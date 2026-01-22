¡Ú¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¡ÛTiffany ¡ÈChocolat Chaud¡É by Natsuko Shoji
¾±»Ê²Æ»Ò¥·¥§¥Õ¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡ØBlue Box Cafe by Natsuko Shoji¡Ù¤«¤é¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤¬¿¼¤Þ¤ë2·î¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¿·¥á¥Ë¥åー¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥·¥çー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥á¥Ë¥åー¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¿¤Á¤¬°¦ÍÑ¤¹¤ë¥ô¥¡¥íー¥Ê¼Ò¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¡¦¥¯¥ê¥å¡¦¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¯ー¥Ù¥ë¥Á¥åー¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£ÎÏ¶¯¤¯¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¶ìÌ£¤È´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Ê£»¨¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥í¥Þ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
Àµ³Î¤Êµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÈÁÏÀ¤Ë°î¤ì¤¿ºÍÇ½Ë¤«¤Ê¾±»Ê¥·¥§¥Õ¤ÎåÌÌ©¤Ê´¶À¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤òÍÏ¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÇ»¸ü¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¹á¤ê¤ÎÍ¾±¤¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ÈÆ±¤¸¤¯¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¤¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤ë·Ý½ÑÉÊ¡£
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー ¥Ö¥ëー¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¿´¤Þ¤Ç²¹¤Þ¤ë»êÊ¡¤Î°ìÇÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ç¥³¥é¥·¥çー(¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥È¥Ã¥Ô¥ó¥° ¥¯¥êー¥àÉÕ¤) : 2,500±ß
¥·¥ç¥³¥é¥·¥çー ¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥»¥Ã¥È(2Ì¾～)¡¡4,400±ß
¥·¥ç¥³¥é¥·¥çー ¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡§14,300±ß
*²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢ÆÈÁÏÀ¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤Î¶¦ÌÄ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Blue Box Cafe by Natsuko Shoji ¤Ï¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤È¶Ã¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢2·î¤è¤êÄ¾Á°¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤´°ÆÆâ¤Ç¤¤ë¤ªÀÊ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Blue Box Cafe by Natsuko Shoji ¥ªー¥×¥ó¤Î¤ªÃÎ¤é¤» | Tiffany & Co.(https://www.tiffany.co.jp/stories/tiffany-ginza/blue-box-cafe/)
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Ï¡¢1837Ç¯¤Ë¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤¬¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Àº¹ª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÂî±Û¤·¤¿ÁÏÂ¤À¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー ¥¸¥å¥¨¥éー¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¼Ò¤È¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç300Å¹°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¤È14,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿3,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ëÂî±Û¤·¤¿¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¸¥å¥¨¥êーÀ½ºî¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤¬ÌóÂ«¤¹¤ëºÇ¹âÉÊ¼Á¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼«Á³´Ä¶¤ò°Ý»ý¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÈÊñ³çÀ¤òÍ¥Àè¤·¡¢»ö¶È¤ò¹Ô¤¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¼Ò¡¢¤ª¤è¤Ó¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ëー¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢tiffany.co.jp¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
