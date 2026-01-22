8³ä¤Î¿Æ¤¬¡Ö»Ò¤Î½é¥Þ¥¤¥«ー¡×ÈñÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¢Æ±µï¿Æ¤Ç¤Ï9³ä¼å¤Ë ¥¯¥ë¥ÞÁª¤Ó¤Î´ð½à¤Ï¡Ö°Â¤µ¡×¤è¤ê¡Ö°ÂÁ´ÀÇ½¡×
³ô¼°²ñ¼ÒKINTO¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®»û ¿®Ìé¡Ë¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¡Ê18ºÐ～25ºÐ¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþ/·ÀÌó¤·¤¿¿Æ307Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿·¼Ò²ñ¿Í¡¦¿·Æþ³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖZÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ/·ÀÌó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
¡ü 01¡Ã¿Æ¤ÎÌó8³ä¡Ê79.8¡ó¡Ë¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌó»þ¤ÎÈñÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Æ±µï¥±ー¥¹¤Ç¤Ï86.0¡ó¤È¤è¤ê¸²Ãø¤Ë
¡ü 02¡Ã¿Æ¤Î4³ä°Ê¾å¡Ê41.0¡ó¡Ë¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ー¤Î¼Ö¼ï¡¦¥°¥ìー¥ÉÁª¤Ó¤ò¼çÆ³
¡ü 03¡Ã»Ò¤É¤â¤Î½é¥Þ¥¤¥«ー¤ËÂÐ¤·¡¢61.2¡ó¤Î¿Æ¤¬¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤È²óÅú¡£¥Þ¥¤¥«ーÁª¤Ó¤Î½Å»ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÀÇ½¡×¤¬39.4¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×
Ä´ºº³µÍ×
¡ü Ä´ººÌ¾¾Î¡§¿·¼Ò²ñ¿Í¡¦¿·Æþ³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖZÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ/·ÀÌó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº
¡ü Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー(R)︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ü Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î15Æü～Æ±Ç¯12·î16Æü
¡ü Í¸ú²óÅú¡§ZÀ¤Âå¡Ê18ºÐ～25ºÐ¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþ/·ÀÌó¤·¤¿¿Æ307Ì¾
¢¨¹½À®Èæ¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼Âè2°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤âÉ¬¤º¤·¤â100¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´ºº·ë²Ì
²óÅú¼Ô¤Î¥¯¥ë¥Þ½êÍ¼Ô¤Ï¡¢97.7¡ó
¡¡¡ÖQ1. ¤¢¤Ê¤¿¤´¼«¿È¤â¤·¤¯¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬56.0%¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬15.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼«Ê¬¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§56.0%
¡¦ÇÛ¶ö¼Ô¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§15.6%
¡¦¼«Ê¬¤ÈÇÛ¶ö¼ÔÎ¾Êý¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§26.1%
¡¦½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§1.6%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.7%
»Ò¤É¤â¤Î½é¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌó¡¢6³äÄ¶¤¬¡Ö¼Ò²ñ¿Í¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ2. ¤ª»ÒÍÍ¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Þ¥¤¥«ー¤ò¹ØÆþ/·ÀÌó¤·¤¿»þ¤ÎÂ°À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¡×¤¬56.0%¡¢¡ÖÂç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡×¤¬23.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¼Ò²ñ¿Í¡ÊÀµ¼Ò°÷¡Ë¡§56.0%
¡¦Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡§23.1%
¡¦¹â¹»À¸¡§6.2%
¡¦Âç³Ø±¡À¸¡§4.6%
¡¦¼Ò²ñ¿Í¡Ê·ÀÌó¼Ò°÷¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¡§3.6%
¡¦¼Ò²ñ¿Í¡Ê¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¡§2.3%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§2.0%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.3%
Ìó7³ä°Ê¾å¤Î¿Æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï
¡¡¡ÖQ3. ¤ª»ÒÍÍ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬74.6%¡¢¡ÖÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬24.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¡§74.6%
¡¦ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡§24.1%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.3%
»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌó¡¢Ìó8³ä¤Î¿Æ¤¬ÈñÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ
¡¡¡ÖQ4. ¤¢¤Ê¤¿¡Ê¿Æ¡Ë¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌó¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤¿¡×¤¬30.6%¡¢¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡×¤¬40.7%¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡Ê¸åÆüÊÖºÑÍ½Äê¡Ë¡×¤¬8.5¡ó¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±µï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤¿¡×¤¬34.5%¡¢¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡×¤¬43.2%¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡Ê¸åÆüÊÖºÑÍ½Äê¡Ë¡×¤¬8.3¡ó¡¢ÊÌµï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤¿¡×¤¬20.3%¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡×¤¬33.8%¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡Ê¸åÆüÊÖºÑÍ½Äê¡Ë¡×¤¬8.1¡ó¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á´³Û±ç½õ¤·¤¿¡§30.6%
