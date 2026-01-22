新日本プロレス×ボートレース宮島コラボイベント『BOATRACE宮島 Presents STRONG SPLASH 2026』1月24日(土)・25日(日)開催！
新日本プロレスのスターレスラーによるスペシャルマッチが再びボートレース宮島にて実現！
1月24日(土)
■ボートレース宮島×新日本プロレスコラボ「ステッカー」プレゼント(先着300名様)■
プロレス観戦の方対象に座席指定券と一緒にお配りします
【時間】9:30～（なくなり次第終了）
【場所】イベントホール前
※配達遅延等による遅れが発生した際は配布を中止させて頂く場合がございます。
★イベント会場（場所：イベントホール）開場★
【時間】12:30
■舟券予想コラボトークライブ■
【時間】13:15～13:45
【出演】中島尚樹／井上恵津子／岡島彩花
【ゲストレスラー】ウルフアロン
■「BOATRACE宮島 Presents STRONG SPLASH 2026」■
【試合開始】14:00～（全３試合予定）
※対戦カードはコチラ（https://www.njpw.co.jp/tournament/card/623718）
1月25日(日)
■ボートレース宮島×新日本プロレスコラボ「缶バッジ」プレゼント(先着300名様)■
プロレス観戦の方対象に座席指定券と一緒にお配りします
【時間】9:30～（なくなり次第終了）
【場所】イベントホール前
※配達遅延等による遅れが発生した際は配布を中止させて頂く場合がございます。
★イベント会場（場所：イベントホール）開場★
【時間】12:30
■舟券予想コラボトークライブ■
【時間】13:15～13:45
【出演】中島尚樹／井上恵津子／五郎丸実希
【ゲストレスラー】ウルフアロン
■「BOATRACE宮島 Presents STRONG SPLASH 2026」■
【試合開始】14:00～（全３試合予定）
※対戦カードはコチラ（https://www.njpw.co.jp/tournament/card/623725）
【注意事項】
◆座席指定◆
※9:30よりイベントホール前にて座席指定席券(先着約550席予定)をお配りします（お一人様１枚）
※券の配布が終了した場合は立見、もしくは２階席でのご案内となります
※立見・２階席エリアも定員に達しますとご観戦いただけない場合もございます
※お席のご指定はできません。お並びの方から順にお渡しいたします
◆その他◆
※観覧無料ですが、ボートレース宮島への入場料100円が必要です（20歳未満の方は無料）
※サインやプレゼントのお渡しなど、出演者とのふれあいは出来ませんのでご了承ください
※イベントホール内での録音/動画撮影は禁止となっております
※都合により時間など内容が変更する場合がございます
【イベント会場】ボートレース宮島
〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60
-専用駐車場800台完備-
ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。
このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！
ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！
https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html