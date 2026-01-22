¸ÄÀ¤ò°é¤ß¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¡ª¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¡´ðÁÃÊÔ(4·î17Æü～)2·î1Æü¤è¤ê¿½¹þ³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¤Û¤ó¤ÎÌÚ(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â¶¶ ÍøÄ¾)¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Î²ÄÇ½À¤ò¤â¤Ã¤È¹¤²¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ 2026Ç¯´ðÁÃÊÔ(4·î17Æü～)¡×¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
¡Úº£¤ÎÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Î²ÝÂê¡Û
º£¤ÎÆüËÜ¤Î³Ø¹»¤Ç¤ÎÉ¾²Á¼´¤ÏÉ®µ»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢»»¿ô¤ä¹ñ¸ì¤Ê¤É¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Ï¡¢Îã¤¨ÂÎ°é¤ä²»³Ú¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤â¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯¤ò¶ì¼ê¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍý²òÅÙ¤ä½¬½ÏÅÙ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤²è°ìÅª¤Ê°ìÀÆ¼ø¶È¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡Ö¹¥¤¡×¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ì¤ë¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤ë¡Û
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ²Ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»Ò¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ²Ê¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦»Ò¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡£»»¿ô¤ä¹ñ¸ì¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤â¡¢²»³Ú¤äÂÎ°é¡¢³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¡¢ÎÁÍý¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶½Ì£¤ò¡¢¸À¸ì¡¢ÏÀÍý¡¢¶õ´Ö¡¢¼«Á³¡¢±¿Æ°¡¢²»³Ú¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¡¢Æâ¾Ê¤È¤¤¤¦8¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤«¤éÃµ¤¹¤È¡¢ÂçÄñ¤Î¾ì¹ç¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë²ÊÌÜ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶½Ì£¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬Âç¿Í¤ÎÌòÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¡×¡Û
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¾®³Ø¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á
1924Ç¯¤Ë¥Úー¥¿ー¡¦¥Úー¥¿ー¥»¥ó¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¨¥ÊÂç³Ø¤Î¼Â¸³¹»¤Ç¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Ï¹¤¬¤ê¡¢¸½ºß¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¶µ°é¤Î³Ø¹»¤Î2～3¥Ñー¥»¥ó¥È¤¬¤³¤Î¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó ¥ª¥é¥ó¥ÀÊÔ¡¡¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥ó¥¯¡§ https://youtu.be/7bX2bRjo0_Y
¡ÚÆüËÜ¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¡×¤Î¼ÂºÝ¡Û
2019Ç¯4·î¡¢Ä¹Ìî¸©¤ËÇÑ¹»¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆüËÜ½é¤Î¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿»äÎ©¡ÖÂçÆü¸þ¾®³Ø¹»¡×¤¬³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÂçÆü¸þÃæ³Ø¹»¡¢¤Þ¤¿2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï¹Åç¸©¤Ë¸øÎ©½é¤Î¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¾ïÀÐ¤È¤â¤Ë³Ø±à¡×¤¬³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ôÉì»Ô¤äÌ¾¸Å²°»Ô¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¤â¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤ÎÉÙ»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñÄêÎã²ñ¤Ç¶µ°éÄ¹¤¬¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¶µ°é¤ÎÍýÇ°¤ä¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ï¡¢ËÜ»Ô¤¬ÌÜ»Ø¤¹»Ò¤É¤â¤Î°éÀ®Áü¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(ÉÙ»³»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ12·îÄêÎã²ñ »ñÎÁ16～17ÊÇ)
https://www.city.toyama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/011/279/r412shiryou.pdf
¡Ú¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¡Û
¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ÎÍÍ»Ò