¡¦°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡§40.7%
¡¦ÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡Ê¸åÆüÊÖºÑÍ½Äê¡Ë¡§8.5%
¡¦±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§19.2%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
<Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦Á´³Û±ç½õ¤·¤¿¡§34.5%
¡¦°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡§43.2%
¡¦ÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡Ê¸åÆüÊÖºÑÍ½Äê¡Ë¡§8.3%
¡¦±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§13.5%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.4%
<ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦Á´³Û±ç½õ¤·¤¿¡§20.3%
¡¦°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡§33.8%
¡¦ÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡Ê¸åÆüÊÖºÑÍ½Äê¡Ë¡§8.1%
¡¦±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§37.8%
¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌóÈñÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¿Æ¤ÎÌó4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢¡Ö50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤òÉéÃ´
¡¡¡ÖQ5. Q4¤Ç¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤¿¡×¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡×¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=245¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬24.5%¡¢¡Ö10Ëü±ß～50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬22.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§4.5%
¡¦10Ëü±ß～50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§22.9%
¡¦50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§24.5%
¡¦100Ëü±ß～150Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§19.6%
¡¦150Ëü±ß～200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§10.6%
¡¦200Ëü±ß～300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§12.2%
¡¦300Ëü±ß°Ê¾å¡§4.5%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.2%
<Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§4.6%
¡¦10Ëü±ß～50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§20.3%
¡¦50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§25.9%
¡¦100Ëü±ß～150Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§20.8%
¡¦150Ëü±ß～200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§10.2%
¡¦200Ëü±ß～300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§13.7%
¡¦300Ëü±ß°Ê¾å¡§3.6%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
<ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦10Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§4.3%
¡¦10Ëü±ß～50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§34.8%
¡¦50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§19.6%
¡¦100Ëü±ß～150Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§13.0%
¡¦150Ëü±ß～200Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§13.0%
¡¦200Ëü±ß～300Ëü±ßÌ¤Ëþ¡§6.5%
¡¦300Ëü±ß°Ê¾å¡§6.5%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.2%
»Ò¤É¤â¤Î¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ/·ÀÌóÈñÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¡Ö»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Ë½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤ä¼ýÆþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬49.0%¤ÇºÇÂ¿
¡¡¡ÖQ6. Q4¤Ç¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤¿¡×¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤¿¡×¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=245¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Ë½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤ä¼ýÆþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬49.0%¡¢¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬35.9%¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢³Ø¶È¤ä»Å»ö¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬35.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Ë½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤ä¼ýÆþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§49.0%
