Âè14²ó¡ÖÄ´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×£²£°£²£¶¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢Ä´ÉÛ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸Å³Ú³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë»Ø´ø¼Ô¤Ç²»³Ú²È¤ÎÎëÌÚÍ¥¿Í(¤Þ¤µ¤È)¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¡¢Âî±Û¤·¤¿±éÁÕµ»½Ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¿¹²¼ Í£(¤æ¤¤)¤¬¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ò¡¢¥Ð¥Ã¥Ï±éÁÕ¤ÎÀ¤³¦Åª¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ²íÌÀ¤¬´Æ½¤¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤Îº×Åµ¡ÖÄ´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×£²£°£²£¶¡×¤Î³«ºÅ¤ò£¶·î£²£°Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£¶·î£²£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø±é¾ðÊó¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü¤Ï£²·î£²£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¶Ã¤¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ÎëÌÚÍ¥¿Í(c)Marco Borggreve
2026Ç¯¤ÎÄ´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤²»³Ú¡¢¤á¤·¤¢¤¬¤ì¡£¡×¡ª
Ä´ÉÛ¤Î¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤ò°ì¤Ä¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ºî¶Ê²È¤Ï¥ì¥·¥Ô¤ò¹Í¤¨¡¢±éÁÕ²È¤Ï²»¤ò¹ï¤ß¡¢Ä°¤¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤½¤ì¤òÌ£¤ï¤¦――¤½¤ó¤Ê¥¤¥áー¥¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£0ºÐ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥ªー¥±¥¹¥È¥é¸ø±é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºî¶Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÄ´ÉÛÌ¾Êª¤Î(!?)ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢º£Ç¯¤âÂ¿ºÌ¤Ê¡È¥á¥Ë¥åー¡É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î¿©Âî¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÈÕ»Á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ì»®¡á°ì¸ø±é¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤ª¤¤¤·¤¤²»³Ú¡¢¤á¤·¤¢¤¬¤ì¡£
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡ÎëÌÚÍ¥¿Í
ËèÇ¯¹¥É¾¤Î»²²Ã·¿´ë²è¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÃÄ°÷Êç½¸¤È¡¢¥·¥êー¥º5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¿·¤·¤¤²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÎºîÉÊÊç½¸¤Î³µÍ×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡×¤Ï¡¢¼ã¼ê±éÁÕ²È¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤¹¤ëÄ´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡£º£²ó¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¼ã¼ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦¾¾ÅÄ²Ú²»(¤«¤Î¤ó)¤ò¥½¥ê¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¤Î¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶ÊÂè24ÈÖ¤È¡¢¥Þー¥éー¤Î¸ò¶Á¶ÊÂè1ÈÖ¡Öµð¿Í¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£³Æ¥Ñー¥È¤ò»ØÆ³¤·¡¢¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Çò°æ·½¤ä¾åÌîÀ±Ìð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎëÌÚÍ¥¿Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤¿¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥½¥ê¥¹¥È¤ä¹ñÆâ³°¤Î¼çÍ×¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¼óÀÊÁÕ¼Ô¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¹çÆ±Îý½¬¤ò·Ð¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£³°¹ñÀÒ¤Î»²²Ã¼Ô¤ä±óÊý¤«¤é»²²Ã¼Ô¤Ë¤ÏÅÏ¹ÒÈñÅù¤ÎÊä½õ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê±éÁÕ²È¤Î»²²Ã¤òÂ¥¤·¡¢¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î±éÁÕ¤òÄÌ¤¸¤¿Ë¤«¤Ê¸òÎ®¤Îµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡ÖÎëÌÚ²íÌÀ¡ß¥Õ¥§¥¹¥ª¥±¡¡¥Þー¥éー¡Öµð¿Í¡×¡×
¡ã½Ð±é¡äÎëÌÚ²íÌÀ¡Ê»Ø´ø¡Ë¡¢¾¾ÅÄ²Ú²»¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡Ä´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡Ê´É¸¹³Ú¡Ë
¡ãÆüÄø¡ä6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë1£¶»þ³«±é
¡ã¶ÊÌÜ¡ä¥Ø¥ó¥Ç¥ë¡§¹çÁÕ¶¨ÁÕ¶Ê ¥ÏÄ¹Ä´¡Ö¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥Àー¤Î¶Â±ã¡×ÁÈ¶Ê HWV 318
