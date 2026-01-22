GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤Îµ»½Ñ¤ò·î³Û4,280±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¥×¥é¥ó¡ÖGMO¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â ¥Í¥Ã¥Ède¿ÇÃÇ Lite¡×¤ò¥ê¥êー¥¹
¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×¤ÎGMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ËÒÅÄ À¿¡¡°Ê²¼¡¢GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖGMO¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â ¥Í¥Ã¥Ède¿ÇÃÇ Lite¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖGMO¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â ¥Í¥Ã¥Ède¿ÇÃÇ Lite¡×¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¸Ø¤ëGMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨¤Î¿ÇÃÇ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿SaaS·¿¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£·î³Û4,280±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÀìÌçÃÎ¼±ÉÔÍ×¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë´Æ»ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÀìÌç²È¤ò¸Û¤¨¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)¡¡GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÏ¢·ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5216_1_0d048a7e2e815ca71a324b295051ed01.jpg?v=202601220951 ]
¡Ú¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡Û
¢£¡Ö¹â¤Þ¤ë¶¼°Ò¡×¤È¡Ö¸½¾ì¤Î¸Â³¦¡×
¡¡¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤ÏÆü¡¹ÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í½»»¤ä¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¤ÏÌ¤¼Â»Ü¤«¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÇ¯¿ô²óÄøÅÙ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÀÚ¼Â¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ö¾ï»þ´Æ»ë¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉ¬Í×À¤ò³Î¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥¿¯Æþ·ÐÏ©¤Î½¸Ãæ
¡¡¼ÂºÝ¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤ÎÌó8³ä¤Ï¡¢VPNµ¡´ï¤ä¥ê¥âー¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¡Ö³°Éô¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ê»ñ»º¡×¤ÎÀÈ¼åÀ¤äÀßÄêÉÔÈ÷¤«¤é¿¯Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÆþ¸ý¡×¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹
£²¡¥¹¶·â¤ÎÆü¾ï²½
¡¡ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤¢¤¿¤êÌó19²¯·ï¤â¤Î¹¶·âÄÌ¿®¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶Èµ¬ÌÏ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬¾ï¤Ë¹¶·âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Ìµº¹ÊÌ¤ËÃµº÷¤ò¹Ô¤¦¹¶·â¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î²ñ¼Ò¤Î¡ÖÆþ¸ý¡×¤âËèÆü¹¶·â¤Î¶¼°Ò¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¶¼°Ò¤Î¹¹¿·Â®ÅÙ
¡¡À¤³¦Ãæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÀÈ¼åÀ¤Ï¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê100·ï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£¡Ö¿ÇÃÇ¤·¤¿Æü¤Ï°ÂÁ´¡×¤Ç¤â¡¢ÍâÆü¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê´í¸±¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤¤ê¤Î¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê´Æ»ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ñ»º¤ò´°àú¤Ë¼é¤ë¥ê¥½ー¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¶·â¼Ô¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤Ê¤ë¡ÖÆþ¸ý¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ê³°Éô¸ø³«»ñ»º¤Î´Æ»ë¡Ë¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èï³²¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨2) ½ÐÅµ¡§·Ù»¡Ä£¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤ò¤á¤°¤ë¶¼°Ò¤Î¾ðÀªÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/index.html
(¢¨3) ½ÐÅµ¡§CVE Details 2024Ç¯¼ÂÀÓ¡ÊÇ¯´ÖÅÐÏ¿¿ô4Ëü·ïÄ¶¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¿¶Ñ
https://www.cvedetails.com/browse-by-date.php
(¢¨4) ½ÐÅµ¡§NICT¡ÖNICTER´ÑÂ¬¥ì¥Ýー¥È2024¡×¡Ê2024Ç¯¤Î´ÑÂ¬¥Ñ¥±¥Ã¥È¿ô¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯Æü³ä¤ê·×»»¡Ëhttps://csl.nict.go.jp/nicter-report.html
¢£¤½¤ì¤Ç¤âÂÐºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤òÁË¤à¡Ö3¤Ä¤ÎÊÉ¡×
¡¡¡Ö¾ï»þ´Æ»ë¡×¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î99.7%¤òÀê¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤¬ÂÐºö¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÊÉ
¡Ö²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Æñ²ò¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
2.¿Íºà¤ÎÊÉ
¡ÖÀìÇ¤¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¼Ô¡ÊÀìÌç²È¡Ë¤ò¸Û¤¦Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡×
3.Í½»»¤ÎÊÉ