¡¦¤è¤ê°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§35.9%
¡¦»Ò¤É¤â¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢³Ø¶È¤ä»Å»ö¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡§35.1%
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¿·À¸³è¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤«¤é¡§29.8%
¡¦¥íー¥ó¿³ºº¤¬ÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤É¡¢¿Æ¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡§19.2%
¡¦¤ª½Ë¤¤¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡§11.8%
¡¦¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤â¤½¤Î¥¯¥ë¥Þ¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡§9.8%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦ÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡§1.6%
Ìó6³ä¤Î¿Æ¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼Ö¤Î°Ý»ýÈñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ
¡¡¡ÖQ7. ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ/·ÀÌó¸å¤Î°Ý»ýÈñ¡ÊÊÝ¸±ÎÁ¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢Ãó¼Ö¾ìÂå¤Ê¤É¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬16.0%¡¢¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬41.0%¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸åÆüÊÖ´ÔÍ½Äê¡Ë¡×¤¬6.2¡ó¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±µï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬19.7%¡¢¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬47.6%¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸åÆüÊÖ´ÔÍ½Äê¡Ë¡×¤¬6.1¡ó¡¢ÊÌµï¤Î¾ì¹ç¤Ï¡ÖÁ´³Û±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬5.4%¡¢¡Ö°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬20.3%¡¢¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸åÆüÊÖ´ÔÍ½Äê¡Ë¡×¤¬6.8¡ó¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Á´³Û±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§16.0%
¡¦°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§41.0%
¡¦ÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸åÆüÊÖ´ÔÍ½Äê¡Ë¡§6.2%
¡¦±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§35.8%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.0%
<Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦Á´³Û±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§19.7%
¡¦°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§47.6%
¡¦ÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸åÆüÊÖ´ÔÍ½Äê¡Ë¡§6.1%
¡¦±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§26.2%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§0.4%
<ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦Á´³Û±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§5.4%
¡¦°ìÉôÈñÍÑ¤ò±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡§20.3%
¡¦ÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¸åÆüÊÖ´ÔÍ½Äê¡Ë¡§6.8%
¡¦±ç½õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§67.5%
»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ーÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¡¢¡Ö°ÂÁ´ÀÇ½¡Ê¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬39.4%¤Ç¥È¥Ã¥×
¡¡¡ÖQ8. ¤ª»ÒÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥«ーÁª¤Ó¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤¿¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½Å»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ÂÁ´ÀÇ½¡Ê¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬39.4%¡¢¡Ö°Ý»ýÈñ¤ÎÁí³Û¡ÊÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬36.2%¡¢¡ÖÇ³Èñ¡×¤¬35.8%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦°ÂÁ´ÀÇ½¡Ê¾×ÆÍ²óÈò»Ù±ç¤Ê¤É¡Ë¡§39.4%
¡¦°Ý»ýÈñ¤ÎÁí³Û¡ÊÀÇ¶â¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ë¡§36.2%
¡¦Ç³Èñ¡§35.8%
¡¦¼ÖÎ¾²Á³Ê/¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¦¥êー¥¹ÍøÍÑÎÁ¡§34.9%
¡¦¥áー¥«ー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡§30.6%
¡¦¥µ¥¤¥º¡¦¾è¼ÖÄê°÷¡§20.2%
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§18.2%
¡¦´Ä¶ÀÇ½¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡Ë¡§13.4%
¡¦¾è¤ê¿´ÃÏ¡§10.7%
¡¦²ÙÊª¤ÎÀÑºÜÎÌ¡¦¼ÂÍÑÀ¡§10.1%
¡¦¾Íè¤ÎÇäµÑ²Á³Ê¡Ê¥ê¥»ー¥ë¥Ð¥ê¥åー¡Ë¡§8.1%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.3%