¡¡¡¡¡¡ ¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡§¥Ô¥¢¥Î¶¨ÁÕ¶ÊÂè24ÈÖ ¥ÏÃ»Ä´ K.491
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þー¥éー¡§¸ò¶Á¶ÊÂè1ÈÖ ¥ËÄ¹Ä´¡Öµð¿Í¡×
¡ã²ñ¾ì¡äÄ´ÉÛ»Ô¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë
ÎëÌÚ²íÌÀ(c)Marco Borggreve
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ªー¥±¥¹¥È¥é¡¡Ä´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×2025¤è¤ê
¥·¥êー¥º5²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¿·¤·¤¤²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÏÁõ¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî¶Ê²È¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ºî¶Ê²È¤¬ÁÏºî¤·¤¿¡È¿·ºî¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃøÌ¾¤Êºî¶Ê²È¤ÎÀèÀ¸Êý¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ë²è¤ËºîÉÊ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëºî¶Ê²È¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¿·¤·¤¤²»³Ú¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×Vol.5
¡ã½Ð±é¡ä¶â»Ò¿ÎÈþ¡Êºî¶Ê²È¡Ë¡¢ºÙÀî½ÓÉ×¡Êºî¶Ê²È¡Ë¡¢ºäÅÄÄ¾¼ù¡Êºî¶Ê²È¡Ë
¡ãÆüÄø¡ä6·î24Æü¡Ê¿å¡Ë£±.15:30～17:30¡¡£².18:00～20:00
¡¡¡¡¡¡¡¡6·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë£³.15:30～17:30¡¡
¡ãÎÁ¶â¡ä¡Ú1Æü·ô¡Û2,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚZEN¥»¥Ã¥È·ô¡Û18,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥ª¥Ú¥é¡ØZEN¡Ù¤â´Õ¾Þ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥Á¥±¥Ã¥È
¡ã²ñ¾ì¡äÄ´ÉÛ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤¿¤Å¤¯¤ê¡¡¤à¤é¤µ¤¥Ûー¥ë
¤µ¤é¤Ë¡¢²»³Úº×¤ÎÆþ¸ý¤òºÌ¤ë¥³¥ó¥µー¥È¡Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡×¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë±éÁÕ²È¤âÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î²»³Ú¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡¿¥ªー¥×¥ó¥¹¥Æー¥¸¡¿¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥µー¥È
¡ãÆüÄø¡ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡¡¡¡6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ªー¥×¥ó¥¹¥Æー¥¸¡¡¡¡¡¡6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥µー¥È¡¡6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ã²ñ¾ì¡ä¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡¡¡¡Ä´ÉÛ»Ô¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë¡¡¾®¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¥ªー¥×¥ó¥¹¥Æー¥¸¡¡¡¡¡¡Ä´ÉÛ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤¿¤Å¤¯¤ê¡¡¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥µー¥È¡¡Ä´ÉÛ»Ô¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ëÁ°¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥ªー¥×¥ó¥¹¥Æー¥¸¡¡Ä´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×2025¤è¤ê
¥¦¥§¥ë¥«¥à¥³¥ó¥µー¥È¡¡Ä´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×2025¤è¤ê
Êç½¸¾ðÊó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://chofumusicfestival.com/)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸ :
https://chofumusicfestival.com/
Ä´ÉÛ¹ñºÝ²»³Úº×2026¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Ä´ÉÛ»Ô¥°¥êー¥ó¥Ûー¥ë¡¢Ä´ÉÛ»ÔÊ¸²½²ñ´Û¤¿¤Å¤¯¤ê¡¢Ä´ÉÛ»Ô¤»¤ó¤¬¤ï·à¾ì¡¡¤Û¤«
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÎëÌÚÍ¥¿Í¡¡
¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¿¹²¼ Í£
´Æ½¤¡§ÎëÌÚ²íÌÀ¡¡
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§Ê¿Ìî·É»Ò
¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÄ´ÉÛ»ÔÊ¸²½¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¿¶¶½ºâÃÄ¡¢Ä´ÉÛ»Ô
½õÀ®¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ¶æ³ÚÉô¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í»°É©UFJ¿®Â÷·Ý½ÑÊ¸²½ºâÃÄ
¶¨ÎÏ¡§¶ÍÊþ³Ø±àÂç³Ø¡¡
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥¸¥§¥¹¥¯²»³ÚÊ¸²½¿¶¶½²ñ¡¡
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡§Í¸Â²ñ¼Ò ¥Ð¥Ã¥Ï¡¦¥³¥ì¥®¥¦¥à¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó