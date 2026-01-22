BlueMeme½Ð»ñÀè¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖBizcare¡×¡¢µï½»¼Ô¸þ¤±¤ËÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒBlueMeme¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÏÆ ·±À²¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBlueMeme Partners¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙ°æ ÍÎÍµ¼ù¡¢°Ê²¼ BMP¡Ë¤Ï¡¢½Ð»ñÀè¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¡Ê°Ê²¼ ¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖBizcare¡Ê¥Ó¥º¥±¥¢¡Ë¡×¤¬¡¢Ê£¹ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¡Ö¶ÓÄ®¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë2026Ç¯1·î23Æü¤è¤êÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢BlueMeme¥°¥ëー¥×¡¢¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¡¢°ÂÅÄÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ °ÂÅÄÉÔÆ°»º¡Ë¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ »°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥êー¥¹¡Ë¤Î4¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþµï¼Ô¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«Âð¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢½èÊýÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤ÈÊ£¹ç¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ÓÄ®¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤Ï¡¢°ÂÅÄÉÔÆ°»ºÅù¤¬ÊÝÍ¤·¡¢15¡¦16³¬¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡ËÉôÊ¬¤Ï»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥êー¥¹¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ë¤ÏBlueMeme¤ÎÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¤âÆþµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆ³Æþ¤Ï¡¢°ÂÅÄÉÔÆ°»º¤ª¤è¤Ó»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥êー¥¹¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÆþµï¼ÔËþÂÅÙ¸þ¾å»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µï½»¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âBlueMeme¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°åÎÅ¡ßÉÔÆ°»ºÎÎ°è¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡ÖBizcare¡×¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤°åÎÅÂÎ¸³
¡ÖBizcare¡×¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦ÉþÌô»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¿ÇÎÅ¡¦ÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢Ìô¤ÎÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ±¡¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡¢±¡Æâ´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ä´ë¶È¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÊª·ï¤ÎÆþµï¼Ô¤Ï¡¢¡ÖBizcare¡×¤ÎÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÇÎÅÍ½Ìó¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ë¤è¤ëÉþÌô»ØÆ³¡¢Ìô¤ÎÇÛÁ÷¤Þ¤Ç¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ìô¶É¤Î³«¶É»þ´ÖÆâ¤Ç¤ÎÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½èÊýÌô¤ÎÇÛÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
BlueMeme¥°¥ëー¥×¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤ÎÇØ·Ê
BlueMeme Partners¤Ï2025Ç¯6·î¡¢¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¤Ø½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¹½ÃÛ¡¢·Ð±Ä´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥íー¥³ー¥É³«È¯µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢³«È¯¥¹¥Ôー¥É¤È±¿ÍÑ¤Î½ÀÆðÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¸½¾ì¡¦ÍøÍÑ¼ÔÁÐÊý¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë°åÎÅDX´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î»°ÎÎ°è¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÅÔ»Ô·¿¥µー¥Ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²è´ë¶È³µÍ×
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥êー¥¹¤Ï¡¢»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÄÂÂß½»Âð¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ê±¿±Ä´ÉÍý¡Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1986Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë´ØÀ¾·÷¡¦Ì¾¸Å²°·÷¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ì¸Í¤«¤é°ìÅï¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÄÂÂß½»Âð¤Î´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤¹¤ë¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÉÔÆ°»º³èÍÑ¤ò¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤¦¿Í¤Ë²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°æ¾å ½ã
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÆóÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¿·½É»°°æ¥Ó¥ë
ÀßÎ© ¡§1986Ç¯4·î1Æü
URL ¡§https://mfhl.mitsui-chintai.co.jp
°ÂÅÄÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ÂÅÄÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢µì°ÂÅÄºâÈ¶¤ÎÃæ³Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ÂÅÄÊÝÁ±¼Ò¤ÎÂèÆó²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¾¼ÏÂ25Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÁí¹çÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö´Ä¶¤È¶¦À¸¤·¡¢½»¤ßÂ³¤±¡¢Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Þ¤Á¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦½»Âð¡¦¾¦¶È»ÜÀß¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ÜÀß¤Î³«È¯¤«¤é±¿±Ä¡¢´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§°ÂÅÄÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÅÄ ¼é
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®ÆóÃúÌÜ11ÈÖÃÏ
ÀßÎ© ¡§1950Ç¯9·î1Æü
URL ¡§https://www.yasuda-re.co.jp/(https://www.yasuda-re.co.jp/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ºßÂðÄ´ºÞ¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡¦ÉþÌô»ØÆ³¡¦ÌôÇÛÁ÷¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿»ÅÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤Æ°åÎÅ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ±¡¤¬Æñ¤·¤¤¹âÎð¼Ô¡¢Â¿Ë»¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤Ç³°½Ð¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°åÎÅ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤â¡È°Â¿´¤·¤Æ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¡É¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥Ð¥êー
ÂåÉ½¼Ô ¡§Ê¿Ìî ¹°´î
½êºßÃÏ ¡§¢©112-0004 ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-23-7¡¡µÜÅÄ¥Ó¥ë1F
e-Mail ¡§info@medivery.co.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ ¡§03-5615-8905
URL ¡§https://medivery.co.jp/(https://medivery.co.jp/)
³ô¼°²ñ¼ÒBlueMeme¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BlueMeme¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥íー¥³ー¥É³«È¯´ðÈ×¡ÖOutSystems¡×¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥íー¥³ー¥É³«È¯»Ô¾ì¤òÂè°ìÀþ¤Ç¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î»þÅÀ¡¢Îß·×180¼Ò°Ê¾å¤Î¥íー¥³ー¥ÉÀ½ÉÊÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡¢5,100·ï°Ê¾å¤Î¥íー¥³ー¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¼ÂÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢6,200Ì¾°Ê¾å¤ÎOutSystems¤Îµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¢¥¸¥¢½é¤ÎOutSystems¥×¥ì¥ß¥¢¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î³«È¯ÊýË¡ÏÀ¡ÖAGILE-DX¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤È¥íー¥³ー¥É¼êË¡¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå·¿¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇË²õÅª¤ÊÊÑ³×¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤ÎDX¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBlueMeme
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µÜÏÆ ·±À²
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-20
»ñËÜ¶â ¡§974,707,376±ß¡Ê2025Ç¯11·î30Æü»þÅÀ¡Ë
»ö¶È³«»Ï ¡§2009Ç¯8·î¡ÊÀßÎ©2006Ç¯12·î¡¦»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¸å¡¢Á°ÂåÉ½¤Ë¤Æ»ö¶È³«»Ï¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì ¡§Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ê¾Ú·ôÈÖ¹æ¡§4069¡Ë
URL ¡§https://www.bluememe.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒBlueMeme Partners¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BMP¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Åê»ñ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦BlueMeme¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£BlueMeme¥°¥ëー¥×ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎÈ¯·¡¤ä»Ù±ç¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ»ö¶È¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¥°¥ëー¥×¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBlueMeme Partners
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÙ°æ ÍÎÍµ¼ù
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ® 3-20
»ñËÜ¶â ¡§75,000,000±ß¡Ê2025Ç¯11·î30Æü»þÅÀ¡Ë
ÀßÎ©Æü ¡§2022Ç¯4·î
URL ¡§https://www.bmpartners.jp/(https://www.bmpartners.jp/)