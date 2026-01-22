¡Ú¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¡Û¡Ö²Ú¤ä¤®¤Î¹©·ÝÅ¸¡¡Æ«·Ý¤Î¹ñºÝÀ¡×¤ò2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¶äºÂ¡¦ÏÂ¸÷¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ËÀ©ºî¤ÎµòÅÀ¤òÃÖ¤¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆ«·Ý²È4Ì¾¤Ë¤è¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¤Î¼§´ïºî²È¤ÇÃã¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ïー¥â¥ó»á¡¢ÆÈÁÏÅª¤Êµ»Ë¡¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¢ー¥°¥Í¥¹¡¦¥Õ¥¹»á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÉÙ¤ßÀºåÌ¤ÇÈþ¤·¤¤ºîÉÊ·²¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Á¥§¡¦¥¼¥Õ¥ó»á¡¢¤½¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÈÀ¸¤¤â¤Î¤Î¤¢¤ï¤¤¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¥Ï¡¦¥ß¥ç¥ó¥°»á¡£²Ö´ï¤äÃãÆ«¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¡¢»Í¼Ô»ÍÍÍ¤ÎÆ«·Ý¤Î´¶À¤¬¶Á¤¹ç¤¦ËÜÅ¸¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý´ë²è´Æ½¤¡¦³°´ÜÏÂ»Ò»á¤È½ÐÉÊºî²È4Ì¾¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥é¥êー¥Èー¥¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～
»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡§³°´ÜÏÂ»Ò»á
¡ýº®»¨»þ¤Ë¤ÏÆþ¾ì¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
お問い合わせ:和光 美術部 03-3562-2111(代表)
¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ïー¥â¥ó¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö³ÝÊ¬¹ç»Ò¡×27.3¡ß27.3¡ßh29.7cm¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÄ¦¹ïÇò¼§Ôä¡×29¡ß29¡ßh31.5cm
¥¢ー¥°¥Í¥¹¡¦¥Õ¥¹¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡Ö±¢ÍÛ³¸ÃÖ¡×7¡ß7¡ßh6cm¡¢¡Ö±¢ÍÛ¡Ê¶ËÀ¡Ë¿å»Ø¡×16¡ß16¡ßh20cm¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÍªµ×±¢ÍÛÃãÏÒ¥ª¥Ö¥¸¥§¡×16¡ß31.5¡ßh10.5cm
¥¢ー¥°¥Í¥¹¡¦¥Õ¥¹¡Ö¼·ºÌ¥¥åー¥Ö¡¦¥ª¥Ö¥¸¥§¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17¡ß17.5¡ßh17.5cm
¥Á¥§¡¦¥¼¥Õ¥ó¡ÖMUSUBI-Resonant Harmony ÀÖ¡¦Çò¡¦ÀÄ¡×¤¤¤º¤ì¤â18.5¡ß24.5¡ßh15cm
¥Ï¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡ÖDreamland¡×33¡ß23¡ßh33cm¡¢¡ÖHappy whale¡×35¡ß30¡ßh39cm
¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ïー¥â¥ó¡ÊPeter HAMANN¡ËÎ¬Îò
1956Ç¯¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Í¥Ö¥é¥¹¥«½£¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ê¥¢¥¤¥ª¥ï½£°é¤Á¡Ë
1978Ç¯¡¡¥°¥ìー¥¹¥é¥ó¥ÉÂç³ØÈþ½Ñ²ÊÂ´¶È¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
1985Ç¯¡¡Å©¿éÈþ½Ñ´ÛÉíÂ°Æ«·Ý¸¦µæ½êÀì¹¶²ÊÂ´¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ¼Ä»³»Ô¤Ë¤ÆÆÈÎ©¡¢³«ÍÒ
1996Ç¯ ¡ÖÑÛ¡×¸½Âå¤ÎÆ«·ÝÈþ¡Ê¼¢²ì¸©Î©Æ«·Ý¤Î¿¹Æ«·Ý´Û¡Ë
2022Ç¯ ¡¡»°°æ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¾¢¾Þ ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