¡¦ÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡§14.3%
4³äÄ¶¤Î¿Æ¤¬¡¢¡Ö¼Ö¼ï¡¦¥°¥ìー¥ÉÁª¤Ó¤ò¼çÆ³¡×¤·¤¿¼ÂÂÖ
¡¡¡ÖQ9. ¤ª»ÒÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥«ー¤Î¼Ö¼ï¡¦¥°¥ìー¥ÉÁª¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¡Ê¿Æ¡Ë¤Î´ØÍ¿ÅÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤ê¡¢·èÄê¸¢¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬11.7%¡¢¡Ö¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÇ¤¤»¤¿¡×¤¬29.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤ê¡¢·èÄê¸¢¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡§11.7%
¡¦¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÇ¤¤»¤¿¡§29.3%
¡¦¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡§19.2%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¼çÆ³¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢¿Æ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡§17.3%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎ¤Ç·èÄê¤·¡¢¿Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§6.8%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬´°Á´¤Ë°ì¿Í¤Ç·èÄê¤·¡¢¿Æ¤ÏÁ´¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§13.0%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.6%
<Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤ê¡¢·èÄê¸¢¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡§14.4%
¡¦¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÇ¤¤»¤¿¡§32.3%
¡¦¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡§20.1%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¼çÆ³¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢¿Æ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡§16.6%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎ¤Ç·èÄê¤·¡¢¿Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§7.0%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬´°Á´¤Ë°ì¿Í¤Ç·èÄê¤·¡¢¿Æ¤ÏÁ´¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§8.3%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§1.3%
<ÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç>
¡¦¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤ê¡¢·èÄê¸¢¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡§4.1%
¡¦¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª·èÄê¤Ï»Ò¤É¤â¤ËÇ¤¤»¤¿¡§21.6%
¡¦¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡§16.2%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¼çÆ³¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤·¡¢¿Æ¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡§20.3%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¼çÂÎ¤Ç·èÄê¤·¡¢¿Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§6.8%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬´°Á´¤Ë°ì¿Í¤Ç·èÄê¤·¡¢¿Æ¤ÏÁ´¤¯´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡§28.4%
¡¦Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.7%
»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌó¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Æ¤¬¡Ö¸½¶â°ì³ç¡×¤òÁªÂò
¡¡¡ÖQ10. ¤ª»ÒÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥«ー¤ÎÊÝÍÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¡×¤¬47.9%¡¢¡Ö¥íー¥ó¡Ê»Ä²ÁÀßÄê·¿¡Ë¡×¤¬24.1%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ¡§47.9%
¡¦¥íー¥ó¡Ê»Ä²ÁÀßÄê·¿¡Ë¡§24.1%
¡¦¥íー¥ó¡ÊÁ´³Û¡Ë¡§16.9%
¡¦¥«ー¥êー¥¹¡§4.9%
¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡§0.7%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§5.5%
»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ーÊÝÍÊýË¡¡¢È¾¿ô¼å¤¬¡Ö¿Æ¼çÆ³¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¿Æ¤ÎÄó°Æ¡×¤Ç¸¡Æ¤
¡ÖQ11. ¤ª»ÒÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥«ー¤ÎÊÝÍÊýË¡¡Ê¸½¶â°ì³ç¹ØÆþ/¥íー¥ó/¥êー¥¹/¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤É¡Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ·è¤á¤¿¡×¤¬16.0%¡¢¡Ö¿Æ¤¬Äó°Æ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬Î»¾µ¤·¤¿¡×¤¬29.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ·è¤á¤¿¡§16.0%
¡¦¿Æ¤¬Äó°Æ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬Î»¾µ¤·¤¿¡§29.3%
¡¦¿Æ»Ò¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ·è¤á¤¿¡§21.5%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬´õË¾¤·¡¢¿Æ¤¬Î»¾µ¤·¤¿¡§13.7%
¡¦»Ò¤É¤â¤¬¼çÆ³¤·¤Æ·è¤á¤¿¡§15.3%
¡¦ÈÎÇäÅ¹¡¦¥Ç¥£ー¥éー¤ÎÄó°Æ¤Ë½¾¤Ã¤¿¡§1.3%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.9%
