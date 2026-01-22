¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä Re:BIRTH¡ÙÅÁÀâ¤Î°Çµ³»Î¡Ö¡ÎÊø¤ì¤¿±É¸÷¡Ï¥Ñ¥é¥Ì¥¹¡×¤¬»²Àï¡ª¿·Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢ËÜ³Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù¡Ê³«È¯¡§Netmarble Nexus¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·ÅÁÀâ¥¥ã¥é¤ÎÅÁÀâ¤Î°Çµ³»Î¡Ö¡ÎÊø¤ì¤¿±É¸÷¡Ï¥Ñ¥é¥Ì¥¹¡×¤ä¡ÖìºÀæ¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¥²ー¥à¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ö¡ÎÊø¤ì¤¿±É¸÷¡Ï¥Ñ¥é¥Ì¥¹¡×»²Àï¡ª
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¥Æ¥ë¥¹½Ð¿È¤Î°Çµ³»ÎÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ëÅÁÀâ¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥¿¥¤¥×¥¥ã¥é¤Î¡Ö¡ÎÊø¤ì¤¿±É¸÷¡Ï¥Ñ¥é¥Ì¥¹¡×¤¬¿·¤¿¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥Ì¥¹¡×¤Ï¡¢¼¡¸µ¤ÎÎö¤±ÌÜ¤«¤é¸½¤ì¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¿¯¹¶»þ¤ËÁí»ÊÎá´±¤òÌ³¤á¡¢¼¡¸µ¿¶Æ°ÇúÃÆ¤òÍÑ¤¤¤ÆÅ¨¤Î½÷²¦¤ÈÁã¤òÝÓÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¼¡¸µ¤ÎÎö¤±ÌÜ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Æ¥ë¥¹ÌÇË´¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¡¦¿·ÅÁÀâ¥¥ã¥é¡Ö¡ÎÊø¤ì¤¿±É¸÷¡Ï¥Ñ¥é¥Ì¥¹¡×
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=jHeVMbHz34U ]
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥Ì¥¹¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾¤´¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥Ì¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤¬Â¾ÅÁÀâ¥¥ã¥é¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾å¾º¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥Ì¥¹¶¯²½¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¥¥ã¥é¡ÖìºÀæ¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤¿±ÑÍº¤Ç¡¢¥®¥ë¥ÉÀï¸ò´¹¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¿·ÅÁÀâ¥¥ã¥é¡ÖìºÀæ¡×
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=yCmD-HcHhhM ]
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿·µ¬¥³¥¹¥Á¥åー¥à3¼ï [¥á¥ë¥¥ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥º&¥Ö¥é¥ó¥»¥ë¡¢¥Ñ¥é¥Ì¥¹] ¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·µ¬¥¨¥ê¥¢23 [²Ì¤ÆÌµ¤¾ëÊÉ] ¤ª¤è¤Ó±óÀ¬Ââ¶¯²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1·î27Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ËèÆü¥×¥Ã¥·¥å¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÂçÎÌ¤Î¡Ö¥«¥®¡×¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2·î5Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö2026¥»¥Ê¿·Ç¯´¶¼Õº×¥¯ー¥Ý¥óÃµ¤·¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâ¥¥ã¥é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÁªÂò¥«ー¥É II¡×¤Ê¤É¤Î¹ë²ÚÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥àÆâ¡¢¸ø¼°¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿·Ç¯´¶¼Õº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÃµ¤·¤ÆÆþÎÏ¤·¡¢Êó½·¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢1·î22Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Epic Games StoreÈÇ¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä Re:BIRTH¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢¿·µ¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤ÊÆ³ÆþÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯2·î5Æü¤Ë±ä´ü¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Epic Games Store¾å¤Î¸ø¼°¥²ー¥à¥Úー¥¸¤Ï°ú¤Â³¤¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´À¤³¦¶¦ÄÌ¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥óÃ£À®¤Ë¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¡¢¾ò·ïÃ£À®»þ¤Ë¤Ï¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤¬Á´¥æー¥¶ー¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤ä³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù¡§¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¡§1·î22Æü¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¾ÜºÙ
https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/view/11/388
¡¦¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù ¸ø¼°¥Õ¥©ー¥é¥à¡§³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È
https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/list/15/1
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤Ï¤¿¸ø¼°X¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://sena.netmarble.com/ja
¡¦¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù ¸ø¼°X
https://x.com/sevenknights_jp
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä Re:BIRTH¡Ù¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µ¥¤¥È
¡¦App Store
https://apps.apple.com/jp/app/-re-birth/id6479595079
¡¦Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tskgb
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÊNetmarble Launcher¡§PC¡Ë
https://sena.netmarble.com/ja
¢¡¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¤È¤Ï¢¡
¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç1²¯¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤ÎÀµÅý¤Ê¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡ÙÆÃÍ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÈÀïÎ¬À¡¢¼ê·Ú¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö´°À®·¿¥¿ー¥óÀ©¥Ð¥È¥ë¡×¤È¶¦¤Ë¡¢Á´À¤³¦¤Î¥æー¥¶ー¤ò¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡ÖÅÁÀâ¡×¤¬¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î´¶Æ°¤ò´Ý¤´¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¡Ù¤Î¥¨¥Ð¥ó±óÀ¬Ââ¤ÎËÁ¸±Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø³§ÍÍ¤ò¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
¡Î ¥¿¥¤¥È¥ë ¡Ï¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥ÄRe:BIRTH
¡Î ¥¸¥ã¥ó¥ë ¡Ï ËÜ³Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーRPG
¡Î ³«È¯¡Ï Netmarble Nexus
¡Î ÂÐ±þÃ¼Ëö ¡Ï Android ver.8.0°Ê¹ß ¡¿ iOS ver.15.0°Ê¹ß
¡Î ²Á³Ê ¡Ï ´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥×¥êÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡Î ¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü ¡Ï 2025Ç¯9·î18Æü
¢¡Netmarble Corp.¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢¡
2000Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇä¾å¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à¤Î³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëIP¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥àÂÎ¸³¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸ÜµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kabam¤ÈSpinX Games¡¢Jam City¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢HYBE¤ÈNCSOFT¤Î¼çÍ×³ô¼ç¤Ç¤â¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤Ï¡¢¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡§ARISE¡Ù¡¢¡Ø¥»¥Ö¥ó¥Ê¥¤¥Ä¡§ReBIRTH¡Ù¡¢¡ØRAVEN2¡Ù¡¢¡Ø¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥Õ¥¡¥¤¥È¡Ù¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá ～¸÷¤È°Ç¤Î¸òÀï～¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://company.netmarble.com/en ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Þー¥Ö¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢ https://www.netmarble.co.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î¾ðÊó·ÇºÜµÚ¤Ó²èÁü»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸¢ÍøÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. All Rights Reserved.
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£