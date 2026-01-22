HP¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤òHyperX¤ËÅý¹ç¡¢PC¤«¤é¼þÊÕµ¡´ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò ÆüËÜHP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²¬¸Í ¿¼ù¡Ë¤Ï¡¢HyperX¤ÈOMEN¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅý¹ç¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£HP¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ÖHyperX¡×¤ËÅý¹ç¤·¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¼þÊÕµ¡´ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò·ë½¸¡£PC¤«¤é¼þÊÕµ¡´ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤¿Åý¹çÅª¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÅý¹ç¤Ï¡¢¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦HP¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢16¥¤¥ó¥Á·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖHyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop¡×¡¢15.3¥¤¥ó¥Á·¿¡ÖHyperX OMEN 15 Gaming Laptop¡×¡¢HP½é¤ÎXboxÇ§Äê¥¢ー¥±ー¥É¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ÖHyperX Clutch Tachi ¥²ー¥ß¥ó¥°¥ì¥Ðー¥ì¥¹ ¥¢ー¥±ー¥É¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡×¡¢ÍÑÅÓ¤ä¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É3¼ï¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒHyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop¡¿HyperX OMEN 15 Gaming Laptop¡Ó
¡ÖHyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop¡×¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥²ー¥à¤ò¹â¤¤¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤Ç²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¥Ñ¥ïー¡¢½Ö»þ¤ÎÁàºî¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¾ìÌÌ¤Ç±þ¤¨¤ë1K¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¥ー¥Üー¥É¤òÅëºÜ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖOMEN Tempest Cooling¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー Pro¡×¤Ç¹âÉé²Ù»þ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÎäµÑÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÎÏ¡¢ÎäµÑµ¡Ç½¡¢¥ー¥Üー¥É¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÊ¼Á¤¬¹â¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤·¤¿¤È¤¡¢¥Îー¥ÈPC¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖHyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop¡×¤Ï¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ÀÇ½¤òµá¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¤Ç¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core Ultra 200HX¥·¥êー¥º¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Þ¤¿¤ÏAMD Ryzen(TM) AI 9 HX 475¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5090 Laptop¤Þ¤ÇÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç300W¤ÎTPP¡ÊTotal Platform Power¡Ë¤ò¼Â¸½¡£Á°À¤ÂåÈæ¤Ç50WÁý¡¢20¡ó¸þ¾å¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡Ê¡ö£±¡Ë¡£
- ¹âÉé²Ù»þ¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÎäµÑÀÇ½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡ÖOMEN Tempest Cooling¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー Pro¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£¥È¥ê¥×¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÎäµÑ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¡¢ÆâÉô¤ÎÔ¼¤ÎÂÏÀÑ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖOMEN Fan Cleaner¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
- 1K¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¥ー¥Üー¥É¤òºÎÍÑ¡£Á°À¤ÂåÈæ¡ÊOMEN 17¤È¤ÎÈæ³Ó¡Ë¤ÇºÇÂç4ÇÜ¤Î¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê¥ーÆþÎÏÃÙ±ä¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡Ê¡ö2¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥íー¥ー¤òÈ÷¤¨¡¢¡ÖOMEN Light Studio¡×¤ÇÌ¥ÏÇÅª¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
- 16¥¤¥ó¥Á¤Î2.5K¡Ê2560¡ß1600¡ËOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï500nit¤Îµ±ÅÙ¤È240Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤â¥·¥ãー¥×¤Ç³ê¤é¤«¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖOMEN AI¡×¤Ï¡¢¼ç¤Ë¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥²ー¥àÆâÀßÄê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢OSÀßÄê¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢ÀßÄê¤ò¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¼«Æ°ºÇÅ¬²½¤·¡¢½¾Íè¤ÎÊ£»¨¤ÊÄ´À°ºî¶È¤òÉÔÍ×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHyperX OMEN MAX 16 Gaming Laptop¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢15.3¥¤¥ó¥Á·¿¡ÖHyperX OMEN 15 Gaming Laptop¡×¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥Æ¥ë Core Ultra 9 386H¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Þ¤¿¤ÏAMD Ryzen 9 8945HX¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop¤Þ¤ÇÅëºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç170W¤ÎTPP¤ò¼Â¸½¡£Á°À¤Âå¤ÎVictus 15¤Î105W¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡Ê¡ö£±¡Ë¡£
- ¡ÖOMEN Tempest Cooling¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÎäµÑ¤Ç°ÂÄêÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ãþÂÎÆâÉô¤Î¶õµ¤¤ò°µ½Ì¤·¡¢¹â°µ¤Î¥¨¥¢¥Õ¥íー¤ò¥Òー¥È¥·¥ó¥¯¤äÇÓµ¤¸ý¤Ø¤È¶¯À©Åª¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¥Ï¥¤¥Ñー¥Ð¥ê¥Ã¥¯¹½Â¤¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉé²Ù»þ¤Ç¤âÆâÉô¤ÎÇ®¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
- 15.3¥¤¥ó¥Á¤Î2.5K¡Ê2560¡ß1600¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï3ms¤Î±þÅúÂ®ÅÙ¤È180Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÁÇÁá¤¤Æ°¤¤â¥·¥ãー¥×¤Ç³ê¤é¤«¤ËÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ßÈ¯ÇäÍ½Äê¤ÎOLED¥Ñ¥Í¥ëÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤êÎ×¾ì´¶Ë¤«¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢8K¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¥ー¥Üー¥É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎOMEN 16¡Ê2025¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥ーÆþÎÏÃÙ±ä¤òºÇÂç34¡óÃ»½Ì¤·¡Ê¡ö3¡Ë¡¢¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒHyperX Clutch Tachi ¥²ー¥ß¥ó¥°¥ì¥Ðー¥ì¥¹ ¥¢ー¥±ー¥É¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡Ó
