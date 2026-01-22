¡ØX-ray FeiFei illustration by FKEY ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¢¤ß¤¢¤ß¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖWE ART DOING¡×¤è¤ê¡¢¡ØX-ray FeiFei illustration by FKEY ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤ò¡¢¸½ºß¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üX-ray FeiFei illustration by FKEY ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196970&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£X-ray FeiFei illustration by FKEY ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§36,300±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯10·îÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§WE ART DOING
¡Ú¥µ¥¤¥º¡ÛÁ´¹â¡§ËÜÂÎÌó23.5cm
¡ÚÁÇºà¡ÛPU¡¢¼§ÀÐ
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ
¡¦°Ø»Ò(ÂæºÂ)
ËÜÂÎ¤È°Ø»Ò(ÂæºÂ)¤Ï¼§ÀÐÆâÂ¢»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¾åÈ¾¿È¤Î¹üÉôÊ¬¤Ï¡¢»ç³°Àþ¥é¥ó¥×¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ö¸÷È¿¼Í¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üX-ray FeiFei illustration by FKEY ´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196970&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢¨À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)WE ART DOING
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)