2025Ç¯ ¡¡ÆüËÜÅÁÅý¹©·ÝÅ¸ÆþÁª¡Ê25²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¼¸ËÆ«·ÝÈþ½Ñ´ÛÆÃÊÌÅ¸¡ÖTANBA NOW⁺¡×½ÐÉÊ¡Ê2²óÌÜ¡Ë
¸½ºß ¡¡ ¡¡ÆüËÜ¹©·Ý²ñÀµ²ñ°÷¡¢µþÅÔ¹©·ÝÈþ½Ñºî²È¶¨²ñÍý»ö¤Ê¤É
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¼¢²ì¸©Î©Æ«·Ý¤Î¿¹ Æ«·Ý´Û¡Ê¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¡Ë¡¢°ñ¾ë¸©Æ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡Ê°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô¡Ë¤Ê¤É
¥¢ー¥°¥Í¥¹¡¦¥Õ¥¹¡ÊAgnes HUSZ¡ËÎ¬Îò
1961Ç¯¡¡ ¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¦¥â¥Ïー¥Á»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
1990Ç¯¡¡¥â¥Û¥ê = ¥Ê¥¸¹ñÎ©Èþ½Ñ¹©·ÝÂç³ØÆ«·Ý²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¡Ë
1993Ç¯ ¡¡Ä¹Ìî¸©¤Ë³«ÍÒ
2023Ç¯ ¡¡Âè15²ó ¸½ÂåÃãÆ«Å¸ TOKI¿¥ÉôÂç¾Þ¼õ¾Þ¡Ê´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¡Ë
2024Ç¯ ¡¡ÂæÏÑÆ«·Ý¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì ¿³ºº°÷¿äÁ¦¾Þ¼õ¾Þ¡ÊÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¡Ë
2025Ç¯ ¡¡¥í¥¨¥ÙºâÃÄ¥¯¥é¥Õ¥È¥×¥é¥¤¥º2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È
¸½ºß¡¡¡¡¡¡¹ñºÝÆ«·Ý¥¢¥«¥Ç¥ßー¡ÊIAC¡Ë²ñ°÷
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ÅÚ´ô»ÔÈþÇ»Æ«¼§Îò»Ë´Û¡Ê´ôÉì¸©ÅÚ´ô»Ô¡Ë¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¿åÅÄÈþ½Ñ´Û¡Êºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¡Ë¡¢¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È±þÍÑÈþ½Ñ´Û¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥êー¡¦¥Ö¥¿¥Ú¥¹¥È¡Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Á¥å¥ó¸½ÂåÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û ¡ÊÃæ¹ñ¡¦Ä¹½Õ¡Ë¤Ê¤É
¥Á¥§¡¦¥¼¥Õ¥ó¡ÊÖÃ ºËßí¡ËÎ¬Îò
1965Ç¯¡¡´Ú¹ñ·Ä¾°ËÌÆ»·³°Ò·´¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
1990Ç¯¡¡·¼ÌÀÂç³Ø¹»Èþ½ÑÂç³Ø»º¶ÈÈþ½Ñ³Ø²ÊÂ´¶È¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
1993Ç¯¡¡°¦ÃÎ¸©Î©·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ½Ñ¸¦µæ²Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶½¤Î»¡¢¿¹ ÀµÍÎ¤Ë»Õ»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼ÒINAX¡Ê¸½¡¦LIXIL¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡¢¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë½¾»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê～2021Ç¯¡Ë
2002Ç¯¡¡Âè6²ó ¹ñºÝÆ«¼§´ïÅ¸ÈþÇ» Æ«¼§´ï¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç ¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ
2003Ç¯¡¡Âè2²ó µþµ¦Æ»À¤³¦Æ«¼§¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì À¸³èÆ«¼§ÉôÌç Æ¼¾Þ¼õ¾Þ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2024Ç¯¡¡2024µþµ¦Æ«¼§¥Ó¥¨¥ó¥Êー¥ì GCB¾Þ¼õ¾Þ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2025Ç¯¡¡Âè6²ó¶âÂô¡¦À¤³¦¹©·Ý¥È¥ê¥¨¥ó¥Êー¥ìÆþÁª
¸½ºß¡¡¡¡ °¦ÃÎ¸©Î©·Ý½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¹©·Ý²ÊÆ«¼§Àì¹¶¶µ¼ø