»Ò¤É¤â¤Î½é¥Þ¥¤¥«ー¡¢¿Æ¤Î6³äÄ¶¤¬¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ12. ¤ª»ÒÍÍ¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥«ー¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤¬61.2%¡¢¡Ö¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤¬33.2%¡¢¡Ö±¿Å¾µ»½Ñ¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÇÛ¡×¤¬30.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡§61.2%
¡¦¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡§33.2%
¡¦±¿Å¾µ»½Ñ¤¬Ì¤½Ï¤Ê¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÇÛ¡§30.3%
¡¦¹ØÆþ/·ÀÌóÈñÍÑ¤ä°Ý»ýÈñ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¡§26.7%
¡¦¼Ö¸¡¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¼ÖÎ¾´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤«¿´ÇÛ¡§25.1%
¡¦Âç¿Í¡¦¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Î©¤äÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡§19.9%
¡¦¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¿´ÇÛ¡§18.2%
¡¦°ÜÆ°¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÀ¸³è¤Î½¼¼Â¤ò´üÂÔ¡§15.6%
¡¦À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÇÛ¡§12.7%
¡¦²ÈÂ²¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò´üÂÔ¡§9.8%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.3%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡§4.9%
4³ä°Ê¾å¤Î¿Æ¤¬¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±Áª¤Ó¤Ç»Ò¤É¤â¤Ë¡ÖÊä½þÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¡×¤òºÇ½Å»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦
¡¡¡ÖQ13. ¿Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Ë¥Þ¥¤¥«ー¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡×¡Ên=307¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊä½þÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¡×¤¬40.7%¡¢¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Î°Â¤µ¡×¤¬18.6%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Êä½þÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¡§40.7%
¡¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Î°Â¤µ¡§18.6%
¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦ÂåÍýÅ¹¤Î¿®ÍêÀ¡§17.6%
¡¦¥×¥é¥ó¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¡§9.4%
¡¦¿Æ¤ÎÊÝ¸±¤È¤ÎÏ¢·È¡ÊÅùµé°ú·Ñ¤®¤Ê¤É¡Ë¡§6.2%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.3%
¡¦ÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡§7.2%
¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¡Ê18ºÐ～25ºÐ¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤Î»Ò¤É¤â¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò3Ç¯°ÊÆâ¤Ë¹ØÆþ/·ÀÌó¤·¤¿¿Æ307Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿·¼Ò²ñ¿Í¡¦¿·Æþ³Ø¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖZÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤Î¥¯¥ë¥Þ¹ØÆþ/·ÀÌó¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿Æ¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌó»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¿Æ¤ÎÈñÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó8³ä(79.8¡ó)¤Î¿Æ¤¬¡ÖÁ´³Û¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô¤ÎÈñÍÑ¤ò±ç½õ¡×¡ÖÈñÍÑ¤ÎÁ´³Û¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤òÎ©¤ÆÂØ¤¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶âÁ¬Åª»Ù±ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¶â³Û¤Ï¡Ö50Ëü±ß～100Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê24.5%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö»Ò¤É¤âËÜ¿Í¤Ë½½Ê¬¤ÊÃùÃß¤ä¼ýÆþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡Ê49.0%¡Ë¤È¡¢¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤¹¤ëÁ°¤Î¼Ö¹ØÆþ/·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤Î¶¨ÎÏ¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±µï¡¦ÊÌµï¤Ë¤è¤ëº¹¤â¸²Ãø¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Þ¥¤¥«ー¹ØÆþ/·ÀÌó»þ¤ËÈñÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤¿³ä¹ç¤ÏÆ±µï¿Æ¤¬86.0¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÌµï¿Æ¤Ï62.2¡ó¤È23.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³«¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ý»ýÈñ¤Î±ç½õ³ä¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±µï¿Æ67.3¡ó¤¬ÊÌµï¿Æ32.5¡ó¤ò34.