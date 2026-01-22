¡Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents BreakingDown18.5 ¡Ù¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«ー¥ÉÈ¯É½¡ª
BreakingDown³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents BreakingDown18.5¡Ù¤ÎÁ´ÂÐÀï¥«ー¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐÀï¥«ー¥ÉÈ¯É½Æ°²è¤ÏÄ«ÁÒÌ¤ÍèYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡Û
https://www.youtube.com/channel/UCJZVj2iBrdvbNc416i0V-UA
2026Ç¯½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëBreakingDown18.5¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê3»î¹ç¤ò´Þ¤àÁ´9»î¹ç¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëÂè1»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢BD17.5¤Î¥ß¥Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¡Ö¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃË¡×¤È¤·¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥â¥®¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÜÀï½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¡¢BreakingDown17.5¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤Ã¤¿¥½¥ë¥¸¥ãー²ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯Âè3»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ËÜÂç²ñ¤ËÀèÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö8¿ÍÀ©¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½é½Ð¾ìÁÈ¤Î2Ì¾¤¬·ãÆÍ¡£
ÃÏ²¼³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎST FIGHT¸½²¦¼Ô¤Î¤Êー¤«¤º¤È¡¢¥¹¥¿ー¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¥Ü¥¯¤Î¸åÇÚ¡¦ÇÆÎ®¿Í¤¬·ý¤ò¸ò¤¨¤Þ¤¹¡£
ÍÎÁ¥Ñー¥È¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ëÂè4»î¹ç¤Ï¡¢´é¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤â±»Æó¤Ä¤ÈÏÃÂê¤Î¿®¸¶¶õvsÂÀÍÛ¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥ê¥ó¥°¤ÇÂÐÖµ¡£ Âç²ñ¸åÈ¾Àï¤Ë¤Ï¡¢ÌîÅÄÁó¡¦Î¶»Ö¤ËÏ¢ÇÔÃæ¤ÎÃÝ¸«¹À»ËÏº¤È¡¢¸µRIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Ë¾¡Íø¤·¤Ê¤¬¤é¤â¼¡Àï¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿À¾Åç¶³Ê¿¤Ë¤è¤ë°ìÀï¤¬·èÄê¡£¥Õ¥é¥¤µéÀïÀþ¤Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò·ü¤±¤¿¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢BD19Ì¾¸Å²°Âç²ñ¤Ç¤Î¡ÖÇòÀîÎ¦ÅÍÀï¡×¤ò·ü¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ç¤¹¡£DEEPÂÐ¹³Àï¤Ç¤Î°ø±ï¤«¤é1Ç¯°Ê¾å¤âÂÐÀïÍ×µá¤òÂ³¤±¤ësakkki¤È¡¢¶¯¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤ÆÇòÀî¤Î¼ó¤òÁÀ¤¦¥á¥«·¯¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢ÇòÀîÎ¦ÅÍ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤à¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£
ÃíÌÜ¤Î¥«ー¥É¤¬ÊÂ¤ÖBreakingDown18.5¤Î²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´ÀÊ¼ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óPPVÇÛ¿®¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BreakingDown¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¤Ï¡¢Á´»î¹ç¤òÌµÎÁ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°ø±ï¡¢ºÆµ¯¡¢¤½¤·¤Æ¼¡Âç²ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥Èー¥êー¤¬¸òºø¤¹¤ëBreakingDown18.5¡£¤¼¤Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢£¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents BreakingDown18.5 Âç²ñ³µÍ×
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00³«»ÏÍ½Äê¡Ê17:00³«¾ì¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâ²ñ¾ì
¼çºÅ¡§BreakingDown³ô¼°²ñ¼Ò
´§¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://breakingdown.jp/
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä³µÍ×
²ñ¾ì´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§Á´ÀÊ´°Çä
ÈÎÇä¾ì½ê¡§eplus ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ
URL¡§https://eplus.jp/breakingdown18.5/
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦VIPÀÊ ¡§\110,000
¡¦SSÀÊ¡§\55,000
¡¦SÀÊ¡§\33,000
¡¦AÀÊ¡§\24,000
¡¦BÀÊ¡§\19,000
¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ
¡¦BreakingDown18.5 ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¡¦Á°Æüµ¼Ô²ñ¸«»²²Ã¸¢¢¨1
¡¦¼¡²óÂç²ñ¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÑÍ÷¸¢¢¨1
¡¦Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¥±ー¥¸Æâ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½ ¢¨1
¡¦Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¿³ºº°÷ÀÊ¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤¬²ÄÇ½ ¢¨2
¢¨1¡§VIPÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤Ç¤¹
¢¨2¡§SSÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¤Ç¤¹
¥±ー¥¸Æâ¤ª¤è¤Ó¿³ºº°÷ÀÊ¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ß¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤¹
PPV¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î19Æü(·î)19:00～1·î31Æü(ÅÚ)23:59¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·»ëÄ°´ü´Ö¡§¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¸å ～ 2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)23:59
ÈÎÇä¾ì½ê¡§https://breakingdown.jp/
ÎÁ¶â¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦BreakingDown Club¥¢¥×¥êÍÎÁ²ñ°÷¡§ÌµÎÁ
¡¦°ìÈÌ¡§980±ß
¢£¡ØBreakingDown¡Ù¤È¤Ï
¡ØBreakingDown¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¶õ¼ê¡¢¶õÆ»¡¢½ÀÆ»¡¢ÆüËÜ·ýË¡¡¢ÁêËÐ¡¢¥·¥¹¥Æ¥Þ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¤ò¤â¤Ã¤¿³ÊÆ®²È¤¬½Ð¾ì¤·¡Ö1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¡×¤ÇºÇ¶¯¤ò·è¤á¤ë¿·¤·¤¤Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£³ÊÆ®µ»¤ä³ÊÆ®²È¤Î¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò¡È²õ¤·Â³¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ØBreakingDown¡Ù¤ÎÂç²ñÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢À®¤ê¾å¤¬¤ê¤òÁÀ¤¦Áª¼ê¤¬1Ê¬´Ö¤È¤¤¤¦Ä¶Ã»´ü·èÀï¤ËÁ´ÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¦¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¼Ô¿ô340Ëü¿ÍÄ¶¤¨(2024Ç¯10·î¸½ºß)¤Î¿Íµ¤YouTuber¤Ç¤â¤¢¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬CEO¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡¢Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÇòÀîÎ¦ÅÍ¤¬»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