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
´ôÉì¸©¸½ÂåÆ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡Ê´ôÉì¸©Â¿¼£¸«»Ô¡Ë¡¢´Ú¹ñÆ«¼§ºâÃÄ¡Êµþµ¦Æ«¼§Èþ½Ñ´Û¡Ë¤Ê¤É
¥Ï¡¦¥ß¥ç¥ó¥°¡Ê²Ï ÌÀµá¡ËÎ¬Îò
1983Ç¯¡¡´Ú¹ñµþµ¦Æ»¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë
2009Ç¯¡¡·ÄßæÂç³Ø¹»·Ý½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉôÆ«·Ý³Ø²ÊÂ´¶È¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2012Ç¯¡¡Royal college of art Æ«¼§¡¦¥¬¥é¥¹Àì¹¶ ¸ò´¹Î±³Ø²áÄø½ªÎ»¡Ê¥¤¥®¥ê¥¹¡Ë
2013Ç¯¡¡µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ½Ñ¸¦µæ²Ê¹©·ÝÀì¹¶½¤»Î²ÝÄøÂ´¶È
2017Ç¯¡¡ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤Ý¤Ý¤¿¤ó¡×À©ºî
2023Ç¯¡¡ÃóÆü´Ú¹ñÂç»È´Û´Ú¹ñÊ¸²½±¡ ÆÃÊÌ¶¨ÎÏÅ¸¼¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö²ÏÀµÍº¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÅÌÅÌ¡×¹¾¾å±Û¡¦²ÏÌÀµáÅ¸¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
2024Ç¯¡¡ÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØÂç³Ø±¡Â¤·Á¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÂ´¶È¡ÊÂ¤·Á Çî»Î¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÃóÆü´Ú¹ñÂç»È´Û´Ú¹ñÊ¸²½±¡ ÆÃÊÌ´ë²èÅ¸¼¨
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ö´Ý¾Â·Ý½Ñ¤Î¿¹¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹5¼þÇ¯µÇ°´ÚÆü¸òÎ®Å¸¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
¸½ºß¡¡¡¡ ºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ë¡Ö´Ý¾Â·Ý½Ñ¤Î¿¹¡×¤Ë¤ÆÀ©ºî³èÆ°Ãæ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ´Ú¹ñ¹©·Ý¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¸²½¿¶¶½±¡ Æü´Ú¸òÎ®¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡¢ÅìµþÂ¤·ÁÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ
¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
´Ý¾Â·Ý½Ñ¤Î¿¹¡Êºë¶Ì¸©Ä«²â»Ô¡Ë¡¢¼¢²ì¸©Î©Æ«·Ý¤Î¿¹ Æ«·Ý´Û¡Ê¼¢²ì¸©¹Ã²ì»Ô¡Ë¡¢CNCITY ¿´¥¨¥Í¥ë¥®ーºâÃÄ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Ê¤É
¡Ö²Ú¤ä¤®¤Î¹©·ÝÅ¸¡¡Æ«·Ý¤Î¹ñºÝÀ¡×
2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-5-11 ¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹ 6³¬¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§03-3562-2111¡ÊÂåÉ½¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï17:00¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ¶ÈÆü¡§ÌµµÙ
Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ/ÏÂ¸÷
¡ýÏÂ¸÷¥Ûー¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥¤¥³ー¥Ï¥¦¥¹¥Ûー¥ë¡×¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥¤¥³ー¥°¥ëー¥×»ö¶ÈÁ´ÈÌ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý»£±Æ¤ò¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢±Ä¶È»þ´Ö³°¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¤ª¤è¤ÓºÅ»ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
