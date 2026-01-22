¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Ë¡ª¡¡¡Øanimate¡ßpixiv¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ù¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª¡¡Êç½¸¤Ï1·î22Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¢ö
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.animate.co.jp/ex/bookcover_con2026/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢¡Øanimate¡ßpixiv¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ù¤ò2026Ç¯1·î22Æü¤è¤ê¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥Þ¥ó¥¬¡¢¾®ÀâºîÉÊ¤ÎÅê¹Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öpixiv¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥â¥Î¥¯¥íÉôÌç¡×¤È¡Ö¥Õ¥ë¥«¥éーÉôÌç¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÊç½¸¡£Æþ¾Þ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤òÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ë¤Æ·Ç½Ð¡ª
¥¤¥é¥¹¥È±þÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2026Ç¯1·î22Æü¤«¤é3·î15Æü23:59¤Þ¤Ç¡ª³§ÍÍÊ³¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¾ðÊó
animate¡ßpixiv¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä2026Ç¯1·î22Æü～3·î15Æü23:59
Êç½¸ÆâÍÆ¡§¥â¥Î¥¯¥íÉôÌç¡Ä¥¯¥êー¥à¥½ー¥À¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È(¥â¥Î¥¯¥í)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥ë¥«¥éーÉôÌç¡Ä¥¢¥¤¥¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È(¥«¥éー)
¾ÞÉÊ¡§
¢£Âç¾Þ¡¡4Ì¾(³ÆÉôÌç2Ì¾)
¡¦¾Þ¶â50,000±ß
¡¦¼õ¾Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ú¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡Û¤òÇÛÉÛ¡ÊÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ë
¡¡¥â¥Î¥¯¥íÉôÌç¡ÄÊ¸¸Ë¥µ¥¤¥º(A6)¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー
¡¡¥Õ¥ë¥«¥éーÉôÌç¡Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º(B6)¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー
¡¦¼õ¾Þ¥¤¥é¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ú¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¡Û¤ò·Ç½Ð¡ÊÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ë
¢£Í¥½¨¾Þ¡¡6Ì¾(³ÆÉôÌç3Ì¾)
¡¦¼õ¾Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ú¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¡Û¤òÇÛÉÛ¡ÊÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ë
¡¡¥â¥Î¥¯¥íÉôÌç¡ÄÊ¸¸Ë¥µ¥¤¥º(A6)¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー
¡¡¥Õ¥ë¥«¥éーÉôÌç¡Ä¥³¥ß¥Ã¥¯¥µ¥¤¥º(B6)¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー
¡¦¼õ¾Þ¥¤¥é¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡Ú¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿ー¡Û¤ò·Ç½Ð¡ÊÁ´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡Ë
¢¨¤É¤Á¤é¤â¾ÞÉÊ¸½Êª¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ï¹ñÆâ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ïpixiv¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
Artwork by Çë¿¹¤¸¤¢
Artwork by ¤¦¤´¤ó¤Ð
¢£´ØÏ¢URL
animate¡ßpixiv¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡¡±þÊç¥µ¥¤¥È(https://www.pixiv.net/contest/animatebookcover)
animate¡ßpixiv¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.animate.co.jp/ex/bookcover_con2026/)
pixiv¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.pixiv.net)
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.animate.co.jp/)