¡ÖHyperX Clutch Tachi ¥²ー¥ß¥ó¥°¥ì¥Ðー¥ì¥¹ ¥¢ー¥±ー¥É¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡×¤Ï¡¢HP½é¤ÎXboxÇ§Äê¥¢ー¥±ー¥É¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ðー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹â¤¤ÀºÅÙ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- TMR¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤Î¼§µ¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¤Ç²÷Å¬¤ÊÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- NGENUITY¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬ー¡¢¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÀßÄê¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¿¥ó·Á¾õ¤ä¥È¥Ã¥×¥×¥ìー¥ÈÍÑ¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç3D¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É3¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¡Ó
¡ÖHyperX Origins 2¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«ºß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ëËÜ³ÊÇÉ¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¤Ç¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥¹¥ï¥Ã¥×ÂÐ±þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ー¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°´¶¤äÁàºîÀ¤òÄÉµá¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¥ー¥Üー¥ÉÁêÅö¤Îµ¡Ç½¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿1800 ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¡ÖHyperX Alloy Origins 2 1800¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡×¤È¡¢65%¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î¡ÖHyperX Alloy Origins 2 65¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡×2¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¹âÂ®¤Î 8K ¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖHyperX Alloy Origins 2 1800¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡×¤ÏËèÉÃºÇÂç8,000²ó¤ÎÉÑÅÙ¤ÇPC¤ÈÄÌ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ーÁàºî¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤ÎÆþÎÏ¤âÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
- ¥Û¥Ã¥È¥¹¥ï¥Ã¥×ÂÐ±þ¤Î5¥Ô¥ó¥½¥±¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±ÉÔÍ×¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¥ー¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ò¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç3D¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»ÅÍÍ¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖHyperX Eve 1800 ¥²ー¥ß¥ó¥°¥ー¥Üー¥É¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¥²ー¥à¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ー¥Üー¥É¤Ç¤¹¡£¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤Ê 1800 ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ä¥Þ¥¤¥¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ç¥¹¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¿´ÃÏ¤è¤¤ÂÇ¸°´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Á¥´ー¥¹¥Èµ¡Ç½¤È12 ¥ー¡¦¥íー¥ë¥ªー¥Ðー¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¤ÎÆþÎÏ¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÁàºîÀ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¡ÖHyperX NGENUITY¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥à¥âー¥É¤ÎÀßÄê¡¢¥Þ¥¯¥í¤ÎºîÀ®¡¢10¥¾ー¥ó¤ÎRGB¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¡¢¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥Ç¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Éý¹¤¤¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
HyperX OMEN MAX 16
HyperX OMEN 15
HyperX Clutch Tachi
HyperX Alloy Origins 2 1800
¢¨²Á³Ê¤ä»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö1¡§¹½À®¤Î°ìÉô¤Ï2026Ç¯4·î°Ê¹ßÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÇ½»ÅÍÍ¤Ï¡¢HP¤ÎÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Ë¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÉ¸½à»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö2¡§HP¤ÎÆâÉô¥Æ¥¹¥È¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¤ä»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°À¤Âå¤È¤Î¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤ÎÈæ³Ó¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö3¡§¥ーÆþÎÏ¤ò¸¡½Ð¤·¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥ìー¥È¡¢¥Ç¥Ð¥¦¥ó¥¹½èÍý¡¢¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¡¢USB¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¤¥¹Åù¤ò·Ð¤ÆCPU¤¬½èÍý¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤¹¤ëÃÙ±ä¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£200Hz¤Î¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤Î¥ー¥Üー¥É¤òÅëºÜ¤¹¤ëOMEN 16¡Ê2025¡Ë¤Î¥ーÆþÎÏÃÙ±ä¤Î¼ÂÂ¬ÃÍ11.1ms¤È¡¢8000Hz¤Î¥Ýー¥ê¥ó¥°¥ìー¥È¤Î¥ー¥Üー¥É¤òÅëºÜ¤¹¤ëHyperX OMEN 15¡Ê2026¡Ë¤Î¼ÂÂ¬ÃÍ7.3ms¤È¤òÈæ³Ó¤·¤¿HP¼ÒÆâ¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£
¢¡À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://jp.ext.hp.com/gaming/personal/
¢¡À½ÉÊ¼Ì¿¿¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡Ê²èÁü¥Çー¥¿¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¡https://jp.ext.hp.com/info/newsroom/library/gaming/
HP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HP Inc.¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¡§HPQ¡Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ¯¤Êý¡ÊFuture of Work¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£180¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¼¼Â¤·¤¿Æ¯¤Êý¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤ÊAIÅëºÜ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸Ãæ¤Î¼ÒÌ¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
