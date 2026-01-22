¡ÚBLUE BLUE¡ÛÙû¿å¥ï¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥ïー¥¯¥³ー¥È¤òÈ¯Çä
¥Ç¥Ë¥à¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÁÇËÑ¤Ç¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÒBLUE BLUE
¡Ê¥Ö¥ëー ¥Ö¥ëー¡Ë¡Ó¤è¤ê¡¢Ùû¿å¥ï¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥ïー¥¯¥³ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥ïー¥¯¥³ー¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¸½ÂåÅª¤ÊÃåÍÑ´¶¤òÎ¾Î©
¤µ¤»¤¿°ìÃå¤Ç¤¹¡£
Ìó8oz¤Î¡ÒBLUE BLUE¡Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥Ë¥à¤Ë¡¢¾¾»é¤È¥Ñ¥é¥Õ¥£¥ó¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¼ù»é¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò
»Ü¤·¤¿¡¢Ùû¿å¥ï¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¸õ¤òÌä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ëÙû¿åÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼«Á³¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡Ç½À¤ÈÉÊ³Ê¤òÈ÷¤¨¤¿¥ïー¥¯¥³ー¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¥ï¥Ã¥¯¥¹¥é¥¤¥È¥Ç¥Ë¥à¥ïー¥¯¥³ー¥È
¥«¥éー¡§INDIGO
¥µ¥¤¥º¡§S～XL
²Á³Ê¡§\67,100¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢½Å¤ÍÃå¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤Äø¤è¤¯¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÀß·×¡£¥Ç¥Ë¥à¤Î°ìËç»ÅÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢
¥ï¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÅ¬ÅÙ¤Ê¥Ï¥ê¤È¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤¬¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁÇºà´¶¤Ë
°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹ÆÃÍ¤Î¼Á´¶¤äÆ÷¤¤¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿²÷Å¬¤ÊÃåÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾®4¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¹â¤¤¼ýÇ¼ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤ÏÆâÂ¦¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¹½Â¤¤È¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿¼¤á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥È¤ä¡¢´¬¤Ë¥¤¤»ÅÍÍ¤Ê¤É¡¢¿ï½ê¤Ë·øÏ´À¤Èµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿
¤Ä¤¯¤ê¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹Í³Íè¤Î¥ïー¥¯¥¦¥¨¥¢¤é¤·¤¤Ìµ¹ü¤µ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÒBLUE BLUE¡Ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁÇºàÁª¤Ó¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥ÈÀß·×¤òÍ»¹ç¡£
Æü¾ï»È¤¤¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤ÊÃåÍÑ´¶¤Ç¡¢¥·ー¥º¥ó¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌä¤ï¤º¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥Ë¥à¥ïー¥¯
¥³ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2026 Ç¯ 1·î²¼½Ü¡¿¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
¡ÚÅ¸³«Å¹ÊÞ¡Û
BLUE BLUE
1980Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÀ½ºî¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¤ËÃå¤±¤ë¤Û¤É¤ËÈþ¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥Ë¥à¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÁÇËÑ¤Ç¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Êµæ¶Ë¤Î¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡ÒBLUE BLUE¡Ó¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Instagram ▶ :
https://www.instagram.com/blue_blue_official/
¡ÚSNS¡¿´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