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±µï¥±ー¥¹¤ÎÊý¤¬¿Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ö¼ï¡¦¥°¥ìー¥É¤ÎÁªÂò¥×¥í¥»¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¿Æ¤Î´ØÍ¿¤¬Âç¤¤¯¡¢Ìó4³ä(41.0%)¤¬¡Ö¿Æ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¸õÊä¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤è¤êÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÆ±µï¥±ー¥¹¡Ê45.4%¡Ë¤ÎÊý¤¬ÊÌµï¥±ー¥¹¡Ê27.0%¡Ë¤ËÈæ¤Ù¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¿Æ¤¬»ñ¶â¤ò±ç½õ¤¹¤ëÊ¬¡¢¼ÖÁª¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹â¤¤´ØÍ¿ÅÙ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¿Æ¿´¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Þ¥¤¥«ー¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢61.2%¤Î¿Æ¤¬¡Ö»ö¸Î¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¤¥«ーÁª¤Ó¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ÂÁ´ÀÇ½¡Ê39.4%¡Ë¡×¡¢¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Ç½Å»ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡ÖÊä½þÆâÍÆ¤Î½¼¼Â¡Ê40.7%¡Ë¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥È¥Ã¥×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥Þ¥¤¥«ーÁª¤Ó¤Ç¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤¬ºÇ½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥«ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ±¿Å¾¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Î³ÎÊÝ¡×¤¬¥³¥¹¥È¤ò¾å²ó¤ëºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤·¤Æ½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖKINTO¡×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¡¦SUBARU¤Î¿·¼Ö¤ò·î¡¹Äê³Û¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿·¼Ö¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤¿¤áºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬ÉÕÂÓ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ö¸¡¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âå¤äÀÇ¶â¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ê¸ü¤¤¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Þ¤Ç·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤Ë¥³¥ß¥³¥ß¤Î¤¿¤á¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢2026Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¡ÚU35¡Û¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ª¤¿¤á¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×(https://kinto-jp.com/lp/firstcar_u35/)¤ò¼Â»ÜÃæ¡£½é´üÈñÍÑ¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¤Î·ÀÌó¤«¤é6¥«·îÌÜ¤Ë¸Â¤êÃæÅÓ²òÌó¶â¤¬ÉÔÍ×¡ö1¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤òÂÎ¸³¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·ÑÂ³¡¦¾è¤ê´¹¤¨¡¦ÊÖµÑ¤ò½ÀÆð¤ËÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1¡¡¤ª¿½¤·¹þ¤ß»þÅÀ¤Ç35ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¡ÊË¡¿Í·ÀÌó¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡¢¤«¤Ä¤Ï¤¸¤á¤ÆKINTO¤ò¤´·ÀÌó¤µ¤ì¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢½é´üÈñÍÑ¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¡Ê3Ç¯¡¦5Ç¯¡¦7Ç¯¡ËÍøÍÑ»þ¤Î6¥«·îÌÜ¤Ë¸Â¤êÃæÅÓ²òÌó¶â¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡Û
KINTO¡Ê¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ë
¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤ä¼«Æ°¼ÖÀÇ¤Ê¤É¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤«¤«¤ë½ô·ÐÈñ¤¬¥³¥ß¥³¥ß·î¡¹Äê³Û¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¡¦SUBARU¼Ö¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡¢ ¹âÉÊ¼Á¤ÊÃæ¸Å¼Ö¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£WEB¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤«¤é·ÀÌó¤Þ¤Ç¤Ç¤¡¢µ¤·Ú¤Ë¥«ー¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kinto-jp.com/
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ÖKINTO¡×¤Ë¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¸å¤Î¡Ö¿Ê²½¡×¤È¡Ö¸«¼é¤ê¡×¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡ÖKINTO Unlimited¡×¤â2023Ç¯1·î¤è¤ê¥×¥ê¥¦¥¹¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÂÐ¾Ý¼Ö¼ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://kinto-jp.com/unlimited/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKINTO¡ÊKINTO Corporation¡Ë
ÀßÎ©¡§2019Ç¯1·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®»û¿®Ìé
URL¡§https://corp.kinto-jp.com/
¢¨Ê¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£