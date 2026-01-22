¡ÚÌô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Àß·×»ÎÉ¬¸«¡ª¡ÛÌôµ¡Ë¡¤Ë½à¤¸¤¿´ûÀ½ÉÊ¡ÖÄ´ºÞÁë¡×2026Ç¯2·îÈ¯Çä
¥¹¥êー¥Ê¥¤¥óÅçÌî³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ìô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÄ´ºÞ¼¼Àß·×¤Ç²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÆ©»ëÌÌ¡ÊÁë¸ý¡Ë¡×¤ò¡¢´ûÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡ß¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÀ°¤¨¤¿¡ÖÄ´ºÞÁë¡×¤ò2026Ç¯2·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¸½¾ì¤´¤È¤ÎºÙ¤«¤ÊÄ´À°¤ä¸¡Æ¤¡¢ÁëÏÈ¡¦¥¬¥é¥¹¡¦¶âÊª¤Î¼êÇÛ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤ëÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¿ÞÌÌ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÇ¼¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Àß·×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´°À®¥¤¥áー¥¸
Ìô¶É¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¦ÉÂ±¡¤ÎÄ´ºÞ¼¼¤Ï¡¢Æ©»ëÌÌ³ÎÊÝ¤Î¹Í¤¨Êý¤äÇ¼¤Þ¤ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¡¢°Æ·ï¤´¤È¤ËÈùÄ´À°¤¬Áý¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÁëÏÈ¡¦¥¬¥é¥¹¡¦°ú¤¸Í¶âÊª¤Ê¤É¼êÇÛÀè¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¤ÎÉé²Ù¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½¾ì²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ ¡Ö´ûÀ½ÉÊ²½¡×¡Ü¡Ö¿ÞÌÌÄó¶¡¡×¡Ü¡Ö¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×¡Ü¡ÖÀßÃÖ¹©»ö¡× ¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÆÃÄ¹£±.¡Ã´ûÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ´ð½à¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë´ó¤»¤¿Àß·×À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤Î¼«¼£ÂÎ´ð½à¤ò»²¹Í¤Ë´ûÀ½ÉÊ²½¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ð½à¤ØÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¾ÜºÙ¤Î¼«¼£ÂÎ´ð½à¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
- ÆÃÄ¹£².¡Ãºî¿Þ¤Î¹©¿ô¤ò·Ú¸ºÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÞÌÌ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙ¤«¤ÊÇ¼¤Þ¤ê¸¡Æ¤¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£»Ü¹©À¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¹½À®¤Ç¤¹¡£
- ÆÃÄ¹£³.¡Ã¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÂÐ±þ²½¾ÑÏÈÉÕ¤¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°Ãí¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¼«¼Ò»Ü¹©¡¦¼«¼Ò¼êÇÛ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ÆÃÄ¹£´.¡ÃÀßÃÖ¹©»ö¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½
¾¦ÉÊ¼êÇÛ¤Î¤ß¤Ç¤â¡¢ÀßÃÖ¹©»ö¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë3¥¿¥¤¥×
FIXÁë(F¥¿¥¤¥×)
W1300/W900¤Î2¥¿¥¤¥×
¡¦H1100mm¡¦D110mm¡¦Á´¤ÆÆâÀ£Ë¡
¤é¤ó¤ÞÉÕ°ú¤¸ÍÁë(SF¥¿¥¤¥×)
W1300/W900¤Î2¥¿¥¤¥×
¡¦H1100mm¡¦D110mm¡¦Á´¤ÆÆâÀ£Ë¡
°ú¤¸ÍÁë(S¥¿¥¤¥×)
W1300/W900¤Î2¥¿¥¤¥×
¡¦H1100mm¡¦D110mm¡¦Á´¤ÆÆâÀ£Ë¡
Ä´ºÞÁë¤Ï3¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È
¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó
¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤È¤Ï¿§Ì£¤Ê¤É¤¬Áê°ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÄ´ºÞÁë¿ÞÌÌ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤É¤¦¤¾
.dxf¡¢.dwg¡¢.pdf·Á¼°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºÞÁë¿ÞÌÌ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.999shimano.com/download/z-26/
À½ÉÊ»ÅÍÍ
- ºà¼Á¡§ÌÚÀ½(F¡ù¡ù¡ù¡ù)¡¿¥¬¥é¥¹¡á5mm¥Õ¥íー¥È¥¬¥é¥¹¡¿°ú¤¸Í¡á¥¢¥ë¥ßÀ½¡Ê¥·¥ë¥Ðー¡¿¥Ö¥í¥ó¥º¡ËÁëÏÈ¡á¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó(¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó¥·ー¥È)
- ÊÉ¸ü¡§90mmÍÑ
- ½ÅÎÌ¡§Ìó35kg¢¨³«¸ýÉô¤ËÊä¶¯ºà¤ò¼èÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- È÷¹Í¡§¥µ¥¤¥º(W/H/D)¥ªー¥Àー¡¦ÁëÏÈ¥«¥éー¤Ê¤ÉÊÌÃíÂÐ±þ²Ä¡¿²°ÆâÍÑ
- ²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ªÌµÎÁ¿ÞÌÌ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤ÎÌµÎÁ¿ÞÌÌ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Îß·×¿ÞÌÌ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô20,000·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¡ª¡ª
¥·¥çー¥±ー¥¹¤ä¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î»Ü¹©¿ÞÌÌ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ëCAD¥Çー¥¿¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤Ï .dxf¡¿.dwg¡¿.pdf ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÞÌÌ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀß·×¸¡Æ¤¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊÁªÄê¡¦Àß·×¸¡Æ¤¤Î¥¹¥Ôー¥É¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤´Í×Ë¾¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ÎCAD¥Çー¥¿¤ò¤´ÍÑ°Õ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¿ÞÌÌ¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´Í×Ë¾¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢ÍÎÁ¤ÇºîÀ®Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¿ÞÌÌ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.999shimano.com/download/
È¯Çä»þ´ü
2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¥¹¥êー¥Ê¥¤¥óÅçÌî³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶âÊª¥áー¥«ー¡ª
¥¹¥êー¥Ê¥¤¥óÅçÌî³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤ò ¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÁõ¾þ¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶âÊª¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÈ¼«¤Î¼Â¸³µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ°ÂÁ´»î¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ °Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤Äº¤±¤ëÀ½ÉÊºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤È¡Ö¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡× ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñ¤ä¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¡¢¿ÍÎà¤Î¿ÊÊâÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥¹¥êー¥Ê¥¤¥óÅçÌî³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©550-0015 Âçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾3-2-17
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅçÌî ÏÂ¹°
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¡ûÄÄÎóÁõ¾þ¶âÊª ¡û¾Ë»ÒÉÕÂ°¶âÊª ¡û²È¶ñ¶âÊª ¡û·úÃÛ¶âÊª ¡û¥Ç¥Ñー¥È¡¢¥¹ー¥ÑーÅù¤¢¤é¤æ¤ëÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÄÎó¥·¥çー¥±ー¥¹¤Î¥ìー¥ë ¡ûÃª¼õÅù¤Î²·ÈÎÇä¤Ê¤É
HP ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§https://999shimano.com/
Instagram ¡§https://www.instagram.com/999shimano/?hl=ja