monday.com¡¢2025Ç¯¥¬ー¥È¥Êー(R) ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥ó¥È(TM)¤Î ¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È (CWM) ÉôÌç¤Ç 3Ç¯Ï¢Â³¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ËÁª½Ð

Åìµþ - 2026Ç¯1·î22Æü - monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY)¡Ê°Ê²¼¡Ömonday.com¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¥¬ー¥È¥Êー(R)¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥ó¥È(TM)¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È (CWM) ÉôÌç¤Ç¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢monday.com ¤ÏÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î´°Á´À¡×¤È¡Ö¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¡×¤ÎÎ¾Êý¤ÇºÇ¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾É¾²Á¼´¤ÇÆ±»þ¤Ë¤³¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ïー¥¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î½ÅÍ×µ¡Ç½¡×¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢É¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿7¤Ä¤Î½ÅÍ×µ¡Ç½¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Àー3¼Ò¤Î°ì¼Ò¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
monday.com ¤Ï¡¢¥¬ー¥È¥Êー(R)¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥ó¥È(TM)¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ïー¥¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È (CWM) ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÁÏ´©°ÊÍèËèÇ¯¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤äÀïÎ¬¤ÎÀ°¹ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶ÈÌ³¤Î¿ë¹ÔÊýË¡¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿Æ±¼Ò¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿É¾²Á¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢monday.com ¤Ï¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ïー¥¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¿Í¡¦¥×¥í¥»¥¹¡¦AI ¤òÅý¹ç¤·¤¿Ã±°ì¤ÎÏ¢·È¥ïー¥¯¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Í£°ì¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¡¢¥Áー¥à¤¬ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤è¤êÌÀ³Î¤«¤ÄÏ¢·È¤·¤¿·Á¤Ç¶ÈÌ³¤ò·×²è¡¦ÄÉÀ×¡¦¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÆ¤Ó¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¡Ø¼Â¹ÔÇ½ÎÏ¡Ù¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºÇ¾å°Ì¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¤¤ÊÎå¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢monday.com ¤ÎºÇ¹â¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ì¥ì¥ä»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAI ¤¬¶ÈÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢Åö¼Ò¤Ï¤½¤ÎÊÑ³×¤òÀèÆ³¤¹¤Ù¤¯ monday.com ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÌ±¼ç²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Áー¥à¤¬À®¸ù¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Äー¥ë¤ò¼«¤é¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤Ë AI ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬¶ÈÌ³¤Î´ÉÍý¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤Ø¤È½ÅÅÀ¤ò°Ü¤·¡¢¥Áー¥à¤¬¤è¤ê¿×Â®¤ËÆ°¤¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿¿¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
monday.com ¤ÎÀ½ÉÊ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢³ÈÄ¥À¡¢²Ä»ëÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¸½Âå´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢À½ÉÊ¤Î¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¥Áー¥à¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
Ä¾´¶Åª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢CRM¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥µー¥Ó¥¹´ÉÍý¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¡¦À½ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶ÈÌ³¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¤¢¤é¤æ¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë AI
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ monday AI ¤¬¡¢¼«Æ°²½¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ÎÀ¸À®¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¹Ô¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤È¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºµ¬ÌÏ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È²Ä»ëÀ
¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¸þ¤±¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Î·ÑÂ³Åª¤Êµ¡Ç½¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ÉÍý¿¦¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Æ»ë¤ÈÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
monday CRM¡¢monday dev¡¢monday service ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢monday.com¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶ÈÌ³´ÉÍý¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁÈ¿¥¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¤ò¡¢Ã±°ì¤ÎÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ö¾å¤Ç°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÄ¾´¶Åª¤ÊÁàºîÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ monday.com ¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¶¦Æ±ºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Gartner(R) Magic Quadrant(TM) ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢À®Ä¹Î¨¤¬¹â¤¯¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー´Ö¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¿Ê¤à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¶¥Áè¾å¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò4¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤·¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£monday.com ¤¬¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é(https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2M7GWHXX&ct=251031&st=sb)¤«¤éÌµÎÁ¥ì¥Ýー¥È¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Î¤¦¤¨¡¢¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
monday.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
monday.com ¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡¢»Å»ö¤Î³Ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥¹¥¤ー¥È¤Ï¡¢Ã±°ì¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ä¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ËÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£25Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¡¢»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢¸úÎ¨À¤ò²þÁ±¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³ÈÄ¥À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
