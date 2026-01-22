¡Ú2/9¡Ê·î¡Ë¡ÛÁÏ¶ÈÍ½Äê¤äÁÏ¶È3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥»¥ß¥Êー¡õ¸òÎ®²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡¼¢²ì¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡Ê½»½ê¡§ÂçÄÅ»ÔÂÇ½ÐÉÍ£²ÈÖ£±¹æ¡¡¥³¥é¥Ü¤·¤¬£²£±¡¡£µ³¬¡¢²ñÄ¹¡§¾åÀ¾¡¡ÊÝ¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Å¤¯¤ê¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÁÏ¶È³µ¤Í3Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¤äÁÏ¶ÈÍ½Äê¼Ô¡¢¤³¤ì¤é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥»¥ß¥Êー¡õ¸òÎ®²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÏ¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÃç´Ö¤¬¤Û¤·¤¤¡×¡Ö»ö¶È¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÊý¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹³ÈÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥»¥ß¥Êー¡õ¸òÎ®²ñ¡¡¥Á¥é¥·
¡ã³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª¡ä
¡¡¼¢²ì¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯·Ð±Ä´Ä¶¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÍÍ¡¹¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î°ì½õ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥»¥ß¥Êー¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤È¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³¡¦È¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»ö¶È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£±²óÌÜ¤Ï¡¢ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥»¥ß¥Êー¡õ¸òÎ®²ñ¤È¤·¤Æ¡¢ÁÏ¶È£³Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¡¢ÁÏ¶ÈÍ½Äê¼Ô¡¢¤³¤ì¤é¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸»ö¶È¤òµ°Æ»¤Ë¾è¤»¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¤ä¸òÎ®²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÃç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥»¥ß¥Êー¡õ¸òÎ®²ñ¡¡³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û¡¡ÎáÏÂ8Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë14:00～16:45
¡¡
¡Ú³«ºÅ¾ì½ê¡Û¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥ª¥¦¥ß¡¡£²³¬¡¡¤ª¤¦¤ßÅì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©523-0891¡¡¼¢²ì¸©¶á¹¾È¬È¨»ÔÂë»ôÄ®1481ÈÖÃÏ¡¡¡¡TEL¡§0748-36-6666
¡¡
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û¡¡¤ª¤ª¤à¤ÍÁÏ¶È3Ç¯°ÊÆâ¤Î»ö¶È¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÁÏ¶ÈÍ½Äê¼Ô¡¦ÁÏ¶È´õË¾¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾åµ¤ÎÊý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤Êý
¡¡
¡ÚÄê°÷¡Û¡¡30Ì¾¡¡¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÄùÀÚ¡Ë
¡¡
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û¡¡1,000±ß¡ÊÅöÆü¼ý¼õ¡Ë
¡¡¡¡¡¡
¡Ú³«ºÅÆâÍÆ¡Û¡ÖÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤¥»¥ß¥Êー¡õ¸òÎ®²ñ¡×
¡¡¢£Âè£±Éô ·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¡Ê14:00～15:30¡Ë
¡¡¡¡¡ØÁÏ¶È¼Ô¤¬¡Ö»à¤ÎÃ«¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÈë·í¡Ù
¡¡¡¡¡¡¹Ö»Õ¡¡¥ß¥Ê¥È·Ð±Ä³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÆâ¡¡¹§µ¹¡¡»á
¡¡¡¡¢¨¥»¥ß¥Êー¤ÎPOINT¡ª
¡¡¡¡¡¡☑»ä¤¿¤Á¡Ê·Ð±Ä¼Ô¡Ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¡Ê³°Éô´Ä¶¡Ë¤ÎÍý²ò
¡¡¡¡¡¡☑·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»Ö¡×
¡¡¡¡¡¡☑»ö¶È³èÆ°¤ò»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¾è¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¥ß¥Ê¥È·Ð±Ä(³ô)¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÆâ¹§µ¹»á¡ÊÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡Ë
¡¡¢£Âè£²Éô ¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®²ñ¡Ê15:30～16:45¡Ë
¡¡¡¡¡»»²²Ã¼Ô5Ê¬¥×¥ì¥¼¥óÂç²ñ¡Ê£³Ì¾¡Ë
¡¡¡¡¡¡º£¤³¤ó¤Ê»ö¶È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡¦¡¦¡¦³§¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¡¢È¯É½¤·¤¿¤¤ÊýÊç½¸Ãæ¡ª
¡¡¡¡¡¡ÅÄÆâÀèÀ¸¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¢¤ê¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ »öÁ°¿½¹þ¡¦ÀèÃå3Ì¾¡£»öÁ°¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Çー¥¿¤òÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡»¸òÎ®²ñ
¡¡¡¡¡¡»²²Ã¼ÔÁ´°÷¼«¸Ê¾Ò²ð¡ªÌ¾»É¸ò´¹¡¢¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¦Å¸¼¨Åù¤ï¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¡¡¡Ê¥±ー¥¥»¥Ã¥ÈÉÕ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨ »²²ÃÈñ£±,£°£°£°±ß¤ÏÅöÆü¼õÉÕ¤Ë¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨ ¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÇÛÉÛ¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨Åù¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¿½¹þ»þ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¡¡²¼µ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ø¿Ê¤ß¡¢É¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿½¹þÄùÀÚ¡§2·î2Æü¡Ê·î¡ËÃ¢¤·¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄùÀÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://forms.gle/pq3TLGtc7gGAqqxWA
¿½¹þÆó¼¡¸µ¥³ー¥É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Á¥é¥·¤Î¿½¹þ½ñ¤ËµÆþ¤Î¾å¡¢FAX¡¢¥áー¥ë¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â·ë¹½¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ÚÌä¹ç¡¦¿½¹þÀè¡Û
¡¡¡¡¼¢²ì¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¡·Ð±Ä»Ù±ç²Ý
¡¡¡¡¡¡TEL¡§077-511-1470¡¡FAX¡§077-523-3733¡¡E-Mail¡¡ml_shien@shigasci.net
¡¡
¡Ú¼çºÅ¡Û¡¡¼¢²ì¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