¡ÚYahoo!¹¹ð¡Û¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡Ê±¿ÍÑ·¿¡Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¤«¤é¡ÖABEMA¡×¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï
LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢LINE¥ä¥Õー¡Ë¤Ï¡¢Æ°²èÈÖÁÈÆâ¤Ë¹¹ð¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¡ÖYahoo!¹¹ð ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡Ê±¿ÍÑ·¿¡Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒAbemaTV¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖABEMA¡×¤Ø¤ÎÇÛ¿®¼õÉÕ¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇÃ»¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤Ï1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Äó¶¡ÇØ·Ê¤ª¤è¤Ó¡ÖABEMA¡×ÇÛ¿®ÂÐ±þ¤Î³µÍ×
¶áÇ¯¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÆ°²è»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³µ¡Ç½¤Î¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹¤òÃ»»þ´Ö¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÆ°²è¹¹ð¤ò¡¢ÈÖÁÈ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î»ëÄ°Ê¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹¹ð¼ç¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Yahoo!¹¹ð¤Ç¤Ï¹¹ð¼ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÁªÂò»è¤ò³È½¼¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖABEMA¡×¤ò»ëÄ°¤¹¤ëÀ¸³è¼Ô¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¹¤¬¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¥¸¥ã¥ó¥ë»ØÄê¤Ê¤É¤Î¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¾¦ºà¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÇÛ¿®Àß·×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»²¹Í¡§¡Ú¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡Ê±¿ÍÑ·¿¡Ë¡Û¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¤Î³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ - LINE¥ä¥Õー for Business¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¸ø³«¡Ë
https://www.lycbiz.com/jp/news/yahoo-ads/20250916/
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§Yahoo!¹¹ðDeal IDÅÐÏ¿¤Î¼õÉÕ³«»Ï¡ÊABEMAÇÛ¿®¡Ë
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¡§¿³ºº¤¬´°Î»¤·¤¿¹¹ð¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÆüÄø¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Deal ID¡§Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤È¹¹ð¼ç¡ÊÂåÍýÅ¹¡Ë´Ö¤Ç¼è¤ê·è¤á¤¿ÆÃÄê¤Î¼è°ú¾ò·ï¡ÊDeal¡Ë¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎID¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£DealÃ±°Ì¤ÇÇÛ¿®´ü´Ö¡¢¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¾ò·ï¡¢ÇÛ¿®¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢Æ°²èÉÃ¿ô¤Ê¤É¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹
¢£¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð³µÍ×
¡ÖYahoo!¹¹ð ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡Ê±¿ÍÑ·¿¡Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¡×¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈÖÁÈÆâ¤Î¹¹ðÏÈ¤Ë¡¢Æ°²è¹¹ð¤òÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£PC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¤Ë¤âÇÛ¿®¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹¹ðÇÛ¿®Àè¤Î³ÈÂç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤ÎÄ¹¤µ¤òÁªÂò¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀ¼Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇÛ¿®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃí°Õ»ö¹à¡ä
- ¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏLINE¥ä¥Õー¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÇºÜÊýË¡¤ä»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÃ´Åö¼Ô¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Ë¤âÄó¶¡ÈÏ°Ï¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥¹¥È¥êー¥à¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥¢¥Ö¥ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆ°²èºÆÀ¸³«»Ï»þ¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¹¹ð¡Ê±¿ÍÑ·¿¡Ë¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÆ°²è¹¹ð¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
- ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ó¥åー¥¢¥Ö¥ë¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤Î»ëÇ§ÎÎ°è¤Ë¹¹ð¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó
LINE¥ä¥Õー¤Ï¡¢¡Ø¡ÖWOW¡×¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏ¤ê¡¢Æü¾ï¤Ë¡Ö¡ª¡×¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ー¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êË¤«¤ÇÊØÍø¤ÊÊë¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.lycbiz.com/jp/news/yahoo-ads/20260114/