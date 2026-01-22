½é²»¥ß¥¯¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎMV¤¬ºÆ¤Ó¥°¥Ã¥º²½¡ª¡¡º£ÅÙ¤ÏMEIKO¡¢KAITO¡¢½ä²»¥ë¥«¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ÇîÇ·¡¢°Ê²¼¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡Ë¤Ï¡¢½é²»¥ß¥¯¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö39ch¡Ê¥ß¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡×(https://www.youtube.com/HatsuneMiku)¤Ç¸ø³«Ãæ¤Î²»³ÚºîÉÊ¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥°¥Ã¥º²½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ø»ä¤ÎÎø¤Ï¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¡ÊSLAVE.V-V-R feat. MEIKO¡Ë(https://youtu.be/heTaHWABCOo)¡¢¡Ø¿äÄê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ù¡Ê¤¢»Ò feat. KAITO¡Ë(https://youtu.be/Q4hxAaOap6k)¡¢¡ØMAGA MAGA¡Ù¡ÊÍ©Îî°ìÊ¸»ú feat. ½ä²»¥ë¥«¡Ë(https://youtu.be/rWF1q02rD8s)¤Î3¶Ê¤Ç¤¹¡£¼ë¤¤¤ê¤Ü¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Àー¥¯¤ÇÁ¯Îõ¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄMEIKO¡¢°ª»³¤ï¤µ¤Ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸÷¤È±Æ¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¸òºø¤¹¤ëÁ¡ºÙ¤ÊKAITO¡¢¤½¤·¤Æ¡¢hiko¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë·îÌë¤ËÉâ¤«¤Ö¸¸ÁÛÅª¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê½ä²»¥ë¥«¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ÈþÎï¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡È¡ØÀã¥ß¥¯¡Ê½é²»¥ß¥¯¡Ë¡Ù¤¬ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖSNOW MIKU 2026¡×(https://snowmiku.com/2026/)¡É¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ù¥¤¾®Ã®²ñ¾ìÆâ¡ÖÀã¥ß¥¯ ¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó½ÐÄ¥½ê¡×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤·¤¿¸å¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤¬Ä¾±Ä¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡ÖÀã¥ß¥¯ ¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¡×(https://snowmiku.com/skytown/)¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¡Ê¿·ÀéºÐ¶õ¹Á ¹ñÆâÀþ¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë4F¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://ec.snowmiku.com/)¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¼¤Ò¿È¶á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ª¼ê¸µ¤Ë¤â¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
CDÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
½Ä²£Ìó60mm¤Î¡¢CDÉ÷¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤¹¡£CD¤é¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ç¥£¥¹¥¯¥±ー¥¹¤Î¤«¤ß¹ç¤ï¤»ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò»ý¤Á±¿¤Ó¤Þ¤»¤ó¤«¡©
CDÉ÷¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡§\825¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
²»³ÚºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤ÊÆ©ÌÀ´¶¤È±ü¹Ô¤¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ë¡¢½Ä45mm¡¢²£80mm¡¢¸ü¤µ8mm¤ÎµÓ¤Ä¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£2ÁØ°õºþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¤è¤êÎ©ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡§\1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸ü¼ê¤Î¥¥ã¥ó¥Ð¥¹À¸ÃÏ¡Ê¥¥Ê¥ê¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£A4¥µ¥¤¥º¤¬Í¾Íµ¤ÇÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Îー¥ÈPC¤ä½ñÎà¤òÆþ¤ì¤ëÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤«¤é¡¢²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤¬¤Á¤ÊµÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ÇÆü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢ー¥È¤òÆü¾ï¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡§\1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
³Æ²»³ÚºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î¶õµ¤´¶¤òÄ¾·Â57mm¤Î±ß¤ÎÃæ¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡¢¥¢ー¥È¥Ôー¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¹âÀººÙ¤Ê°õºþ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ®Ã×¤äÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼ê»ý¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤òºÌ¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤È¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡§\490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÁ´3¼ï¡Ë
ÈþÎï¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤òºÙÉô¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëA4¥µ¥¤¥º¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï³Æ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥·¥ó¥¬ー¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢³Æ²»³ÚºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°õºþ¡£½ñÎà¤ÎÀ°Íý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ç¥¹¥¯¤òºÌ¤ë¥ß¥Ë¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡ª
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡§\385¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Êü¤ÄÆÈÁÏÅª¤Êµ±¤¤ò°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ØÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÁÏºî¤ÎÏ¢º¿¤ò»Ù¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
