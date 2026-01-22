1·î22Æü¡Ö¶Ø±ì¤ÎÆü¡×¡ª¥Ë¥³¥Á¥ó0¤Î¡ÖNICOLESS¡×¥·¥êー¥º¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä4²¯7Àé7É´ËüËÜÆÍÇË¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬¡Öº£Ç¯¤³¤½¶Ø±ì¡¦¸º±ì¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È
¥é¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µÊ±ì¶ñ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢ÅÄÂóÏº¡Ë¤Ï¡¢1·î22Æü¤Î¡Ö¶Ø±ì¤ÎÆü¡×¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô4²¯7Àé7É´ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¥Ë¥³¥Á¥ó0¤Î¼¡À¤Âå¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖNICOLESS¡Ê¥Ë¥³¥ì¥¹¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://nicoless.jp/
22Æü¤Ï¶Ø±ì¤ÎÆü¡ª
Ëè·î22Æü¤Ï¡¢¿ô»ú¤Î¡Ö2¡×¤òÇòÄ»¡Ê¥¹¥ï¥ó¡áµÛ¤ï¤ó¡Ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ö¶Ø±ì¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÇ¯»Ï¤«¤é·ò¹¯»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë1·î¤Ï¡¢¶Ø±ì¤ä¸º±ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNICOLESS¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢2018Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¥æー¥¶ー¤Î¡Ö¥Ë¥³¥Á¥ó¤Ï¼¤á¤¿¤¤¤¬¡¢µÛ¤¤±þ¤¨¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤¿¥Ë¥³¥Á¥ó0¤Î¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô4²¯7Àé7É´ËüËÜ¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¥¹¥àー¥º¤ËÃµ¤»¤ë¤è¤¦¡¢UI¡Ê¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤Î²þÁ±¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤³¤½¡×¤È´ê¤¦Êý¡¹¤ÎºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×£±¡§¿·È¯Çä¤ÎVAPE¡ÖNICOLESS VAPE2¡×
2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆµÛ°ú²ó¿ô¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Ûー¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥ê¥à¤Ê¥Ú¥ó·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢µÛ¤¤¸ý¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀìÍÑ¥«¥ÐーÉÕ¤¤Ç¡¢À¶·é¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£²¡§¥Ë¥³¥Á¥ó0¤Î»È¤¤¤¤êVAPE¡ÖNICOLESS VAPE¡×
2023Ç¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢²ÃÇ®¼°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë»È¤¤ÀÚ¤êVAPE¤Ç¤¹¡£ÃãÍÕ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÖËþÂ´¶¡×¤ò¡¢½¼ÅÅ¤ä½àÈ÷¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Á´¤¯¿·¤·¤¤·Á¤Ç¼Â¸½¡£¼ê·Ú¤µ¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊµÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤òÎ¾Î©¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
£³¡§¥Ë¥³¥Á¥ó¥Õ¥êーÃãÍÕ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖNICOLESS NiL¡×
¤ª»È¤¤¤Î²ÃÇ®¼°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤âµÛ¤¨¤ëÃãÍÕ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£ÆâÉô¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¿·³«È¯¤·¡¢±ì¤ÎÎÌ¤ä¤¿¤Ð¤³¤Ë¶á¤¤É÷Ì£¡¢µÛ¤¤¿´ÃÏ¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥³¥Á¥ó¥¼¥í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÅ¶¨¤Î¤Ê¤¤ËþÂ´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖNICOLESS¡×¥·¥êー¥º³«È¯ÇØ·Ê
Æ¯¤Êý¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢Ë»¤·¤µ¤äÆü¡¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ëµ¤Ê¬¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ò¤ÈÂ©¡×¤Î»þ´Ö¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡¢µÙ·Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥³ー¥Òー¤ä¤ª²Û»Ò¡¢¥¿¥Ð¥³¤Çµ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥¯¥êー¥ó¤Ë¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNICOLESS¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸½Âå¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ë¥³¥Á¥ó¥¼¥í¤Î»È¤¤ÀÚ¤êVAPE¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï4²¯7Àé7É´ËüËÜ¢¨¤òÆÍÇË¡Ê¢¨2025Ç¯8·î»þÅÀ¡Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤ÈË§½æ¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¡È¤¤¤Ã¤×¤¯¡É¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¡×¤ò·Ç¤²¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êË¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
NICOLESS VAPE 2À½ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§NICOLESS VAPE 2¡Ê¥Ë¥³¥ì¥¹¥Ù¥¤¥× 2¡Ë
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¥Õ¥ìー¥Ðー¡§Á´5¼ï¡ÊULTRAHARD MENTHOL¡¢GREEN APPLE¡¢MUSCAT¡¢SAKURA GRAPE¡¢CAFE LATTE¡Ë
µÛ°ú²ó¿ô¡§Ìó900²ó¡¡¢¨µÛ°ú²ó¿ô¤Ï»ÈÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ê¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÈÎÇäÀè¡§Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¡¢¨½ç¼¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Åù¤ÇÈÎÇäÍ½Äê
¥µ¥¤¥È¡§https://nicoless.jp/vape2/
NICOLESS VAPE¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§NICOLESS VAPE ¡Ê¥Ë¥³¥ì¥¹¥Ù¥¤¥×¡Ë
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¡§31 ¡ß 17 ¡ß 143 mm 30g
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§400mAh
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§2ml
¥Õ¥ìー¥Ðー / Á´6¼ïÎà¡§FREEZE BLACK/GOLD LEMON/GREEN APPLE/RED MIXBERRY/WHITE GRAPE/BLEND COFFEE
¥µ¥¤¥È¡§https://nicoless.jp/vape/
NICOLESS NiL¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§NICOLESS NiL¡Ê¥Ë¥³¥ì¥¹¡¦¥Ë¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§460±ß(ÀÇ¹þ)
ÆâÍÆÎÌ¡§1È¢20ËÜÆþ¤ê
¥Ë¥³¥Á¥ó¡§¥Õ¥êー
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§ºÇ¿·Í¶Æ³²ÃÇ®¼°¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¡Ê¥¢¥¤¥³¥¹¥¤¥ë¥Þ¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡Ë
¥µ¥¤¥È¡§https://nicoless.jp/nil/
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯²ñ¼Ò³µÍ×
¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µÊ±ì¶ñ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤Î¥é¥¤¥¿ー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯ÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤È´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¼Ò²ñ¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤ëÅô¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶£²ÃúÌÜ£±£³－£¹
ÂåÉ½¼Ô¡§×¢ÅÄÂóÏº
ÁÏ¶È¡§¾¼ÏÂ12Ç¯¡Ê1937Ç¯¡Ë
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ê1954Ç¯¡Ë
URL¡§https://www.lightec-inc.jp/