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ò¤ò¤½¤Î»Ò¤é¤·¤¯¡¢ºÇÂç¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿»Ò°é¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ÛÇ¯Îð¤Î¥°¥ëー¥×¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢½õ¤±¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢1Æü¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢ÂÐÏÃ¡¦Í·¤Ó¡¦»Å»ö(³Ø½¬)¡¢ºÅ¤·¤È¤¤¤¦4¤Ä´ðËÜ³èÆ°¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ÆÆü²Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁÂç¿Í¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¡¢»Å»ö¤Ë½¾»ö¤·¡¢Í·¤Ó¤Î»þ´Ö¤ò»ý¤Á¡¢Â¾¼Ô¤È¶¦¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤êÈá¤·¤ß¤ò¶¦Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥°¥ëー¥×Á´°÷¤Ç¥µー¥¯¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËèÆü¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â3²ó¹Ô¤¦ÂÐÏÃ¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Õ¸«¤ä»×¤¤¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¡¢Âº½Å¤·¹ç¤¤¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¹»¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯°Â¿´¤·¤¿¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö(³Ø½¬)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤¤¡¢¤½¤ì¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò½Å»ë¤·¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ê¤É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¼þ¤ê¤Ë¤¢¤ë¥Û¥ó¥â¥Î¤Î»öÊª¤ò³Ø¤Ó¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¡×¾®³Ø¹»¤Î°ìÆü¡Û
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢1～3Ç¯À¸¤È4～6Ç¯À¸¤Î°ÛÇ¯Îð¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¥°¥ëー¥×¤ò¹½À®¤·¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥êー¥°¥ëー¥×¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£Ç¯¾¯¡¦Ç¯Ãæ¡¦Ç¯Ä¹¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤ò¡¢Äï»Ò¡¦½ÏÎý¼Ô¡¦»Õ¾¢¤Î´Ø·¸¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ØÇ¯¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤´¤È¤ËÌò³ä¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶µ¼¼¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤È¹Í¤¨¡¢µï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
°ìÆü¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¶á¶·¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¹ç¤¦¡Ö¥µー¥¯¥ëÂÐÏÃ¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥ïー¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤Ï¡¢»»¿ô¤ä¹ñ¸ì¡¢ÃÏÍý¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ³ØÎÏ¤ò¼«Ê¬¤Î³Ø½¬¥Úー¥¹¤Ë±è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç·×²è¤·¤¿³Ø½¬¤ò¸ÄÊÌ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê½ÐÍè»ö¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¥ïー¥ë¥É¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦Ãµµá³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢²»³Ú¤ä¿Þ¹©¡¢±é·à¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥é¥¹²ñµÄ¤Ê¤É¶¨Æ¯Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡Ö¥µー¥¯¥ëÂÐÏÃ¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¡´ðÁÃÊÔ¡×¤ò³«ºÅ
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£Ëè²ó¹ÖºÂ¤ÎÁ°¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÂè1¾Ï¤ÈÂè2¾Ï¤«¤é»ØÄê¤Î²Õ½ê¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Îµ¯¤³¤ê¤«¤é¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤Î»öÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ÖµÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õ¹Ö¼ÔÆ±»ÎÁ´°÷¤Ç¡¢¤Þ¤¿¾¯¿Í¿ô¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤äÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¹Ö»Õ¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¹Ö¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¶µ°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°÷¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¡¢ÊÝ°é»Î¡¢³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¤ä¹ÔÀ¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¢£¹Ö»Õ¡¡¥ê¥Ò¥Æ¥ë¥ºÄ¾»Ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¹Ö»Õ¡¡¥ê¥Ò¥Æ¥ë¥ºÄ¾»Ò¤µ¤ó
¡Ú¥ê¥Ò¥Æ¥ë¥ºÄ¾»Ò(¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë)¡Û
¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡½¤»Î²ÝÄø(Èæ³Ó¶µ°é³Ø)¤ª¤è¤ÓÇî»Î²ÝÄø(¼Ò²ñ³Ø)Ã±°Ì¼èÆÀ½¤Î»¡£¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«½ô¹ñ¤Ç¤ÎÎò½»¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤è¤ê¥ª¥é¥ó¥Àºß½»¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼Ò²ñ»ö¾ð¤ä¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤òÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¶µ°é¶¨²ñ( https://japanjenaplan.org/ )¤ÎÀßÎ©¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¡£¸½ºß¡¢Æ±¶¨²ñ¤ÎÆÃÊÌ¸ÜÌä¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¶µ°÷¤ÎÀìÌç»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿Í¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥¨¥¤¥ë¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2011Ç¯°ÊÍè¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ÇËèÇ¯¿ô²ó¡¢ËÜ¹ÖºÂ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÃø¼Ô2Ì¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¸þ¤±³Æ¼ï¸¦½¤¤ò´ë²è¤·¡¢»ØÆ³¡¦½õ¸À¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÂÐÏÃÎÏ¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ø¤Æ¤Ä¤¬¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥«ー¥É¡Ù¡Ø¤Æ¤Ä¤¬¤¯³¨¥«ー¥É¡Ù(°Ê¾å¡¢¤Û¤ó¤ÎÌÚ)ÆüËÜ¸ìÈÇÌõ¼Ô¡£
¡Ø¤Æ¤Ä¤¬¤¯¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥«ー¥É¡Ù¡Ø¤Æ¤Ä¤¬¤¯³¨¥«ー¥É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.honnoki.jp/f/about_tetsugakucard
¢£¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡¡´ðÁÃÊÔ¡×¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÀ¼
AK ¤µ¤ó(¥ïー¥Þ¥Þ)
´ðÁÃÊÔ¤ò¼õ¹Ö¤·¡¢¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶µ¼¼¤ò¥ê¥Ó¥ó¥°¥ëー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Æ¯¤¤Ç»Å»öÍ¥Àè¡¢²È¤ÏÌ²¤ê¤Ëµ¢¤ë¤À¤±¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²æ¤¬²È¤Ë¡¢²Ö¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë°Â¿´´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æü¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯²Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼«Á³¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Èµ¤¤Å¤¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬²È¤Ç¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤¿¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£Â©»Ò¤Ï¶á¤¯¤Î¥¤¥¨¥Ê¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¡×¤³¤È¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¤¤Å¤¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£10Ç¯¸å¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¢£¹ÖºÂ¤Î³µÍ×
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡Ø´ðÁÃÊÔ¡Ù
2026Ç¯4·î17Æü(¶â)～7·î3Æü(¶â)-(Á´8²ó)
¹Ö»Õ¡¡¡§¥ê¥Ò¥Æ¥ë¥ºÄ¾»Ò
Äê°÷¡¡¡§30Ì¾
¼õ¹ÖÎÁ¡§36,300±ß(ÀÇ¹þ¤ß)
¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£¹ÖºÂ¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÂ³Ø¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ï¼õ¹Ö¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø´ðÁÃÊÔ¡Ù¤È´ðÁÃÊÔ¤Î¸å¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡Ø±þÍÑÊÔ¡Ù¤ò¶¦¤Ë½¤Î»¤¹¤ë¤È¥ª¥é¥ó¥ÀÃ»´ü¸¦½¤(ÆüËÜ¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¶µ°é¶¨²ñ¼çºÅ)Æ±Åù¤ÎÇ§Äê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Æー¥Þ¡¦³«ºÅÆü»þ
(1) Æ±Ä´¤Ç¤Ê¤¯¶¦À¸¤ò³Ø¤Ö³Ø¹»¡¡4·î17Æü(¶â) 20～22»þ
(2) ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î²ñ¡¡4·î24Æü(¶â) 20～21»þ
(3) »ä¤¿¤Á¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¼Ò²ñ¤È¤Ï¡¡5·î1Æü(¶â) 20～22»þ
(4) ÃÏµå»ÔÌ±¤ò°é¤Æ¤ë¡¡5·î15Æü(¶â) 20～22»þ
(5) ³Ø¤Ó¤Î¼çÂÎÀ¤ò°é¤Æ¤ë¡¡5·î29Æü(¶â) 20～22»þ
(6) Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡¡6·î12Æü(¶â) 20～22»þ
(7) ¼Ò²ñ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¡¡6·î26Æü(¶â) 20～22»þ
(8) ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î²ñ¡¡7·î3Æü(¶â) 20～21»þ
¡ö¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î²ñ¤Ë¹Ö»Õ¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡ö¤Þ¤¿¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Î²ñ¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï20～21»þ¤Ç¤¹¡£
¡ö¥Æ¥¥¹¥È¡§¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó ¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö³Ø¹»¡×(¤Û¤ó¤ÎÌÚ)
https://www.honnoki.jp/c/books/books_all/gd592
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Æ¥¥¹¥È¡Ø¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö³Ø¹»¡Ù
¡Ú¤â¤Ã¤È¹ÖºÂ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ø¡Û
¡Ö¥¤¥¨¥Ê¥×¥é¥ó¤ò³Ø¤Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.honnoki.jp/blog_jena/archives/1506