¡Ö¹â³Û¤Ê¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡´ï¤ÏÆ³Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¡Ö¹â¤Þ¤ë¶¼°Ò¡×¤È¡Ö¸½¾ì¤Î¸Â³¦¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖGMO¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â ¥Í¥Ã¥Ède¿ÇÃÇ Lite¡×¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹¶·â¼Ô¤Î¿¯Æþ·ÐÏ©¤È¤Ê¤ë¡ÖÆþ¸ý¤Î¸ÍÄù¤Þ¤ê¡Ê³°Éô¸ø³«»ñ»º¤Î´Æ»ë¡Ë¡×¤ËÂÐºö¤ò¹Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼«Æ°²½¡¦Äã²Á³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤äÍ½»»¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤â¡ÖËèÆü¤Î°ÂÁ´¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖGMO¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â ¥Í¥Ã¥Ède¿ÇÃÇ Lite¡×¤¬²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¡Û
1. ¡ÖÀìÌç²ÈÉÔºß¡×¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡£ËèÆü¼«Æ°¤ÇÀÈ¼åÀ¤ò´Æ»ë
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤ÎÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿ÇÃÇ¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤ò365ÆüËèÆü¥Ñ¥È¥íー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÀìÇ¤¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¡¹¹¹¿·¤µ¤ì¤ëÀÈ¼åÀ¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¡¦Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¡Ö·î³Û4,280±ß¡×¤ÇÆ³Æþ²ÄÇ½¡£Í½»»¤ÎÊÉ¤òÅ±ÇÑ
¡¡½¾Íè¡¢¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Æ»ë¤ò¡¢¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê·àÅª¤Ë¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¡£·î³Û4,280±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Ç´ë¶È¤Î¿®Íê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÂÐºö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè·¿¤Î¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1/10¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯Æ³Æþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ¡ÖÀìÌçÃÎ¼±ÉÔÍ×¡×¡£ºÇÃ»1Ê¬¤Ç¿ÇÃÇ¥¹¥¿ー¥È
¡¡Æñ¤·¤¤ÀßÄê¤ä¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Web¾å¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤¿¤¤¥É¥á¥¤¥ó¡ÊURL¡Ë¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºÇÃ»1Ê¬¤Ç´Æ»ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥ì¥Ýー¥È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢IT¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤äÁíÌ³Ã´Åö¼Ô¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚGMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¡Êhttps://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/)¡Ë
¡¡GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤ÇÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£²ñ¼ÒÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤ò½õ¤±¤ë¿®Ç°¤ò¼é¤ë¥Á¥«¥é¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤¿¤á¤Ëº£¸å¤âºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥Ã¥«ー¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¿È¶á¤Ë¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡¢¥Ú¥Í¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢SOC¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å
¡Ú GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
¡ÊURL¡§https://gmo-cybersecurity.com/(https://gmo-cybersecurity.com/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ by¥¤¥¨¥é¥¨³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ËÒÅÄ¡¡À¿
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¢£Web¥¢¥×¥êµÚ¤Ó¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥êÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ ¢£¥Ú¥Í¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£ÉÔÀµÍøÍÑ(¥Áー¥È)¿ÇÃÇ¡¡¢£IoTÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡¡¢£¼«Æ°¼ÖÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥Õ¥©¥ì¥ó¥¸¥Ã¥¯Ä´ºº¡¡¢£CSIRT»Ù±ç ¢£¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー
»ñËÜ¶â¡¡¡¡1²¯±ß
¡ÚGMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¡ÊURL¡§https://group.gmo/(https://group.gmo/)¡Ë
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡GMO¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9449¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®26ÈÖ1¹æ¡¡¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¥°¥ëー¥×ÂåÉ½¡¡·§Ã«¡¡Àµ¼÷
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡»ý³ô²ñ¼Ò¡Ê¥°¥ëー¥×·Ð±Äµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢£¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¶È¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶âÍ»»ö¶È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Å¹æ»ñ»º»ö¶È
»ñËÜ¶â¡¡¡¡50²¯±ß
Copyright (C) 2026 GMO Cybersecurity by Ierae, Inc. All Rights Reserved.