¡Ú1·î29Æü(ÌÚ)³«ºÅ¡Û½¾¶È°÷2Ì¾¤Ç´ÉÍý900¸Í¤ò¼Â¸½¡ª¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¡ß¡Ö¤é¤¯¤Ê¤²¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿Í¼ê¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤´ÉÍý¸Í¿ô³ÈÂçÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー
ÉÔÆ°»º¶È³¦ÆÃ²½¤ÎDX»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äÌ¾ÂÙ²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤é¤¯¤Ê¤²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿·¸µæÆÂç¡¢°Ê²¼¡Ö¤é¤¯¤Ê¤²¡×¡Ë¤È¡¢1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÏ¿²èÇÛ¿®¡Ê¥é¥¤¥Ö·Á¼°¡Ë¤Ë¤Æ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½¾¶È°÷2Ì¾¤Ç´ÉÍý900¸Í¤ò¼Â¸½¡ª¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¡ß¡Ö¤é¤¯¤Ê¤²¡×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¿Í¼ê¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤´ÉÍý¸Í¿ô³ÈÂçÀïÎ¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤òºÎÍÑ¤»¤º¤Ë¡×¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈBPO¡Ê³°Éô°ÑÂ÷¡Ë¤Ç¡×´ÉÍý¸Í¿ô¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥ー¥à¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
ÄÂÂß´ÉÍý¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤òÁý¤ä¤µ¤º¤Ë´ÉÍý¸Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¶ÈÌ³¤ä»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢´ÉÍý³ÈÂç¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¸þ¤±¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¤È¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¤ËÆÃ²½¤·¤¿»öÌ³Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤é¤¯¤Ê¤²¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹BPO¤ò³èÍÑ¤·¡¢2Ì¾ÂÎÀ©¤ÇÌó900¸Í¤ò´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤ËËèÇ¯100～250¸Í¤Î¥Úー¥¹¤Ç´ÉÍý¸Í¿ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÍÍ¤Î¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¿Í¤òºÎÍÑ¤»¤º¤Ë¡×¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈBPO¡Ê³°Éô°ÑÂ÷¡Ë¤Ç¡×´ÉÍý¸Í¿ô¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥ー¥à¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦¸½ºß¡¢¥¢¥Ê¥í¥°´ÉÍý¤ä»È¤¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¶ÈÌ³¤¬²ó¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢´ÉÍý³ÈÂç¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤´ë¶È
¡¦¡Ö¿Í¤ÏÁý¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Çä¾å¡Ê´ÉÍýÎÁ¼ýÆþ¡Ë¤ÏÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×·Ð±Ä¼Ô
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/8550/table/736_1_1e55565e1f0ec7bf15437644a0f36b3d.jpg?v=202601220151 ]
¢¨ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý³°¤ÎÊý¤Î¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Æ¥»¥ß¥Êー»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP ¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹²Ý ²ÝÄ¹ ×¢¸ý¹§ÂÀÏ¯
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¤Ë¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¸å¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈÉô¤Ë¤ÆÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÍÍ¸þ¤±SaaS¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¤Î¿·µ¬Æ³ÆþÄó°Æ¤òÃ´Åö¡£Éý¹¤¯±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢Æþ¼Ò3Ç¯¤Ç²ÝÄ¹¤Ë¾º¿Ê¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö800·ï°Ê¾å¤Î¾¦ÃÌ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢±Ä¶È¸úÎ¨²½¤ÈÀ®²ÌºÇÂç²½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ó¥×¥ëÂç³Ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Â´¡£
¤é¤¯¤Ê¤² ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿·¸µæÆÂç
¿·Â´¤Ç¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¾å¾ì´ë¶È¤ÎÅê»ñÍÑÉÔÆ°»ºÈÎÇä²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£
ÄÂÂßÃç²ð¡¢ÇäÇã¡¢¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ëµ¯¶È¡£
¸½ºß70¼Ò°Ê¾å¡¢BPOÂÐ±þ´ÉÍý¸Í¿ô¤Ï40Ëü¸Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¢£¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤²ÈÁª¤Ö¡¢¤¤¤¨¤é¤Ö¡£¡×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ½»¤Þ¤¤Áª¤Ó¤¬¤Ç¤¤ëÌÀÆü¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¶È³¦¸þ¤±¤Î¥Ðー¥Æ¥£¥«¥ëSaaS¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖCLOUD¡×¡Ö¤¤¤¨¤é¤ÖBB¡×¤ÏÁ´¹ñ44,000¼Ò°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÍÑ´ë¶È¤ÎDX¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¶È³¦¤Ø¤ÎÍø±×ÁêÈ¿¤ò²óÈò¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú¶È¤Ë¤Ï»²Æþ¤»¤º¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¸øÊ¿¤ÊÉÔÆ°»º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ´äÌ¾ÂÙ²ð
ÀßÎ©¡¡¡§2008Ç¯1·î
»ñËÜ¶â¡§3,825Ëü±ß
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 2-6-1 ¿·½É½»Í§¥Ó¥ë50³¬
¡ö¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Ç¡Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡×¡Ö¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼è¼¡¡×¡ÖÃó¼Ö¾ì±¿±Ä´ÉÍý¡×¡ÖSNS¡¦Æ°²è¡×¡ÖÄÂÂß´ÉÍý¶ÈÌ³BPO¡×¡ÖAI´Ö¼è¤ê¡×¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³»Ù±ç¤â»ö¶ÈÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¨¤é¤ÖGROUP¡¡¹Êó²Ý
Ã´Åö¡§¾®¶Ì¡¢½©µÈ
