AI Shift¡¢¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ò±Ä¶È»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¡¢±Ä¶ÈÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¡ÖAI Worker SalesAgent¡×¤òÈ¯É½

³ô¼°²ñ¼ÒAI Shift¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆ»³ ·ë¿Í¡Ë¤Ï¡¢AI Worker¥·¥êー¥º¤Î¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖAI Worker SalesAgent¡× ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AI Worker SalesAgent¤Ï¡¢¿Í¤ÈAI¤¬¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÃÌ¤Î½àÈ÷¡¦¼Â»Ü¡¦Êó¹ð¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù¤¨¤ë´ë¶ÈÀìÍÑ¤Î±Ä¶È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÈÑ»¨¤Ê¶ÈÌ³¤òAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ËÜÍè¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¸ÜµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î±Ä¶ÈÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
³«È¯ÇØ·Ê¡Ã¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤¬»ñ»º²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
±Ä¶È³èÆ°¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¾¦ÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¾¦ÃÌÆâÍÆ¤ä¸ÜµÒ¤ÎÈ¿±þ¤È¤¤¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Îµ²±¤ä¥á¥â¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢µÄ»öÏ¿ºîÀ®¤äSFA¤Ø¤ÎÆþÎÏ¡¢Êó¹ð¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤¸ÜµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ»þ´Ö¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢±Ä¶È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¼«¿È¤ÎÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ÈÉô²¼¤Î°éÀ®¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤òÆ±»þ¤ËÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÇä¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¸½¾ì¤Ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¡¢È½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢±Ä¶È³èÆ°¤¬¸Ä¡¹¤Î¾¦ÃÌ¤È¤¤¤¦¡ÖÅÀ¡×¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î²Ä»ë²½¤ä¿¶¤êÊÖ¤ê¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À®²Ì¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤òÁË¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI Shift¤Ï¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë²ÁÃÍ¤òÁÈ¿¥¤Î»ñ»º¤È¤·¤Æ³è¤«¤»¤ë¾õÂÖ¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È³µÍ×¡Ã¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ò±Ä¶È»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¡¢±Ä¶ÈÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡£
AI Worker SalesAgent¤Ï¡¢±Ä¶È¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶ÈÀìÍÑ¤Î±Ä¶È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
±Ä¶È¤ÎÁ´¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç
ÆÃÄ¹£±.¡¡¾¦ÃÌ¤Î¡ÖÁ°¡¦Ãæ¡¦¸å¡×¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù¤¨¡¢¸½¾ì¤ÎÆ°¤¤òÊÑ³×¤¹¤ë
¾¦ÃÌ¤Î½àÈ÷¤«¤é¼Â»Ü¡¢Êó¹ð¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏµÄ»öÏ¿ºîÀ®¤äÆþÎÏ¶ÈÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÑ»¨¤Êºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤äÄó°Æ¤Ê¤É¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³èÆ°¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÃÌ¤Î¼Á¤ÈºÆ¸½À¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£².¡¡ÃßÀÑ¤·¤¿¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤«¤é¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼¨º¶¤òÆ³¤¯
ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿ー¥ó¤ä²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ª¤ä·Ð¸³¤ËÍê¤é¤ºÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶ÈÀ®²Ì¤ÎºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿²Ê³ØÅª¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤È°Õ»×·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ¹£³.¡¡ÆÈ¼«¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½ÃÛ´ðÈ×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¹¤¬¤ë½ÀÆð¤Ê³ÈÄ¥À
AI Worker SalesAgent¤Ï¡¢Ã±ÂÎ¤Î±Ä¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëAI Worker Platform¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¦ÃÌ¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¸¡ÃÎ¡¢±Ä¶È°éÀ®¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»Ù±ç¤Ê¤É¡¢ÁÈ¿¥¤ä¶ÈÂÖ¤Ë±þ¤¸¤¿¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ò½ÀÆð¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
AI Worker SalesAgent¤Ï¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¡ÖÅÀ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥×¥í¥»¥¹¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢±Ä¶ÈÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.aiworker.jp/salesagent)¡Ë
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Ãµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë±Ä¶È¤ÎÁêËÀ¤Ø
AI Worker SalesAgent¤Ï¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é±Ä¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI Shift¤Ïº£¸å¤â¡¢±Ä¶È¤Î»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢±Ä¶È¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£